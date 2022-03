Putinovy hlásné trouby. Kdo z médií je na evropském seznamu sankcí?

Kremelská mediální mašinerie je propracovaný systém. Její hlavní představitelé mají hodně blízko k prezidentovi Vladimiru Putinovi a jeho okolí. Poté, co Rusko zahájilo válku na Ukrajině, začala státní propaganda šířit jediný povolený výklad. A podle něj nejde o válku, ale o zvláštní vojenskou operaci. Kdo by zpochybnil nasazení a úspěchy ozbrojených sil Ruské federace, ten si říká o pokutu nebo vězení.

Konstantin Ernst

Generální ředitel Prvního kanálu (Pervyj kanal) je odpovědný za organizaci a šíření protiukrajinské propagandy ruskými orgány. Obdržel také řadu nejvyšších státních vyznamenání a ocenění, včetně řádů Za zásluhy o vlast a Řádu přátelství, děkovných dopisů a ocenění od vlády a prezidenta Ruské federace. Je držitelem medaile „Pro účastníka vojenské operace v Sýrii“. Podporuje činnosti nebo politiky, jež narušují či ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině. Je rovněž jedním z předních podnikatelů, kteří jsou zapojeni do hospodářských odvětví, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

Margarita Simonjan

Ústřední postava vládní propagandy, šéfredaktorka televizní zpravodajské sítě RT (Russia Today) v anglickém jazyce. Ze své funkce prosazovala pozitivní postoj k anexi Krymu a k akcím separatistů v Donbasu.

Tigran Keosajan

Filmový režisér a novinář, manžel Margarity Simonjan. Ve své státem financované televizní show „Meždunarodnaja pilorama“ (Mezinárodní pila) soustavně vykresloval Ukrajinu jako slabou a zkorumpovanou zem, která je udržována jen díky pomoci ze Západu. Prohlašoval, že ukrajinské orgány nejsou legitimní. Opakovaně tvrdil, že Krym patří Rusku a že Donbas není součástí Ukrajiny. Tigran Keosajan se zúčastnil fóra „Ruský Donbas“, který uspořádaly orgány tzv. „Doněcké lidové republiky“ v Doněcku za účelem šíření doktríny „ruského Donbasu“. Veřejně obvinil Ukrajinu z eskalace konfliktu. Jeho pořad obdržel finance od ruských státních společností, které posloužily jako odměna pro Tigrana Keosajana za jeho propagandistické úsilí a loajalitu Vladimiru Putinovi. Tigran Keosajan natočil propagandistický film „Krymskij most. Sdělano s ljubovju!“ (Krymský most. Postaven s láskou!), který oslavoval Krymský most spojující území protiprávně anektovaného Krymského poloostrova s Ruskem. Film byl údajně zamýšlen jako dar prezidentu Putinovi. Alexej Gromov, první zástupce vedoucího úřadu prezidenta, pomohl zajistit pro tento film financování ze státních prostředků, díky čemuž dosáhl Tigran Keosajan finančního zisku. Měl tedy prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

Vladimir Solovjov

Televizní a rozhlasový moderátor, známý je ze stanic Rossija–1 a Rossija 24. Obdržel medaili (řád Alexandra Něvského) za „vysokou profesionalitu a objektivitu při informování o událostech v Republice Krym“. Solovjov je znám svým extrémně nepřátelským postojem k Ukrajině a pochvalnými vyjádřeními na adresu ruské vlády.

Olga Skabejeva

Pracuje ve státem vlastněné televizní stanici Rossija-1. Spolu s manželem Jevgenijem Popovem uvádí nejpopulárnější politickou talk-show v Rusku „60 minut“, ve které šířila protiukrajinskou propagandu a prosazovala pozitivní postoj k anexi Krymu a akcím separatistů v Donbasu. V pořadu soustavně vykreslovala situaci na Ukrajině předpojatým způsobem. Popisovala Ukrajinu jako uměle vytvořený stát, který je vojensky i finančně závislý na Západu, a je tudíž západním satelitem a nástrojem v rukou NATO. Snižovala rovněž úlohu Ukrajiny tím, že ji označila za „moderní anti-Rusko“. Kromě toho byli jejími častými hosty například Eduard Basurin, tiskový tajemník vojenského velení tzv. „Doněcké lidové republiky“, nebo Denis Pušilin, nejvyšší představitel tzv. „Doněcké lidové republiky“. Vyloučila ze svého pořadu hosta, který se nevyjadřoval v souladu s ruským propagandistickým narativem, jako je ideologie tzv. „ruského světa“. Olga Skabejeva si je podle všeho vědoma své cynické úlohy, kterou společně se svým manželem hraje v rámci ruské propagandistické mašinérie.

V Česku je moderátorka známá mimo jiné kvůli svému konfliktu s Pavlem Novotným v živém vysílání ruské televize:

Modest Kolerov

Spoluzakladatel a šéfredaktor portálu Regnum, který využíval k šíření agresivních a předpojatých propagandistických narativů namířených proti Ukrajině a k prosazování pozitivního postoje k anexi Krymu a akcím separatistů v Donbasu. Často vykresloval Ukrajinu jako fašistický nebo neonacistický stát a prozápadní loutkový režim. Prohlásil, že Ukrajina byla uměle vytvořena Leninem a Stalinem. Podle jeho publikací Ukrajina vděčí za svou nezávislost Rusku a jako taková nemá právo být svrchovaným státem. Prohlásil také, že Rusko by mělo existenci Ukrajiny ukončit. Dále navrhl rozdělit Ukrajinu mezi její sousedy a tvrdil, že nezávislá Ukrajina by byla pro Rusko hrozbou. Aktivně se vyjadřoval ve prospěch uznání tzv. „Doněcké lidové republiky“ a „Luhanské lidové republiky“ a zintenzivnění ruských opatření na podporu separatistů na východě Ukrajiny. Popíral důkazy o ruské vojenské podpoře pro separatisty a o misi OBSE na východě Ukrajiny tvrdil, že je předpojatá a podřízená Kyjevu.

Pjotr Tolstoj

Člen Státní dumy a zároveň moderátor televizního pořadu „Vremja pokážet“ (Čas ukáže). Jako ústřední postava vládní propagandy se často vyjadřuje ve prospěch anexe Krymu. Jako takový nese odpovědnost za podporu činností a politik narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Armen Gasparjan

Pro ruskou agenturu Sputnik připravuje autorský pořad „Nabljuděnie“ (Pozorování), má také svůj pořad na rozhlasové stanici Vesti FM. Vydává knihy a audioknihy a působí jako odborník v rozhlasovém pořadu „Polnyj kontakt“ (Přímý kontakt) dalšího propagandisty Vladimira Solovjova. Armen Gasparjan soustavně šíří zkreslené informace, které jsou v souladu s kremelskou propagandou. Používá logické klamy k objasňování mezinárodních záležitostí, popírá svrchovanost Ukrajiny nad Krymským poloostrovem a v případu zajetí ukrajinského plavidla obhajoval ruské aktivity v Kerčském průlivu. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu nadále zveřejňuje proruskou propagandu a aktivně popírá ukrajinskou svrchovanost.

Artěm Šejnin

Ruský propagandista a moderátor diskusního pořadu „Vremja pokážet“ (Čas ukáže) na státem kontrolované televizní stanici První kanál (Pervyj kanal). Činil prohlášení na podporu nezákonné anexe Krymu a uznání nezávislosti tzv. Doněcké lidové republiky a tzv. Luhanské lidové republiky. Ve svém živém vysílání podporuje etnickou nenávist mezi Ukrajinci a Rusy, popírá svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny a očerňuje Putinovy oponenty v Rusku. V souvislosti s 24. únorem 2022 uvedl, že ruská operace na Ukrajině byla nevyhnutelná a jejím účelem je přinutit ukrajinské orgány k zachování míru.

Dmitrij Kulikov

Ve vysílání státních televizních stanic činil veřejná prohlášení k situaci v donbaském regionu v souladu s výkladem ruské vlády. Kromě toho obhajoval kroky ruských orgánů ohrožující celistvost a územní svrchovanost Ukrajiny, například upuštění od provádění minských dohod nebo rozhodnutí uznat „nezávislou Doněckou republiku“ a „nezávislou Luhanskou republiku“.

Arkadij Mamontov

Natáčí svůj autorský televizní pořad a připravuje filmy pro ruskou televizi. Šíří protiukrajinskou propagandu. Režíroval propagandistický film na podporu nezákonné anexe Krymu a Sevastopolu, v němž vykreslil ukrajinskou vládu před protiprávní anexí jako chaotickou a velmi anarchistickou. Ve svých filmech zobrazuje Ukrajinu jako centrum neonacismu, fašismu, nacionalismu a protiruských nálad. Zveličoval úlohu krajně pravicových organizací na Ukrajině. Obviňoval Ukrajinu z diskriminační politiky vůči ruské kultuře a ruskému jazyku na Ukrajině. Podrýval důvěryhodnost a legitimitu ukrajinských orgánů tím, že tvrdil, že Euromajdan byl státní převrat podnícený ze zahraničí a že ukrajinská vláda je závislá na Spojených státech amerických.

Anton Krasovskij

Průvodce talk-show „The Antonyms“ ve státem financované televizní stanici RT. Šíří protiukrajinskou propagandu. Označoval Ukrajinu za ruskou zemi a znevažoval Ukrajince jako národ. Rovněž Ukrajině vyhrožoval ruskou invazí v případě, že by se Ukrajina přiblížila vstupu do NATO. Tvrdil, že takový čin by skončil „odstraněním“ ukrajinské ústavy a jejím společným spálením na třídě Chreščatyk. Navrhoval, že Ukrajina by se měla připojit k Rusku.

Jevgenij Prilepin

Aktivista, novinář, spisovatel a spolupředseda strany Spravedlivé Rusko – Patrioti – Za pravdu. Vyjádřil veřejně svou podporu ruským separatistům na Krymu a v Donbasu. Poslal pomoc do Doněcka a poskytoval poradenství separatistickým vůdcům. Účastnil se konfliktu v Donbasu na straně separatistů a působil jako zástupce velitele jednoho ze separatistických praporů; své zapojení podrobně popsal. Coby slavný spisovatel využil své pověsti a věhlasu k šíření protiukrajinské propagandy a k prosazování pozitivního postoje k anexi Krymu a k akcím separatistů v Donbasu. Jevgenij Prilepin vykresloval ukrajinské orgány jako zkorumpované, obviňoval je z eskalace konfliktu, označoval Kyjev za ruské město a prohlašoval, že konečným cílem Ruska by mělo být dobytí Kyjeva. Hrál v ruském dokumentárním propagandistickém filmu „Krym – cesta domů“, který oslavoval protiprávní anexi Krymského poloostrova Ruskem.

Roman Babajan

Novinář a člen Moskevské městské dumy. Uvádí televizní show „Svoja pravda“ na stanici NTV a „Pravo golosa“ na stanici TV Cent. Je také šéfredaktorem moskevské rozhlasové stanice „Govorit Moskva“. Šířil protiukrajinskou propagandu a prosazoval pozitivní postoj k akcím separatistů v Donbasu. Prohlásil, že každý obyvatel Donbasu by byl raději, aby se tento region připojil k Rusku, a zpochybnil právo Ukrajiny na její vlastní území. Kromě toho obvinil ukrajinské orgány z persekucí v Donbasu prováděných na základě příslušnosti k národnosti a z faktické genocidy a prohlásil, že Ukrajinci zabili v Donbasu děti a starší osoby. Podporoval také ruský narativ o „fašistickém režimu“ na Ukrajině. K tomuto účelu odvysílal nesrozumitelnou nahrávku s vojáky označenými německým nacistickým námořním odznakem, které označil za Ukrajince.

Konstantin Knyrik

Proruský aktivista, jehož společnost MediaGroup News Front provozuje internetový zpravodajský portál registrovaný na protiprávně anektovaném Krymském poloostrově. Stojí v čele krymské místní organizace strany Rodina, provládní strany působící v Rusku. Konstantin Knyrik obdržel medaili „za navrácení Krymu“.

Tigran Chudaverdjan

Výkonný ředitel internetové společnosti Yandex. Bývalý zaměstnanec této firmy ji obvinil, že je „klíčovým prvkem v zatajování informací o válce“ na Ukrajině ze strany Ruska. Tato společnost kromě toho varovala Rusy hledající zprávy o válce na Ukrajině ve svých vyhledávačích před nedůvěryhodností informací na internetu poté, co ruská vláda pohrozila ruským médiím ohledně obsahu, který publikují. Dne 24. února 2022 se Tigran Chudaverdjan zúčastnil v Kremlu setkání oligarchů s Vladimirem Putinem, na němž se diskutovalo o dopadu opatření v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti na tomto jednání pozván, je dokladem toho, že je členem nejužšího kruhu oligarchů blízkých Vladimiru Putinovi a že podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny.

Michail Eduardovič Osejevskij

Představitel státní telekomunikační společnosti Rostelekom. Po počátečních stádiích ruské agrese proti Ukrajině se dne 24. února 2022 společně s dalšími 36 podnikateli setkal s prezidentem Vladimirem Putinem a dalšími členy ruské vlády, aby projednali dopad opatření v návaznosti na sankce Západu. Podnik je největším poskytovatelem digitálních služeb a řešení v Rusku, je přítomen ve všech segmentech trhu a poskytuje služby milionům domácností, vládních a soukromých organizací. Společnost Rostelekom nejenže poskytuje služby ruské vládě, ale také pro ni představuje důležitý zdroj příjmů.

Vladimir Sergejevič Kirijenko

Generální ředitel provozovatele sociální sítě VKontakte. Internetová společnost VK má významné zastoupení na ruském internetu. Projekty VK měly úhrnem nejvyšší návštěvnost v Rusku a připadá na ně nejvíce času stráveného před obrazovkou. Internetové stránky VK každý měsíc oslovují více než 90 % ruských uživatelů internetu a společnost VK patří mezi pět největších internetových společností na základě celkového počtu zhlédnutých stránek. Kontroluje a provozuje tři největší a nejoblíbenější ruské sociální sítě, VKontakte, Odnoklassniki a Moj Mir, rovněž e-mailovou službu Mail.ru a s ní spojený internetový portál. Kirijenko je proto zapojen do hospodářských odvětví, která poskytují vládě Ruské federace značné zdroje příjmů.

Ruská vláda zvyšuje svůj vliv na sdělovací prostředky a sociální sítě. Společnost VK je ovládána podnikem Gazprom Media (státní společnost, která je hlavním zdrojem příjmů ruské vlády). Vladimir Sergejevič Kirijenko tak podporuje záměr Vladimira Putina získat větší kontrolu nad internetem. Vladimir Kirijenko aktivně poskytuje materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu nebo za destabilizaci Ukrajiny nebo má z vazby na tyto činitele prospěch. Jelikož je VK vlastněna skupinou Gazprom, jež je ve vlastnictví státu, jsou příjmy, které vytváří, důležitým zdrojem příjmů pro ruskou vládu. Vladimir Kirijenko je synem Sergeje Kirijenka, který je v současné době prvním náměstkem personálního ředitele prezidentské kanceláře. Sergej Kirijenko je údajně kurátorem domácí politiky Vladimira Putina.

Dmitrij Peskov

Dmitrij Peskov je tiskovým mluvčím prezidenta Vladimira Putina. Veřejně obhajoval agresivní politiku Ruska vůči Ukrajině, včetně protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu Ruskou federací. V četných prohlášeních zdůrazňoval, že území Krymu a Sevastopolu je nedílnou součástí Ruska a že není možné, aby je Ukrajina znovu získala zpět. Ukrajinské kroky s cílem ukončit ruskou okupaci Krymského poloostrova označil za vznášení územních nároků vůči Rusku. Vyjádřil názor, že je nemožné vést s ukrajinskými orgány jednání, přičemž zdůraznil, že je ruská strana nepovažuje za partnera. V rozporu s fakty prohlásil, že na Donbase nejsou přítomny žádné ruské jednotky. Tlumočil rovněž poselství, podle něhož západní sankce nemají na Rusko žádný reálný dopad. Pohrozil, že Rusko v reakci na ně vyhlásí odvetné sankce.

Maria Zacharova

Ředitelka informačního a tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace. Jako ústřední postava vládní propagandy podporovala rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

Internet Research Agency (Agentstvo intěrnět-issledovanij)

Ruská společnost, která jménem Ruska provádí internetové vlivové operace. Jejím konečným cílem je manipulovat s veřejným míněním. Společnost vede dezinformační kampaně zaměřené na problematiku Ukrajiny tím, že ovlivňuje volby nebo vnímání anexe Krymu či konfliktu v Donbasu. V důsledku toho je Internet Research Agency odpovědná za aktivní podporu činností narušujících a ohrožujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Společnost financuje Jevgenij Prigožin, který je také na sankčním seznamu.

Russia Today a Sputnik

Státem řízená a placená média, jejichž šíření jakýmikoliv cestami je na území Evropské unie zakázáno. Mimo Ruskou federaci slouží k šíření kremelské propagandy v několika jazycích, stanice RT měla například svou verzi pro americký, britský nebo francouzský trh. Produkce agentury Sputnik vzniká rovněž v českém jazyce.