Qubity: Nejmenší kvantový detektor, Zoom s postkvantovým šifrováním, kvantový počítač v Saúdské Arábii

Kvantové počítače

Finské IQM oznámilo, že jejich supravodivý 20qubitový kvantový procesor je nyní dostupný na Amazon Braket, tedy přes cloud.

Výzkumníci z Delft University of Technology prokázali silné a nastavitelné spojení mezi dvěma vzdálenými Andreevovými spinovými qubity – to jsou qubity kombinující supravodivé a spinové modality. Tento průlom, publikovaný v Nature Physics, umožňuje efektivní realizaci dvouqubitových bran na dálku, což je zásadní pro lepší propojení qubitů v rámci procesoru. Pomocí supravodivých smyček s kvantovými tečkami uvnitř dokážou vědci kontrolovat superproud miliard Cooperových párů (páry elektronů pohybující se bez odporu, základ supravodivých qubitů) jediným spinem elektronu.

Kvantový software a algoritmy

Francouzský Pasqal a Thales dosáhly zajímavého pokroku v plánování satelitů využitím kvantového počítání s neutrálními atomy. Jejich společný projekt, podporovaný Île-de-France a GENCI, úspěšně aplikoval kvantový procesor Pasqal na řešení složitých optimalizačních problémů v satelitním plánování, které jsou pro klasické počítače obtížné. Tento úspěch ukazuje nejen škálovatelnost a efektivitu technologie kvantového počítání s neutrálními atomy, ale také otevírá nové možnosti jejího využití v kritických oblastech, jako je logistika, řízení letového provozu a záchranné operace. Ačkoliv to může znít bombasticky, stále se jedná jen o demonstraci na nějakém malém a zjednodušeném modelu. Zatím se nejedná o konkurenci klasickým plánovačům.





Kvantová bezpečnost

Společnost evolutionQ představila nový kryptografický protokol MultimodalKES, který poskytuje zvýšenou ochranu proti klasickým i kvantovým kybernetickým hrozbám. Tento protokol kombinuje symetrickou kryptografii, post-kvantovou kryptografii (PQC) a současnou asymetrickou kryptografii, čímž dosahuje silnější ochrany než jiné metody. MultimodalKES lze snadno integrovat do stávající infrastruktury a je připraven na budoucí integraci s kvantovým distribučním klíčem (QKD). Protokol je navržen pro dlouhodobou bezpečnost a optimalizaci výkonu bez výrazného dopadu na systém.

Zoom oznámil, že upgraduje šifrování v Zoom Meetings na post-kvantové šifrování (PQC), a to konkrétně Kyber 768. Postupně by se toto šifrování mělo rozšířit i do dalších služeb Zoomu.

Dle odhadů by měl trh s post-kvantovým šifrováním v roce 2024 dosáhnout hodnoty přes deset miliard dolarů. Těžko říci, jak přesná tato čísla jsou. Zajímavé je, koho považují nyní za hlavní hráče v oboru: IBM, Thales, Toshiba.





Kvantové technologie

Vědci z University of Bristol vyvinuli nejmenší kvantový detektor světla na světě, integrovaný na křemíkový čip. Tento detektor, menší než lidský vlas, využívá techniku Bi-CMOS a dosahuje vyšších rychlostí (zhruba desetkrát). Samotný čip (detektor plus řídící a vyčítací obvody) pak má velikost 80×220 mikrometrů. Důležitým pozorováním je i fakt, že zmenšení a zrychlení detektoru významně nezhoršilo sensitivitu pro kvantová měření. Konkrétně se jedná o homodynní detektor, který je vhodný například pro kvantovou distribuci klíče se spojitou proměnnou (continuous variable).

Nejmenší homodynní kvantový detektor na světě Autor: University of Bristol

Vědci z National Institute of Standards and Technology (NIST) a Carnegie Mellon University poprvé vyvinuli páry provázaných fotonů na čipu z karbidu křemíku (SiC). Použili k tomu vysoký stupeň nelineárního procesu zvaného spontánní čtyřvlnná směs (SFWM) s využitím integrovaného optického mikrokruhového rezonátoru. Tento průlom umožňuje generování vysoce kvalitních provázaných fotonových párů na telekomunikační vlnové délce, což je zajímavé pro praktickou kvantovou komunikaci.

Kvantový byznys, investice a politika

Aramco, největší naftařská společnost a jedna z největších společností na světě, podepsala dohodu se společnosti PASQAL ohledně instalace prvního kvantového počítače v Saúdské Arábii. PASQAL by měl dodat a provozovat 200qubitový analogový kvantový počítač, který by měl být zprovozněn v druhé polovině 2025.