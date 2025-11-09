Lupa.cz  »  Qubity: Čínský kvantový počítač pro komerční užití, rekordní supravodivá koherence, Rolex v kvantové síti

Qubity: Čínský kvantový počítač pro komerční užití, rekordní supravodivá koherence, Rolex v kvantové síti

Hanyuan‑1
Autor: CAS Cold Atom Technology
Pravidelný přehled novinek z rozsáhlého a rozvíjejícího se oboru kvantových počítačů, který vydáváme ve spolupráci s blogem Qubits.cz.

Kvantové počítače

CAS Cold Atom Technology, spin-out z čínské akademie věd, ve Wu-chanu představila stroj Hanyuan‑1, kvantový počítač na bázi neutrálních atomů, určený ke komerčnímu prodeji. A rovnou oznámili první objednávky v hodnotě přes 40 milionů jüanů (asi 5,6 milionu dolarů), přičemž první dodávka již putovala ke společnosti China Mobile. Byla přijata i objednávka z Pakistánu. Hanyuan‑1 má mít schopnost udržet až 200 atomů, ze kterých můžete mít více než 100 qubitů.

IBM Quantum vytvořilo dosud největší vícečásticový propletený stav (GHZ) na čipu se 120 supravodivými qubity, a to s naměřenou fidelitou 0,56 ± 0,03, čímž byla překročena hranice potvrzující skutečné multipartitní entanglement. Použit byl procesor s pevně laděnými qubity a nastavitelnými couplery, kde kompilátor adaptivně vybírá oblasti čipu s nejnižším šumem a optimalizuje sekvenci bran. Experiment kombinoval nízkonákladové paritní detekce chyb a techniku „temporary uncomputation“, která odpojuje a znovu aktivuje qubity ke snížení šumu.

Vědcům z Princeton University se podařilo vytvořit nový supravodivý qubit, který vydrží v koherentním stavu téměř jednu milisekundu – asi desetkrát déle než běžné čipy tohoto typu. Jde o takzvaný transmonový qubit s frekvencí kolem 2,9 GHz, jehož delší „životnost“ byla dosažena zlepšením čistoty materiálů, odstraněním mikroskopických vad na povrchu a pečlivým odstíněním proti elektromagnetickému šumu. Tyto úpravy snižují ztráty energie, které běžně způsobují rozpad kvantového stavu. Stabilnější qubit znamená, že může provádět více výpočetních operací, než se ztratí informace, což je důležité pro budoucí praktické kvantové procesory.

Supravodivý qubit s rekordní dobou koherence

Supravodivý qubit s rekordní dobou koherence

Autor: Princeton University

Kvantový software a algoritmy

Keysight Technologies uvedla nástroj Quantum System Analysis, EDA platformu pro systémovou simulaci kvantových zařízení, která v jednom prostředí spojuje elektromagnetické modely, obvodové simulace a kvantovou dynamiku. Nástroj obsahuje dvě klíčové funkce: regulérní simulátor časového vývoje kvantových systémů (může se modelovat Hamiltonián převzatý z elektromagnetické nebo obvodové simulace a simulovat například Rabi či Ramsey pulsy) a Dilution Fridge Input Line Designer, který umožňuje modelovat vstupní linky kryostatu pro kvantové procesory, odhadovat efektivní teplotu qubitů, analyzovat tepelné fotony v řetězci a tím zlepšovat výslednou fidelitu systému. Podporuje primárně supravodivé qubity a je dostupný v rámci platformy Advanced Design System (ADS 2026), s možností rozšíření na další modality jako spin-qubity.

Platforma společnosti Classiq je nyní dostupná na AWS Marketplace.

Aktualizovaná mapa přechodu na PQC

Aktualizovaná mapa přechodu na PQC

Autor: PQCC

Kvantové sítě a bezpečnost

Tým IonQ (ID Quantique) spolu se švýcarským konsorciem spustil síť Geneva Quantum Network (GQN) – první městskou kvantovou síť ve Švýcarsku, která propojuje významné instituce ve městě jako jsou CERN, University of Geneva (UNIGE), Haute École du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture (HEPIA) a správu pro digitální technologie kantonu Ženeva. Síť využívá stovky kilometrů existujících vláken optických kabelů, zařízení pro rozdělování kvantových klíčů (QKD) od ID Quantique (společnost patřící IonQ), systém synchronizace „White Rabbit“ s sub-nanosekundovou přesností a optické rubidiové atomové hodiny od Rolex jako zdroj extrémně přesného času.

WT100 tipy 2

Česko konečně začíná stavět neprolomitelnou kvantovou síť. Její část je ale v ohrožení, chybí peníze

Česko konečně začíná stavět neprolomitelnou kvantovou síť. Její část je ale v ohrožení, chybí peníze

Kvantový byznys, investice a politika

A další kvantová hvězda jde na burzu. Tentokrát se jedná o Kanadské Xanadu, které vstoupí na Nasdaq skrze SPAC.

DARPA pokročila ve svém programu Quantum Benchmarking Initiative (QBI), který nyní postoupil do fáze B a zahrnuje 11 vybraných týmů — mezi nimi Atom ComputingQuEra Computing (neutrální atomy), IonQQuantinuum (iontové pasti), IBMNord Quantique (supravodivé), Di­raqPhotonicQuantum MotionSilicon Quantum Computing (křemíkové spin/MOS qubity) a Xanadu (fotony). Cílem fáze B je po dobu přibližně jednoho roku vypracovat technické plány se specifikací rizik a prototypů – s maximální podporou až 15 milionů dolarů na tým. I když nejde o soutěž s jediným vítězem, jde o systematickou snahu ověřit, která kvantová architektura může dosáhnout „užitečného“ měřítka do roku 2033. Dodejme, že ve fázi A tam byl i evropský Alice and Bob, ale ten se zdá nepostoupil.

Češi jako jedni z prvních na světě spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat. Využívá částice světla

Češi jako jedni z prvních na světě spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat. Využívá částice světla

Autor článku

Michal Křelina

Výzkumník v oblasti bezpečnostních aspektů kvantových technologií a teoretické jaderné fyziky na FJFI ČVUT a zakladatel společnosti Quantum Phi. Doktorát má z jaderné a částicové fyziky. Provozuje blog Qubits.cz a je poradcem fondu Tensor Ventures.

