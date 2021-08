Server VideaCesky.cz přebírá vydavatelství Mladá fronta

Do portfolia vydavatelství Mladá fronta přibyly zábavní weby VideaČesky.cz, Raketka.cz, HryProDívky.cz, stahovací weby Stáhnu.cz a MůjSoubor.cz a pracovní portál Flek.cz. Návštěvnost webů Mladé fronty by se tak z hlediska počtu reálných uživatelů mohla zvýšit o šest set tisíc uživatelů. Mezi provozovateli by z hlediska reálných uživatelů mohla Mladá fronta dosáhnout na třinácté místo. Celkový zásah vydavatelství Mladé fronty se tak po akvizicích zvýší až na tři miliony a tři sta tisíc uživatelů.

O všechny weby se stará divize Online vydavatelství Mladá fronta, která disponuje vlastním projektovým a vývojovým týmem, product manažery a technickým zázemím. Vedle koupených webů se divize Online stará i o vlastní projekty, které letos vyvinula a spustila weby jako Euro.cz, Profit.cz, Zdraví.Euro.cz a srovnávač cen CoChceš.cz.

V portfoliu webů divize Online je nejsilnější segment zpravodajských a ekonomických webů (Euro.cz, Euro24, Finance.cz, Profit.cz, Zdraví.Euro.cz, CoChceš.cz, Kniha.cz) a weby pro fanoušky a zábavu (Edna.cz, Wot.cz, NaSvah.cz, VideaČesky.cz, Raketka.cz, HryProDívky.cz, Stáhnu.cz, MůjSoubor.cz). Další projekty jsou ve vývoji a budou se průběžně spouštět, první ještě do konce letošního roku, slibuje tisková zpráva.