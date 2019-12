 »  Čínské vládní instituce budou bez zahraničního hardware a software

Karel Wolf

Čínská vláda s časovým odstupem vrací úder za americké sankce, svým veřejným institucím a všem podřízeným úřadům přikázala se do tří let zbavit veškerého zahraničního IT vybavení (hardware i software), to má být nahrazeno domácími produkty.

Informaci včera přinesl deník Financial Times. Přestože dopad takového rozhodnutí bude celosvětový, podle deníku zasáhne zejména americké technologické společnosti jako Microsoft, HP či Dell.

Samo nařízení sleduje podle všeho dva cíle, dlouhodobou snahu Číny zbavit se závislosti na zahraničních technologiích a odvetný krok za letošní sérii opatření Spojených států. Deník odhaduje, že si implementace nařízení do praxe vyžádá obměnu až 30 milionů kusů hardwaru.