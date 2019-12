 »  První Office aplikace pro Linux, Wunderlist končí, Cisco oznamuje „budoucnost internetu“

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft ukončí aplikaci Wunderlist, kterou v minulosti koupil jako mladý startup. Nástroj přestane 6. května 2020 synchronizovat data. Redmond doporučuje přejít na jeho aplikaci Microsoft To-Do, základní podpora pro Wunderlist nicméně nadále bude k dispozici.

Microsoft vydal komunikační nástroj Team pro Linux, jde o první aplikaci z balíku Office na tomto systému. Prozatím jde o testovací verzi, je ovšem dostupná i v češtině. Stahovat lze RPM a DEB balíčky.

Cisco vydalo plán k něčemu, čemu říká „Internet for the Future“. Jde o sadu více technologií, které se mají hodit pro 5G sítě a další budoucí vývoj přenosu dat. Silicon One je programovatelný síťový čip (ASIC), jehož první generace Q100 dosáhla v routingu na 10 Tb/s. Současně s tím přichází routery Cisco 8000 s optimalizací na 400 Gb/s a operační systém Cisco IOS XR7. Mezi prvními partnery jsou AT&T, Microsoft, Google, Comcast, NTT nebo Deutsche Telekom. Více je k přečtení zde a zde.

Apple je světovou jedničkou v prodeji bezdrátových sluchátek. Je to sekce, kterou IDC označuje jako hearables. AirPods drží 35 procent na trhu a meziroční růst o 195,5 procenta. Druhé je Xiaomi s 12,4 procenta, třetí Samsung (8,3 procenta) a čtvrté Huawei (7,1 procenta).

Operační systém HarmonyOS od Huawei příští rok zamíří do dalších produktů, píše Reuters. Dočkat se mají chytré reproduktory, hodinky nebo VR brýle. Premiéra prozatím proběhla v chytrých televizích. Telefony či PC se příští rok dočkat nemají. Systém tak zřejmě ještě není tak připraven, jak se Huawei dříve prsilo.

Čína se také chystá vytvořit nový operační systém. Pracovat na něm budou tamní společnosti China Standard Software (CS2C) a Tianjin Kylin Information (TKC). První z nich už dříve vytvořila klon Windows pojmenovaný NeoKylin OS a druhá pak Kylin, což byl vůbec první čínský operační systém. Podniky vytvoří nový společný podnik. Více to rozebírá ZDNet. Čína také ve vládních institucích zakázala zahraniční hardware a software.

Qualcomm oznámil čip Snapdragon XR2 5G, který je určený pro nasazení v zařízeních pro virtuální a rozšířenou realitu. Navazuje na model XR1, jenž je dostupný od roku 2018 a dostal se do třiceti přístrojů. XR2 má zvládat rozlišení 3K × 3K na oko při 90 FPS či dvojnásobný výkon CPU a GPU.