Od Jana Husa k tajemnému rukopisu Rudolfa II. Dějiny šifer a kryptologie v Česku

První zmínky o používání šifer na našem území pocházejí z 15. století. „Důvod k používání šifrování se objevil, když byl Jan Hus poslán do Kostnice, byl uvězněn a chtěl posílat zprávy do Čech,“ popisuje český kryptolog Pavel Vondruška, který od 80. let pracoval jako kryptoanalytik pro stát, později jako expert na kryptografii pro Úřad pro ochranu osobních údajů nebo Český Telecom a do důchodu odcházel z pozice bezpečnostního ředitele telekomunikační firmy CETIN.

„Hus použil vlastní šifru, která se ale v nějakých podobách objevovala už sto, sto padesát let dříve ve Florencii,“ vysvětluje Vondruška. Vzhledem k tomu, že čeština nebyla v té době příliš rozšířený jazyk, pomáhala mu při utajování i její neznalost.

Jakou šifru Hus konkrétně používal? Proč se dosud nedaří rozluštit tajemný alchymistický rukopis z doby císaře Rudolfa II.? Jaké šifry se u nás používaly za 30leté války? A proč zatím příliš nefungují pokusy luštit šifry pomocí generativní AI?

Poslechněte si první část velmi zajímavého rozhovoru o historii šifrování na našem území:

Jak a co šifroval Karel Hynek Mácha? Jak vypadala utajená komunikace Tomáše Garrigua Masaryka nebo Edvarda Beneše? A jak československá armáda v 50. letech používala šifrovací stroj Enigma? Druhý díl rozhovoru s kryptologem Pavlem Vondruškou přineseme příští ýden.