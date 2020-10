Seznam.cz: 80 % online populace se k internetu připojuje pomaleji než 10 Mbit/s

Pokud by čísla Seznamu skutečně popisovala stav broadbandu v Česku, šlo by opravdu o docela smutný pohled. „Z námi naměřených dat vyplývá, že téměř 80 % Čechů se k internetu připojuje rychlostí nižší než 10 Mbit/s a pouze necelá 3 % české on-line populace mají připojení reálně rychlejší než 30 Mbit/s,“ hlásí Seznam.

Svá data nabízí zobrazená i v mapě, která ukazuje, jak to s rychlostí připojení uživatelů v průměru vypadá v jednotlivých regionech. Pro zajímavost: největší podíl 30 Mbit/s připojení podle Seznamu najdete v Ústeckém kraji (4,4 %). A největší podíl nejpomalejších přípojek do 5 Mbit/s je v Pardubickém (65,8 %), Libereckém (61,9 %) a Královéhradeckém (61,3 %) kraji.



Autor: Seznam.cz Mapu ve velké rozlišení najdete zde

Už tyto výsledky jsou poněkud zarážející. Jako u každého podobného průzkumu je totiž otázkou, nakolik jsou výsledky přesné a co vlastně Seznam měřil. „Jsme si vědomi, že nabídnout zcela objektivní data, není dosažitelné,“ uznává ostatně na PR blogu Seznamu i Business Development Director firmy Michal Feix.

Co se měří a jak

Nejdříve je potřeba říct, že ačkoli se tak Seznam tváří, nemapuje čistý stav infrastruktury – tedy maximální rychlosti, kterých na ní lze dosáhnout. Spíše ukazuje reálné používání – tedy to, jaké rychlosti připojení si uživatelé převážně od svých poskytovatelů kupují.

Pokud si například u kabelového operátora, který umí maximální rychlost třeba 100 MBit/s, uživatelé zaplatí jen rychlost 10 Mbit/s, bude jeho síť v měření Seznamu vykazovat právě a jen těch 10 Mbit/s. Statistiky tedy nejsou ovlivněny jen technickými parametry, ale také ekonomickým kontextem – hlavně cenami. Ne, že by to nebyla zajímavá čísla, jen je potřeba vědět, co vlastně znamenají.

Druhé „ale“ vychází z metodiky měření. Seznam svou statistiku nepostavil na reprezentativním vzorku populace, ale na měření rychlosti, kterou streamují videa uživatelé jeho videoslužby Stream.cz. „Volba této služby byla dána tím, že video obsah je z pohledu přenášené velikosti dat náročnější, než tomu je u jiných služeb Seznamu a bývá tak využita maximální rychlost uživatelských přípojek,“ vysvětluje firma ve své metodice (PDF).

Dává to samozřejmě logiku, ale v tomto předpokladu by mohl být problém. Zjišťuje měření videostreamu skutečně maximální rychlost linky? Počítá s tím, že uživatel nemusí pro videostreamimng využívat celou její kapacitu?

Seznam se s tím mimo jiné snaží vypořádat vícenásobným měřením (proběhlo v termínu mezi 16. a 22. únorem 2015). „Pro každou IP adresu byly vybrány 4 hodnoty z každé hodiny v časovém rozmezí 17h až 21h. Z těchto 28 hodnot pro jednotlivé IP adresy byla vybrána ta nejvyšší,“ vysvětluje v metodice. V analýze nakonec použil záznamy z více než 450 000 IP adres z České republiky.

Výhrad by se samozřejmě dalo najít ještě více. Tak jako tak jde ale o poměrně zajímavé údaje, které mohou – s výše popsanými limity – naznačovat, jak to s rychlostmi připojení v Česku je. Seznam publikoval i zdrojová data či histogramy, pokud by s nimi chtěl někdo dále pracovat.