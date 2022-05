Proti Avastu či McAfee. ESET v Česku investuje stovky milionů do zdvojnásobení vývoje

Slovenská kyberbezpečnostní společnost ESET letos a v příštím roce v Česku investuje přes 200 milionů korun do rozšíření vývojových center v rámci sekce ESET Research. Během té doby chce zdvojnásobit počty technických rolí v různých oblastech, a to ze současné zhruba stovky odborníků. V tuzemsku by tak pro ESET měla pracovat asi pětina lidí z globálního R&D týmu.

„Dnes máme ve výzkumu a vývoji kolem 730 lidí. Letos se dostaneme na 850 a v příštím roce to bude tisícovka. Rozjíždíme ostřejší nábor a dosavadní tempo růstu R&D, které činilo asi 60 lidí ročně, chceme zrychlit,“ uvedl pro Lupu technický ředitel slovenského podniku Juraj Malcho.

ESET expanduje technický tým z důvodu zvětšujícího se záběru. Pro „slovenský Avast“ už dnes 60 procent byznysu tvoří firemní zákazníci oproti běžným uživatelům instalujícím si to, co dříve byl známé jako antivirus.





Koncový trh je nasycený a do mobilních zařízení se firmám typu ESET či Avast nepodařilo masivně dostat. Na Windows je navíc stále silnější Microsoft s jeho zabudovaným bezpečnostním nástrojem Defender. V dalších oblastech se daří firmám jako Google nebo Apple (ochrana identit, správa soukromí a jiné). I to je jedním z důvodů toho, proč se Avast spojuje s NortonLifeLock.

„Tlačíme se do segmentu enterprise. Tito velcí zákazníci mají specifické potřeby, jako jsou šifrování, dvoufaktorová autentizace a tak dále. Také tyto klienty musí někdo obsluhovat. Pro nás jako pro firmu s dvěma tisíci zaměstnanci jde o logický krok rozvoje,“ navázal Malcho.

ESET zároveň připravuje bezpečnostní produkt pro operátory a poskytovatele internetu. Ti budou moci chránit uživatele na síťové úrovni, například už v rámci DNS. Půjde o podobnou technologii, jakou vyvíjí brněnský Whalebone. Oznámení se ale teprve chystá, proto nejsou k dispozici podrobnosti.

Jablonec, Praha, Brno

„Kdysi jsme měli vývoj koncentrovaný v Bratislavě a dnes máme po celém světě třináct R&D center. Naštěstí jsme pochopili, že kapacita Slovenska je z hlediska talentů omezená. Praha byla jednou z prvních mimoslovenských investic. Česko je pro nás příjemné v tom, že můžeme najít schopné odborníky v zemi, která je nám kulturně a geograficky blízko,“ popsal výkonný ředitel ESETu Richard Marko.

Juraj Malcho, ESET Autor: ESET

První technickou pobočkou ESETu v Česku byl Jablonec nad Nisou, kde firma v roce 2008 koupila tamní společnost ŠETRnet zaměřenou na bezpečnost a počítačové sítě. Na severu Čech se začínalo s osmi lidmi, tedy symbolicky jedním bajtem. Dnes je tam 19 odborníků, kteří mimo jiné mají na starost core cloud a dohled nad interní infrastrukturou ESETu.

Slováci v Jablonci zainvestovali do nových kanceláří a zaměstnance přesunuli z budovy patřící Jablotronu. Prostory mohou pojmout další lidi, zdejší expanze ale nebude tak výrazná, a to zejména kvůli omezenému množství odborníků, které lokalita nabízí. V rozšiřování je třeba brát ohled na celkový potenciál oblasti.

Ten nadále nabízí Praha, kde ESET provozuje výzkum, vývoj a viruslab od roku 2011, nyní s 35 lidmi. Nejnovější pobočkou je Brno s více než 40 zaměstnanci. Založit se ji podařilo v roce 2016, když český Avast koupil rovněž českou konkurenci AVG a na Moravě rozjel rozsáhlé propouštění. Slováci byli mezi prvními, kdo na tuto situaci zareagovali. Brno se má do příštího roku dostat na dvojnásobek dnešní kapacity.

To, zda se z Avastu uvolní pracovní síly i po spojení s americkou konkurencí, ještě není jasné. ESET a další hráči na trhu nicméně situaci monitorují a jsou případně připravení reagovat.

„Když dochází ke konsolidaci na trhu, většinou z toho je více lidí pro nás. Ale konsolidace jako taková není moc dobrá. Větší diverzita dodavatelů dává větší bezpečnost, než když se útočníci mohou zaměřit na málo subjektů,“ okomentoval Malcho situaci pro Lupu.

McAfee a další hráči v Česku

ESETu v Česku každopádně vznikla nová silná konkurence. Americký SentinelOne uvádí, že chce u nás najmout až 300 lidí a investovat asi miliardu. Vývojové centrum v Česku začalo stavět také McAfee, které do týmů v Praze a Brně hledá core technické lidi. Technický tým u nás má rovněž třeba japonské Trend Micro.

ESET k tomu doplňuje, že nechce najímat lidi pomocí velkých kobercových náletů, ale spíše hledat ty, kteří mu sedí do firemní kultury. Mimo jiné proto, že nemusí plnit požadavky investorů (ESET je stále soukromě vlastněný). Firma má dle svých údajů fluktuaci 3,8 procenta za rok, což je na IT trh slušné číslo. Zaměstnanci ESET na webu Glassdoor hodnotí číslem 4,1 z pěti, hodnocení CEO je nad 90 procenty.

Slováci mají R&D i v dalších částech planety. I zde musí o chytré mozky soupeřit. „Třeba Google nám v Montrealu jednu dobu vypaloval rybník,“ přiblížil Malcho. Po městě a v okolí vyvěšoval reklamy s nápisy „Máme rádi lidi, kteří pracují v ESETu“, později s tím ale přestal.

Zakládání R&D poboček se různí. V Krakově znali lidé z ESETu člověka od konkurence, který chtěl přejít. Po domluvě oslovil známé a postavil tamní kanceláře.

Překážkou v najímání lidí do kyberbezpečnosti v Česku je mimo jiné nedostatek formálního vzdělávání v této oblasti. „Z trhu nechodí hotoví lidé, je nutné je vzdělávat. Jdeme tomu naproti, v Bratislavě na univerzitě už třeba vyučujeme předmět reverzního inženýrství,“ vysvětlil Lupě provozní a dříve technický ředitel ESETu Palo Luka.

Na tento problém naráží také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, který chce vzdělávání posílit jako jednu ze svých hlavních priorit.

„Jsme samouci. O kyberbezpečnost se u nás mladí lidé zajímají jako o koníček, v tomto oboru neexistuje rozšířené formální vzdělávání,“ popsala Lupě Eliška Kühnertová, která vedla český pořadatelský tým v rámci evropské soutěže European Cyber Security Challenge (ECSC).

„V oboru kyberbezpečnosti už také není tolik nadšených mladých lidí jako dříve. Z IT se stal normální obor, který hodně lidí chodí studovat, protože se jeví jako lukrativní pro splácení hypotéky a tak dále,“ doplnil Luka.