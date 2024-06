Filip Rožánek (Digizone): Koncesionářské poplatky má nově platit na 600 tisíc domácností. Otázkou je, co bude po volbách

Pokud vyjde vládní plán, začnou Češi tak od ledna příštího roku platit více za sledování České televize (ČT) a poslech Českého rozhlasu (ČRo). Konkrétně 150 korun za televizi, což je o patnáct korun víc než dosud, a za rozhlas to má být 55 korun. Dnes je tento koncesionářský poplatek 45 korun.

Jenže plán se může lehce zadrhnout, jak vysvětluje v redakčním podcastu editor sekce Digizone Filip Rožánek. Opoziční hnutí ANO i SPD Tomia Okamury chtějí projednávání co nejvíc ztížit. „Během června by se novela příslušných zákonů měla dostat na jednání vlády, první čtení by ve sněmovně mohlo proběhnout tak už v první polovině července. Opozice nemá dost hlasů, aby schválení zákonů zastavila, ale může to vládě zkomplikovat,“ říká Rožánek.

„Pak to musí projít Senátem a nakonec schválené změny musí podepsat prezident. Vláda počítá, že se to stihne. Stejně jako Česká televize a Český rozhlas, pro které by případné oddálení znamenalo komplikace. S těmi penězi navíc už počítají. Ale uvidí se, zda to půjde tak rychle,“ dodává Rožánek.

O velké mediální novele opakovaně na Lupě psal. Zájem čtenářů vyvolal především text, který popisuje, že Česká televize by měla podle Ministerstva kultury, které změny přichystalo, dostat od operátorů informaci o domácnostech, jež mají internetové připojení.

V podcastu proto detailně probíráme, jak by to mělo v praxi vypadat. A velkou část rozhovoru věnujeme i tomu, jak by mohlo vypadat memorandum o veřejné službě, což je nový dokument, který by měli do půl roku od začátku platnosti změn vypracovat generální ředitelé televize i rozhlasu. Rožánek ale upozorňuje, že není jasné, zda dokument, který by měl vymezovat, co vlastně v případě ČT a ČRo veřejná služba je, vůbec vznikne. A rozebírá i další úskalí memoranda.

Co se stane po volbách?

Otázkou také je, co se stane po následujících parlamentních volbách, které proběhnou v roce 2025. Pokud je vyhraje hnutí ANO, jak dnes naznačují volební průzkumy, dá se čekat, že koncesionářské poplatky úplně skončí. „Hnutí ANO už to avizovalo s tím, že financování obou médií chce řešit v rámci státního rozpočtu,“ konstatuje Rožánek.

A zároveň vypočítává, jak je to s placením v okolních státech. Upozorňuje ale v této souvislosti na situaci na Slovensku. „Tam se to celé převrátilo během několika měsíců. V lednu 2023 se tehdejší slovenský parlament dohodl, že výměnou za schválení státního rozpočtu bude muset vláda připravit zrušení televizních poplatků. Ty byly zrušeny v červenci 2023 a byla stanovena fixní sazba, že RTVS bude dostávat 0,17 procenta z hrubého domácího produktu. Načež byly volby, k moci se dostal Robert Fico a začal připravovat rozpočet na rok 2024. Škrtnutím pera se pak ta hodnota dostala na 0,12 procenta,“ vysvětluje Rožánek.

Slovenská televize a rozhlas následně museli výrazně škrtat ve svých plánech. V březnu letošního roku pak slovenské ministerstvo kultury oznámilo, že chce zrušit RTVS a nahradit ji novou institucí. Především jde o to, aby vláda dostala televizi pod svou kontrolu a nahradila nepohodlné novináře těmi poslušnými, jak sám přiznal tento týden předseda mediálního výboru slovenského parlamentu Roman Michelko (SNS).

V podcastu kromě velké mediální novely probíráme i to, co se děje na tuzemské televizní scéně. V posledních několika měsících se v éteru objevilo několik nových stanic, o resuscitaci se snaží nový majitel televize Barrandov. Podle Rožánka to rozhodně nebude mít lehké. Zároveň podle něj některé nové stanice nepřežijí delší dobu.

