Brněnské Kiwi.com opět spadlo do ztráty, celkově jde o více než dvě miliardy

Jan Sedlák
Dnes
Oliver Dlouhý - Kiwi.com Autor: Kiwi.com

Brněnská společnost Kiwi.com zabývající se prodejem letenek přes internet loni opět skončila ve ztrátě, která činila 9,4 milionu eur, necelých 240 milionů korun. Tržby se propadly z 284,3 na 241,1 milionu eur, tedy něco přes šest miliard korun. Ukazuje to čerstvě zveřejněná účetní závěrka.

Kiwi je ve ztrátě dlouhodobě, problémy začaly v covidu v roce 2019. Firma od té doby neustále vykazuje ztráty, výjimkou byl rok 2023 s tenkým ziskem 13 milionů korun. Kumulovaná ztráta je nyní zhruba 2,2 miliardy korun. Kiwi letos propustilo dvě stovky lidí, jejich aktuální počet je kolem tisícovky.

“V lednu 2024 společnosti Kiwi.com a Ryanair oznámily strategické partnerství, jehož cílem je společně usnadnit rezervace u společnosti Ryanair prostřednictvím Kiwi.com a výrazně zlepšit zkušenosti zákazníků. Během roku 2024 skupina pokračovala v investicích do navazování a rozvíjení vztah s leteckými společnostmi,” napsalo Kiwi ke své strategii.

Výkonný ředitel firmy Oliver Dlouhý doplnil, že se podnik letos zaměří na pokračování v investicích do dlouhodobých cílů. Pomoci v rozvoji má postupný růst letecké dopravy po covidovém útlumu.

Majoritním vlastníkem Kiwi.com je společnost General Atlantic, vlastní 66,7 procenta akcií. Oliver Dlouhý má jakožto zakladatel 21 procent. Jozef Képesi je na 10,2 procentech. Ostatní akcionáři drží 2,1 procenta.

