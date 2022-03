Rusko zvažuje legalizaci pirátství, Office 365 zdražuje, nový standard počítačových zdrojů

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Apple představil čip M1 Ultra. Má dvacet CPU jader, 64 GPU jader a 32 neurálních jader. Dále disponuje 114 miliardami tranzistorů a umí pracovat se 128 GB RAM. Dalo by se říci, že jde o spojení dvou čipů M1 Max, čemuž odpovídá i dvojnásobná velikost. První testy v Geekbenchi jsou působivé a podobné chystanému AMD Ryzen Threadripper Pro 5975WX. Progres Applu v oblasti polovodičů je obdivuhodný. M1 Ultra je součástí nového počítače Mac Studio určeného profesionálům. Nejvýkonnější model ostatně vyjde na 170 990 korun.

Apple také vydává nový iPhone SE. Disponuje čipem A15 Bionic, podporou 5G a stále stejným designem z dob iPhonu 6. Dále zde jsou nové zelené varianty iPhonu 13 a aktualizovaný iPad Air.

Microsoft dle očekávání zdražil Office 365 a Microsoft 365. Například tarif Business Basic má měsíční cenu 5,10 eur oproti 4,20 eur. E5 zdražila z 34,40 na 37,40 eur. Navyšování ceny se netýká tarifů pro jednotlivce a domácnosti.

Rusko možná legalizuje softwarové pirátství, uvádí tamní list Kommersant. Údajně se připravuje zákon, který umožní pirátský software používat tam, kde neexistuje ruská alternativa. Jde o reakci na uvalení sankcí a odchody řady softwarových a hardwarových společností ze země. Prodeje v Rusku zastavil například Microsoft.

USA varují, že čínské společnosti, které budou chtít obcházet sankce vůči Rusku, budou odstřihnuté od důležitých technologií, píší New York Times. Například hlavní čínský výrobce čipů SMIC by přišel o důležité stroje i software. Je tak možné, že čínské technologické firmy jen tak jednoduše uvolněné pozice po západních firmách neobsadí.

ArsTechnica rozebírá, jak Spojené státy pomohly zlepšit kybernetický obranný systém Ukrajiny ještě před vpádem Ruska. New York Times zase referují, jak se do kyberválky na Ukrajině zapojil Microsoft.

Intel uvádí nový standard počítačových zdrojů ATX 3.0. Největší novinkou je standardní zavedení šestnáctipinového kabelu pro napájení grafických karet (12+4), což koresponduje s PCI Express 5.0. Více to rozebírá Cnews.cz. Tam si také přečtěte, že je k dispozici základní deska pro Intel Alder Lake, která má DDR5 i DDR4. Výrobcem je čínská Onda.

Google za 5,4 miliardy dolarů kupuje firmu Mandiant. Známá kyberbezpečnostní značka z posledních let se stane součástí Google Cloudu a má podpořit bezpečnostní end-to-end nabídku. Google mimo jiné získává detekci hrozeb a v kyberbezpečnosti navazuje na neustálé posilování Microsoftu. Mandiant byl mezi roky 2013 a 2021 součástí FireEye. Ta se spojila s McAfee Enterprise do Trellixu.

AMD konečně představilo nové high-end procesory Threadripper série 5000. Jsou postaveny na architektuře Zen 3, která pohání například desktopové Ryzeny 5000. Nejvyšší nový Threadripper Pro 5995WX má 64 jader a 128 vláken s frekvencí až 4,5 GHz a 288MB cache. Modelů je celkem pět, nejnižší má dvanáct jader a čtyřiadvacet vláken a 70MB cache. Všechny kusy mají TDP 280 wattů, podporu 128 linek PCI Express 4.0 a podporu až 2 TB ECC RAM. Ceny ani dostupnost na volném trhu neznáme, prozatím jde o OEM.

Apple už poněkolikáté natáčel reklamu v Česku. Tentokrát na nový iPhone SE. Vidět lze třeba Národní technickou knihovnu v Praze:

Samsung cíleně snižuje výkon řady aplikací na telefonech a tabletech Galaxy. Může za to aplikace Game Optimization Service (GOS). Podle oficiálního vyjádření má snižovat výkon aplikací kvůli zahřívání během dlouhého používání. Zdaleka ale nejde jen o hry, limitovány jsou aplikace jako YouTube Music, Office, TikTok, Netflix a řada dalších. Samsung prý vydá opravu s možností nastavení.

Po terabajtovém úniku dat z Nvidie hlásí problémy také Samsung. Tomu zmizelo 190 GB dat, součástí jsou například zdrojáky kolem telefonů Galaxy. Za akcí opět stojí skupina LAPSUS$. Má i údaje tisícovek zaměstnanců jihokorejské firmy.

Bylo objeveno šestnáct vysoce závažných zranitelností v UEFI počítačů HP. Chyby ohrožují miliony zařízení, týká se to notebooků, desktopů i třeba PoS. Skrze chyby mohou útočníci spouštět privilegovaný kód ve firmwaru, který zvládne přežít přeinstalování operačního systému. Dvě závažné zranitelnosti má také Firefox, týkají se chybné práce s pamětí. Už jsou zneužívány v praxi.

Cloudflare a Akamai, dvě velmi důležité součástí globálního internetu, se nebudou stahovat z Ruska. Firmy to okomentovaly tím, že by to mělo dopad na běžné občany. Například v tom, že by se nemohli dostat na zahraniční necenzurované weby.

Twitter je nyní k dispozici na Toru. Opět je to kvůli uživatelům z Ruska a obcházení cenzury. Na Toru lze najít i několik světových médií.

Intel vyplnil žádost o vstup Mobileye na burzu. Jde o sekci zaměřenou na systémy pro autonomní vozy, kterou Intel v roce 2017 koupil za 15,3 miliardy dolarů. Nové smlouvy má s Fordem či VW. Detaily o IPO zatím nejsou známy.

Pařížský startup Alice&Bob získal investici 27 milionů eur. Firma tvrdí, že chce do roku 2023 přijít s fault tolerant kvantovým procesorem. Nizozemský QuantWare zase slibuje zakázkové dodávky kvantových strojů do třiceti dnů. Zvládat má 25 qubitů.