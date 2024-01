Průhledný televizor, obří obrazovka a další novinky z veletrhu CES 2024

LG

V centru celého stánku společnosti LG na veletrhu CES byl přístroj, který firma označuje za „první transparentní bezdrátovou 4K OLED TV“. Produktový název televizoru je LG Signature OLED T. Firma poskládala z patnácti kusů tohoto televizoru s úhlopříčkou 77" vizuální show, v níž se chlubila perfektní úrovní černé a živým podáním všech ostatních barev.

Korejský výrobce televizorů vycházel z myšlenky, že velká černá obrazovka vypnutého televizoru působí v místnosti jako rušivý prvek. Nezapadá do okolního prostředí. OLED T je prý po vypnutí „skoro neviditelná“. „Televizor už nemusí být u zdi. OLED T můžete dát doprostřed místnosti jako dělící prvek, nebo ho dát k oknu, aniž by blokoval výhled ven,“ tvrdí LG.

Průhledný televizor LG. Pokud se vám transparentní režim nelíbí, můžete ho vypnout. V takovém případě zůstane obrazovka klasicky černá. Autor: LG

Do televizoru nemusí vést žádné kabely, LG k němu dodá takzvaný Zero Connect Box, který bezdrátově přenáší obraz a zvuk. Na vypnuté obrazovce se mohou zobrazovat fotky, umělecká díla nebo videa, a protože jejich okolí bude průhledné, budou vypadat, jako by se vznášely ve vzduchu. Další možností je funkce T-Bar, informační lišta ve spodní části obrazovky se zpravodajstvím, počasím nebo názvy přehrávaných skladeb.

Procesor α (Alpha) 11 AI podle výrobce poskytuje o 70 % vyšší grafický výkon a o 30 % vyšší rychlost zpracování ve srovnání s předchůdcem.





TCL

Třetí nejprodávanější značka televizorů na českém a slovenském trhu, čínská TCL, ukázala Quantum Dot-Mini LED televizor s úhlopříčkou 115". Obří rozměr modelu 115QM891 vysvětluje poptávkou na trhu. „Dnes si víc zákazníků než kdykoli předtím vybírá ultravelké televizní obrazovky kvůli jejich výhodám při sledování filmů, hraní her a realistických sportovních zážitcích,“ tvrdí firma.

Výrobce zatím neoznámil, kdy a na jaké trhy hodlá tohoto velikána dodávat. Cenovka rozhodně nebude pro každého. Ostatně ani domácností s velkorysým prostorem, kam by se tato úhlopříčka hodila, moc nebude.

Televizor má technologii podsvícení QD Mini LED Ultimate s 20 000 stmívacích zón. O zpracování obrazu se stará AIPQ Ultra Processor. Zobrazovač je vybaven reproduktory Dolby Atmos v konfiguraci 6.2.2.





Hisense

Firma Hisense představila první laserový televizor s technologií 8K a ozvučenou plochou o úctyhodném rozměru 3,4 m2. Impozantní je i zvuk, který vychází z největší přímo ozvučené plochy na světě pomocí více než 100 000 speciálních zvukových jednotek.

„Ať už jde o projíždějící závodní auto, nebo letadlo prolétající nad hlavou, zvuk je precizně zasazen k odpovídající části obrazu pro skutečně pohlcující filmový zážitek,“ tvrdí výrobce.

Televizor s největší přímo ozvučenou plochou na světě. Autor: Hisense

Další novinkou byla rolovací laserová TV, „první neviditelný laserový televizor“. Zakřivený zobrazovací panel dosahuje vysoké míry potlačení okolního světla (o 90 %) a zvýšení jasu o 200 %. Rolovací jí říká výrobce kvůli tomu, že jedním dotykem se dá vysunout nebo skrýt zobrazovací panel.

Rolovací laserová TV. Jedním dotykem ji zasunete do podstavce, ze kterého pak v případě potřeby zase vyjede. Autor: Hisense

Také Hisense zkouší velké úhlopříčky. Jak napovídá typové označení, model 110UX má 110" obrazovku, která využívá více než 40 000 samostatně ovládaných stmívacích zón. Výkonná technologie Mini-LED dosahuje úrovně jasu až 10 000 nitů, což výrazně zvyšuje kontrast a dynamický rozsah.

Samsung

Nejprodávanější značka na českém trhu ohlásila nástup umělé inteligence u televizorů. V případě korejského výrobce se tím myslí nejnovější procesor s AI, který by měl „výrazně posunout hranice možností u chytrých obrazovek“.

Srdcem řady Neo QLED 8K na rok 2024 je procesor NQ8 AI Gen3. Jeho neuronová jednotka (NPU) je dvakrát rychlejší než u předchozího modelu. Počet neuronových sítí vzrostl osmkrát (ze 64 na 512).

Co to znamená pro diváka?

Obraz v nižším rozlišení než 8K se dopočte a doostří tak, aby odpovídal nejvyšší současné kvalitě. Systém AI Motion Enhancer Pro automaticky rozpozná přenášenou sportovní disciplínu (fotbal, hokej, tenis, …), zaměří se na rychlý pohyb objektu (např. míče) a pomocí strojového učení obraz upraví, aby byl plynulý.

Podobně jako ostatní výrobci se Samsung snaží o co nejméně rušivý dojem z televizoru v obývacím pokoji. Letošní televizory Neo QLED 8K jsou tlusté jen 12,9 mm (model QN900D s úhlopříčkou 65").

Jeden z představených televizorů pro rok 2024. Autor: Samsung

Funkce Active Voice Amplifier Pro využívá strojové učení a umělou inteligenci k zesílení dialogů. Dokáže oddělit hlas od ostatních zvukových stop a v případě potřeby ho upraví tak, aby dialogy byly velmi dobře slyšet při jakékoli hlasitosti a probíhající filmové scéně.

Novinky jsou také u operačního systému. Tizen verze 2024 podporuje samostatné účty pro každého člena domácnosti, takže si každý může zřídit vlastní profil a nastavit si nabídku tak, jak mu to nejlépe vyhovuje. Televizor lze propojit s dalšími účty Samsung. Systém také dokáže nabízet na míru šitý obsah podle toho, co si uživatel vybíral v minulosti.

Samsung uzavřel partnerství s výrobcem herního příslušenství Performance Designed Products (PDP) a obě firmy společně vyvinuly ovladač s názvem Designed for Samsung Gaming Hub. Nový bezdrátový ovladač je vybaven vestavěnou dobíjecí baterií umožňující až 40 hodin hraní na jedno nabití, do výbavy dále patří bezdrátové připojení Bluetooth s rychlou odezvou na vzdálenost 10 m, možnost spuštění platformy Samsung Gaming Hub jediným tlačítkem, jednoduchý ovladač hlasitosti televizoru atd.





C Seed

Návštěvníci veletrhu se mohli poprvé veřejně seznámit se skládacím televizorem N1 od společnost C Seed. Model s úhlopříčkou 137" stojí 200 tisíc dolarů, a když je vypnutý, složí se do designového stolku. Skládání a rozkládání zabere asi dvě a půl minuty.

Vzhledem k použité technologii nemá jednu celistvou obrazovku, skládá se z několika bezrámečkových panelů. Pokud se ale nedíváte opravdu zblízka, neměli byste to postřehnout. Zobrazovač je Micro LED (tedy shodný jako u The Wall od Samsungu). Rozlišení je 4K, úroveň jasu dosahuje až 4000 nitů.

Televizory od C Seed jsou ale spíš kuriozita než běžný spotřebitelský produkt, všechny totiž vznikají na míru velmi bohatým zákazníkům. Dodací lhůta je šest měsíců a podle serveru CNet firma za posledních deset let vyrobila 200 kusů zakázkových televizorů.