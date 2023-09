Ruské procesory Baikal bankrotují, Tchajwanské čipové centrum v ČR, Teams v EU nebudou v Office 365

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Ruské procesory Baikal končí. Respektive mateřská společnosti T-Platforms, pod kterou spadá Baikal Electronics, vstoupila do insolvence a rozprodává aktiva, v podstatě za odvoz. Patenty Baikalu byly oceněny na pět milionů dolarů. Baikal si nechce duševní vlastnictví ponechat, a nelze tak příliš čekat, že by firma pokračovala. Baikal vyvíjela zastaralé procesory určené pro ruský trh, respektive státní sektor vyžadující bezpečné a vlastní řešení. Baikal nikdy nebyl výkřik nejmodernější techniky, celému ruského polovodičovému sektoru ale výrazně uškodily sankce po vojenském vpádu na Ukrajinu.

Bližší čipová spolupráce Česka s Tchaj-wanem je na spadnutí. Šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) uvedla, že už brzy by mělo dojít k otevření center pro návrh čipů a odolnost dodavatelských řetězců. Mělo by jít o tchajwanské investice ve stovkách milionů. Pekarová tomu říká „megaprojekt“, Lupa by ale s takovým pojmenováním byla opatrnější – parametry center podle našich informací zase tak mega nejsou. Tchaj-wan také českým studentům platí polovodičová stipendia. Pekarová také potvrdila, že Česko nikdy nejednalo o výstavbě továrny TSMC, která bude v Drážďanech.

Italové kompletně ovládli brněnskou herní firmu InGame Studios. Stoprocentním vlastníkem je společnost Digital Bros obchodovaná na burze v Miláně. Podíl držela už dříve a nyní koupila zbytek od švédského investora Varvtre. InGame stojí za akční hrou Crime Boss: Rockay City s Chuckem Norrisem a dalšími dříve slavnými jmény v hlavní roli (recenze jsou nelichotivé). Digital Bros vydávají hry jako Control, Death Stranding a další. Historie InGame je divoká, sahá až k hazardnímu Synotu. Firmu jako manažer vede Jarek Kolář, spolutvůrce Vietcongu a další her.





Strnadova zbrojovka Czechoslovak Group (CSG) získala 70procentní podíl v české AR/VR firmě Pocket Virtuality. Ta se v minulosti zabývala „virtuální teleportací“, kdy přenášela nasnímaný reálný prostor do virtuálního prostředí. Testovalo se to třeba v elektrárnách. CSG chce technologii využít pro své zbrojařské aktivity a převzetí prezentuje jako pozitivní věc. Podle informací Lupy ale situace kolem Pocket Virtuality byla šílená, roli sehrála jistá dosazená manažerka. Pár zákulisních drbů přineseme v pondělním newsletteru Lupa+, takže si nastavte odběr.

Budníkův Thein Digital získal od T-Mobilu menší sekci zaměřenou na dodávky Oraclu a SAPu do Škody Auto. Pro operátora toto není klíčový sektor, zatímco Thein se jako integrátor a partner podobných projektů profiluje. Thein také bude s T-Mobilem budovat privátní 5G sítě.

Microsoft v Evropě nebude dodávat aplikaci Teams jako součást Microsoftu 365 (Office 365). Reaguje tak na antimonopolní stížnosti konkurentů typu Slack argumentující tím, že Microsoft takto získává neférovou výhodu. Evropské orgány se tím začaly zabývat. Změny začnou od prvního října.

BlackBerry možná změní majitele. Americký fond Veritas Capital podal nabídku na odkup. Detaily prozatím nejsou k dispozici. A ano, BlackBerry stále existuje, i když už nedělá kdysi dominantní telefony. Vzala své výhody v bezpečném softwaru a přetavila se do kyberbezpečnostní firmy.

Huawei stále bude přítomna v síti CETINu a nejenom tam. Jde o trochu bulvární zkratku, ale ve výsledku to tak je. Huawei se totiž domluvila s Ericssonem na sdílení patentů pro 3G, 4G a 5G, takže švédský podnik, který kvůli zákazům a obavám z bezpečnosti Huawei z mnoha trhů vystrnaďuje (včetně RAN části CETINu), bude nasazovat technologie vyzkoumané v Číně. Čína obecně patří k největším hráčům v patentech na 5G, díky čemuž získává licenční platby. I proto se už rozjel boj o podobu standardů 6G, aby západ získal největší podíl. Huawei uvedla, že loni měla příjem z patentů ve výši 560 milionů dolarů.





Grafický akcelerátor od Huawei údajně dosáhl na výkon Nvidia A100. Alespoň podle čínské firmy iFlytek spoluvlastněné státem, která je velkým odběratelem GPU pro své AI produkty jako rozpoznávání hlasu. Huawei toho v poslední době o svých akcelerátorech příliš nezveřejňuje, už nějakou dobu ale vyvíjí modely Ascend a pod americkými sankcemi tyto snahy akcelerovaly, stejně jako ve zbytku Číny.

Import strojů na výrobu čipů od nizozemské ASML do Číny letos výrazně vzrostl. Zatím jde o růst 65 procent na 2,6 miliardy dolarů. Opět to ukazuje na zvýšenou aktivitu Číny po amerických sankcích. ASML přitom právě kvůli sankcím musí do Číny škrtit dodávky, například vůbec nesmí prodávat nejvyspělejší stroje s EUV litografií. Čína ve velkém nakupuje výrobní mašiny, kde to jen jde, bere i ty bazarové. Financial Times se věnují tomu, že Čína dováží rekordní množství takových zařízení.

Foreign Affairs se věnují čipové výhodě Mexika. V dnešních geopolitických debatách o tom, jak nahradit závislost na Asii a Číně, se operuje s řadou věcí, o Mexiku ale slyšet není. Pro USA je Mexiko zajímavou destinací, mimo jiné z důvodu sousedství obou zemí.

OpenAI by se měla dostat na roční tržby ve výši jedné miliardy dolarů, zjistil Bloomberg. Firmy začaly nasazovat její technologii ChatGPT.

Amazon kupuje startup Fig, logicky ho začlení do AWS. Fig je nástroj pro autocomplete, tedy automatické doplňování psaných příkazů s nabízením možných variant. To je teď poměrně žhavý obor, i díky GitHub Copilotu.

IBM má nový analogový procesor pro AI operace. Měl by dosahovat na nízkou spotřebu, vyroben je 14nm procesem a má 35 milionů analogových PCM. Výkon na watt činí 6,7 TOPS. Analogový procesor tohoto typu je zajímavým příslibem, a to díky počítání v rámci in-memory.

Mavenir vypadl ze seznamu nejdůležitějších dodavatelů core částí mobilních sítí, alespoň podle statistik Dell'Oro. V pětce nejlepších jsou Ericsson, Cisco, Huawei, ZTE a Nokia. Mavenir nedávno vyhrál tendr na dodávku core pro Deutsche Telekom (náhrada za Huawei) a získal další várku investic. Mavenir má poměrně početné vývojové centrum v Brně, firma se soustředí také na open RAN.

Česko-slovenská open source knihovna Greenie už má k dispozici tři stovky knih. K dispozici jsou v češtině i slovenštině.

Čínské firmy zformovaly vlastní alianci pro RISC-V. Součástí jsou podniky jako VeriSilicon a další. RISC-V je otevřená alternativa k ARMu, což Čínu velmi zajímá, mimo jiné kvůli sankcím. A jedna čínská společnost se omluvila, že open source technologii od Microsoftu prezentovala jako vlastní produkt.

Čtení na Cnews.cz: Příchod 5Gb Ethernetu se odkládá. AMD ukázalo grafiky Radeon RX 7800 XT a RX 7700 XT. AMD FSR 3 (obdoba DLSS) je tady. Nárůst výkonu nových procesorů Intel bude minimální, ceny ale vzrostou. Tržní podíly výrobců GPU.