Rok po startupové zimě mladé technologické firmy ožívají. Loni ohlásily investice za víc než 14,6 miliardy

Celkem osm desítek investic a jejich celkový objem 14,61 miliardy korun – tolik peněz směřovalo od investorů na posílení českých startupů během roku 2024. Pokud jde o finanční injekce do mladých technologických firem, ukazuje číslo úspěšných 12 měsíců. Ve srovnání s předchozím rokem je to totiž nárůst z necelých pěti miliard, a tedy zhruba o 200 procent víc, vyplývá z dat sebraných projektem Rolu.

Ty nejvýznamnější investice si ale připsaly velké a zavedené technologické firmy, nikoliv projekty, které si trh obvykle představí pod slovem startupy. Zhruba dekádu starý Rohlik.cz Tomáše Čupra a ještě o dva roky vyspělejší Mews spoluzakladatele Richarda Valtra si zajistily 60 procent z celkového objemu investic. Rohlík oznámil investici téměř za čtyři miliardy korun, Mews ohlašoval hned dvě ze tří největších investic roku, a to v hodnotách 2,56 a 2,25 miliardy korun.

Zhruba o pětinu klesl počet obchodů, a to na 80, a mediánová výše investice vzrostla na 27,8 milionu korun z 24,3 milionu roku 2023. To ukazuje obecně na trend větších investic než v předchozím roce. Ty obvykleji směřovaly do vyspělejších startupů a Česko také díky zmíněné investici do Mews získalo svého třetího jednorožce, po Rohlíku a Productboardu.





Výše investic se přitom drží pod hodnotou dřívějších let. Ve srovnání s rokem 2022 jde o pokles z více než 38 miliard korun ze 128 obchodů.

„Aktuální stav trhu ve střední a východní Evropě se dá vnímat jako ‚reset‘. Valuace startupů se vrací do normálu, ale klíčové rysy regionu se nezměnily. Evropská makroekonomická situace je velmi nestabilní, a hodně tak bude záležet na tom, jak si Francie a Německo poradí se svými vlastními prioritami a výzvami. Evropští investoři se však nad tato národní témata musí povznést, protože pouze inovativní technologie můžou přinést tolik potřebnou konkurenční výhodu a oživení kapitálových toků,“ komentuje stav trhu Lucie Brešová, která roky působila na straně startupů a nyní na trh pohlíží jako partnerka fondu Presto Tech Horizons.

„Region střední a východní Evropy má špičkové technické talenty plus schopnost inovovat úsporně a efektivně. Výzvou ale zůstává vymanit se z pout EU byrokracie tak, aby bylo možné nové nástroje umělé inteligence zavádět rychleji než třeba aktualizace Slacku,“ říká.

Nižší startupové prodeje

Takzvaných startupových exitů, tedy prodejů celých společností, oznámily technologické firmy loni celkem 11. Podle jejich informací a odhadů z trhu tímto způsobem přešlo do rukou jejich českých majitelů celkem 2,6 miliardy korun, ne však nutně v penězích, někdy například ve formě akcií kupce. Proti předchozímu roku jde však o znatelný pokles, v roce 2023 oznamovaly startupy prodeje za celkem 7,2 miliardy korun. Bylo jich přitom jen deset, jednotlivé exity tak dosahovaly výrazně nižších hodnot.

Loni se největším obchodem stal prodej startupu Runecast, který už byl na startupovém trhu viditelný vysokou investicí v roce 2017. Prodejem v hodnotě zhruba 900 milionů korun firma přešla pod křídla společnosti Dynatrace obchodované na americké burze. Mezi největší obchody se také řadil prodej startupu Inventoro americké firmě Cin7 za víc než 500 milionů korun a brněnského Sewio společnosti HID, která spadá pod švédskou skupinu Assa Abloy.

V investicích obecně narostl počet vyšších kol odkazujících k velkým startupům, objevily se i dosud neobvyklé takzvané Series D díky zmíněným největším finančním příspěvkům do projektu Rohlík a Mews. I díky nim si získaly největší pozornost obory e-commerce a hospitality, pod které se dá zařadit v obou případech zhruba třetina trhu. Loni se vedle toho také do čísel významněji propsal fintech či technologie v oblasti zdravotnictví.

Čísla zahrnují také startupy českých zakladatelů, jejichž sídlo je v zahraničí. Konkrétní částky pocházejí z informací komunikovaných startupy, ze strany investorů nebo z pohybů v obchodním rejstříku či v zahraničních rejstřících. V minoritě případů jde o kvalifikované odhady vycházející z odpovídajících podmínek na startupovém trhu.