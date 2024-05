Qubity: Nový čip s cat qubity, kvantová inerciální navigace v letadle, další omezení exportu do Číny

Kvantové počítače

Francouzský startup Alice & Bob skrze Google Cloud Marketplace zpřístupnil svůj testovací čip Boson 4 s dvěma tzv. cat qubity. Cat qubity jsou typy qubitů, které používají soustavu fotonů (zde konkrétně 11) a které jsou extraodolné vůči „bit-flip“ chybám – tedy kdy se náhodně 0 přehodí na 1 a naopak. Boson 4 konkrétně zvládne odolat této bit-flip chybě v průměru 430 sekund (přes sedm minut). První hodina výpočtů na něm je zdarma.

Boson 4 je nový testovací čip, který obsahuje dva cat qubity Autor: Alice & Bob

Kvantový software a algoritmy

IBM oznámila rozšíření Qiskitu, které již má Qiskit pod svou kontrolou uvnitř svého ekosystému. To kromě Qiskitu 1.X obsahuje i AI řízenou optimalizaci kvantových obvodů, asistenta pro programování na bázi watsonx generativní AI či podporu pro spouštění výpočtů na superpočítačích.

Kvantové sítě a kvantová bezpečnost

Švýcarsko-jihokorejský ID Quantique spouští nový produkt Clarion KX, což je softwarová platforma, která organizuje distribuci (kvantových) klíčů v reálném čase napříč složitými síťovými topologiemi a zajišťuje bezpečné doručení klíčů do šifrovacích zařízení bez ohledu na jejich umístění v síti. Zajímavé zde je, že Clarion KX podporuje i QKD od jiných poskytovatelů, jako jsou HEQA Security, LuxQuantum, ThinkQuantum nebo Quantum Optics Jena.





V USA proběhla věhlasná konference RSA. Velmi pěkné otočení za ní ve smyslu post-kvantového šifrování (PQC) – o čem se mluvilo, jaká je o tom znalost a tak dále – najdete zde.

Kvantové technologie

V Británii otestovali část kvantové inerciální navigace přímo v letadle. Kvantová inerciální navigace může být jednou z poměrně významných kvantových technologií, neboť teoretické schopnosti jsou mimořádné, a i když započítáme nějaké zhoršení v rámci reality, stále by to mělo být násobně lepší než klasické inerciální navigace, které máme nyní. V tomto případě společenství firem Infleqtion, QinetiQ a BEA otestovalo atomové hodiny a systém pro udržení chlazených atomů (který pak bude fungovat jako gyroskop a senzor zrychlení) na palubě testovacího letadla. Zatím se nejedná o kompletní inerciální navigační systém, ale už se blížíme.

V moderní telekomunikační struktuře je standardním prvkem optický switch. Ten kromě světla jako nosiče signálu potřebuje i elektřinu, je to stále elektronické zařízení s nějakou spotřebou. Avšak vědcům z University of Maryland a Brookhaven National Laboratory se pomocí kvantových materiálů podařilo vytvořit optický switch, který má stokrát menší spotřebu. Nyní mají funkční prototyp fungující pro klasickou optickou komunikaci a jejich dalším cílem je zařízení vylepšit pro použití v kvantových sítích, tedy na úrovni jednotlivých fotonů.





Kvantový byznys, investice a politika

Spojené státy daly dalších 37 čínských firem a institucí na černou listinu, přičemž 22 se motá kolem kvantových technologií, respektive zkoušelo dostat nějaké americké kvantové komponenty do Číny. Jinak hlavním impulsem tady byl i incident s čínským špionážním balónem nad USA. Mezi těmi známějšími jmény uvízly firmy jako Origin Quantum Computing Technology, několik center Čínské akademie věd nebo třeba Nanjing University of Science and Technology.

Finské IQM oznámilo plán na vznik továrny na kvantové počítače ve Francii.

Další zajímavá spolupráce se dohodla mezi britskou ORCA Computing, americkou Nvidií a polským Poznań Supercomputing and Networking Center (PSNC) ohledně vývoje hybridních kvantově-klasických výpočtů.

A v případě Nvidie to není jediná nová spolupráce. Nvidia spustila platformu CUDA-Q na několika supervýpočetních centrech v Německu (Jülich Supercomputing Centre), Japonsku (ABCI-Q supercomputer) a výše zmíněném Polsku. Každé z těchto center bude v blízké době instalovat nějaký kvantový počítač a Nvidia bude dodávat své silné výpočetní karty Hopper nebo Grace Hopper. Většina kvantových výpočtů bude hybridních, takže se Nvidia stává velmi silným hráčem i v oblasti kvantových počítačů, aniž by na nějakém přímo pracovala.