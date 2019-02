 »  Rezignace Steva Jobse: Apple přijde o vizionáře, nikoliv o budoucnost

Je přitom pravdou, že Jobs uměl odhadnout, co se bude zákazníkům líbit. Když se například do Applu po nucené pauze v polovině devadesátých let vrátil, seškrtal produktové portfolio ze 45 výrobků na sedm, zaměřil se na domácnosti a koncové spotřebitele a tím firmu v podstatě zachránil.

Co podle vás bude znamenat rezignace Steva Jobse na psot výkonného ředitele pro společnost Apple?

Mezi skeptiky se řadí například i analytik Petr Koubský, který se domnívá , že Apple bude chybět Jobsova schopnost odhadnout, který produkt u zákazníků zafunguje. Nemohu si pomoci, ale vychází mi to takhle: firma dál rozvine vše, co je na ní špatně a nedokáže pokračovat v tom, co je na ní dobře. Nejde o nápady, ty budou dál, ale o priority. Velikost Jobse nespočívala v tom, co sám vymyslel, ale čemu dával zelenou.

Jobs byl jako výkonný ředitel tím, kdo rozhodoval, na jakou oblast a na jaké produkty se firma zaměří. Apple má v současné době strategii na několik příštích let. Bude bezesporu sledovat mobilní linii a tablety na jedné straně a počítače Mac na straně druhé. Ponechá si v portfoliu notebooky Air jako odpověď na netbooky a bude rozvíjet AppStore/iTunes/iCloud jako distribuční kanál k zákazníkovi.

Apple se díky Jobsovi stal největší firmou na světě, co se týče tržní kapitalizace, firmou, jejíž úspěch se ostatní snaží marně napodobit. Byl to právě Jobs, kdo vybudoval kult značky Apple.

Záhy poté, co Steve Jobs včera oznámil , že ze zdravotních důvodů rezignuje na pozici výkonného ředitele společnosti Apple, se mnoho lidí snažilo najít odpověď na otázku, jaký bude Apple po odchodu svého zakladatele a vizionáře, který z firmy pokraji bankrotu udělal vlivnou technologickou firmu, jejíž produkty změnily trh.

Někteří komentátoři jej dokonce označují jako jednoho z mála manažerů, který zůstal běžným uživatelem, a proto se dokáže vcítit do potřeb a preferencí zákazníků. Povedlo se mu to, když například vstoupil do segmentu spotřební elektroniky.

V roce 2001 přichází Apple s hudebním přehrávačem iPod. Následně Jobs obchází hudební vydavatelství a přesvědčuje je, aby mu umožnily prodávat své písničky přes jeho nový digitální hudební obchod s tím, že skladby budou chráněné před kopírováním. Vydavatelství, která v té době již chápou, že jejich analogové distribuci hudby ujíždí vlak a nebezpečí „pirátění“ hudby pomocí jednoduchých software jako Napster a Kazaa je příliš velké, souhlasí.

Apple v dubnu 2003 spouští obchod s hudbou, v roce 2005 přidává i videonahrávky a o další rok později celé filmy. iPod byl pro Apple jednoznačným prodejním úspěchem. Dodnes se ho prodalo v různých verzích více než 250 milionů kusů. iTunes je zase celosvětově největším prodejcem hudby i pokud vezmeme v úvahu prodejce CD.

Jobs dovedl Apple do mobilní éry



Podobný úspěch zopakoval Jobs i v roce 2007, kdy Apple představil mobilní telefon iPhone. Jednoduše ovladatelný, pro práci s internetem ideální „Mac, který umí i telefonovat“, se prodává v milionech kusů.

Od té doby se stalo povinností každého zavedeného výrobce mobilů představit alespoň jeden „iPhone killer“, který se pokusí napodobit jednoduché ovládání iPhone. Dodnes neúspěšně. Naopak podobně úspěšný jako iPhone se později stal i tablet iPad. Jobs nejen dovedl Apple do mobilní éry, ale nabídl tvůrcům obsahu další prodejní kanál, který do té doby na trhu chyběl.

Kromě velké dávky vizionářství je Jobs i velmi dobrým marketérem, který se nebojí jít proti proudu a riskovat. Byl to Jobs, kdo zavrhl diskety nebo například odnímatelné baterie u notebooků, protože mu prostě přišly zbytečné. Úspěch Steve Jobse je o to pozoruhodnější, že se mu jako jednomu z mála lidí v průmyslu podařilo několikrát jej zopakovat. Fenomenální návrat do Apple a pozdvihnutí firmy k její někdejší slávě představoval strhující kombinaci vize a vůle vizi zrealizovat.

Byl to také Jobs, kdo koupil za 10 milionů dolarů studio Pixar, aby z něj udělal jedno z nejúspěšnějších filmových studií na světě a firmu, která navždy změnila animovaný film. Navíc mu tato transakce vynesla i pěkný balík peněz, když Pixar později prodal za více než sedm miliard dolarů filmovému studiu Disney.

S vůlí realizovat svou vizi souvisí ale také puntičkářství a perfekcionalismus, což bývá Jobsovi vytýkáno. Spolupracovníci si v některých rozhovorech stěžují na to, že musí produkt předělávat, dokud Jobs není spokojen, kritici o produktech Apple říkají, že jsou postavené tak, aby vyhovovaly jedinému člověku. Byl to Jobs, kdo světu „vnutil“ svoji představu, jak by měl vypadat mobil, počítač nebo jakým způsobem bychom si měli v digitálním věku stahovat hudbu a aplikace.

Zdá se ale, že řadě uživatelů to právě tak vyhovuje. Byl to Jobs, kdo do počítačového průmyslu doslova protlačil uživatelskou přívětivost a jednoduchost, kdo odmítl z počítačů dělat stavebnice pro techniky, ale předměty denního používání.

Někteří lidé se domnívají, že by Apple mohl potkat po odchodu Jobse stejný osud, jako když byl z firmy „odejit“ v polovině osmdesátých let. Stačilo necelých deset let a manažeři dovedli Apple málem k bankrotu. Tehdy ale firma nezvládla nástup operačního systému Windows a rozhodně nebyla v takovém postavení, jako dnes.

Jisté je, že Tim Cook není charismatický vizionář jako Jobs. Cook ale pro Apple pracuje už 13 let a je mimo jiné zodpovědný za reorganizaci výroby, která vedla k prudkému zvýšení ziskovosti. Prosadil uzavření továren Apple a přesunutí výroby do externích firem. Cooke navíc firmu reálně řídí několik posledních měsíců a určitě je lepší volbou, než kdyby se Apple pokoušel najít na místo výkonného ředitele charismatického vizionáře typu Jobse.

Žádný druhý Jobs totiž neexistuje. Kdokoli přichází na místo výkonného ředitele Apple, má trochu nevděčnou roli, protože jeho způsob řízení firmy a strategická rozhodnutí budou porovnávána s tím, jak by to byl býval udělal Jobs. Odchod Jobse z pozice výkonného ředitele nemusí pro firmu nutně znamenat pohromu. Jobs nastavil směr, vybudoval kult značky a tým, který bude jeho vize naplňovat i budoucnu. Na několik příštích let to bude stačit.