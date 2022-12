Seznam uvolnil zdrojáky své homepage, zákaz ChatGPT na Stack Overflow, samoopravy Applu v Evropě

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Seznam jako open source na GitHubu zveřejnil různé části zdrojových kódů své domovské stránky. Jde o historické verze, kód už se v Seznamu v produkci nepoužívá. Aktivita má sloužit „pro uspokojení zvědavosti čtenářů, které zajímá softwarová archeologie“.

Google představil funkci pro nekonečné skrolování mezi výsledky hledání (Continuous Scrolling) pro desktopy. Zatím pouze pro anglické hledání ve Spojených státech. Je zde ale příslib toho, že do budoucna nebude nutné ve výsledcích hledání klikat na jednotlivé stránky.

K dispozici je rozhovor s šéfem MegaFonu, druhého největšího ruského operátora. Ericsson prý nespolupracuje, Nokia se ale snaží spolupracovat na údržbě. Operátor prý má zásoby na kvalitní chod pět až sedm let. Vývoj ruských síťových technologií je na začátku cesty.

Stack Overflow dočasně zakázal odpovědi generované populárním systémem ChatGPT. Důvodem má být to, že odpovědí na otázky jsou často velice špatné. Stack Overflow je populární studnice vědomostí pro programátory, bez které by možná hodně věcí přestalo fungovat. Svět nyní experimentuje s tím, jak dokáže ChatGPT odpovídat na programátorské problémy.





Program Apple Self Service Repair už je i v Evropě. Uživatelé si tak budou moci opravovat své přístroje sami. Zatím se to ale netýká Česka, možnost je dostupná ve Francii, Belgii, Itálii, Německu, Polsku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii.

Proton Drive je nyní k dispozici pro Android a iOS. Jde o šifrované cloudové úložiště od švýcarské firmy Proton Technologies, která stojí i za ProtonMailem a dalšími. Nabízí end-to-end šifrování.

Disney představil umělou inteligenci FRAN umožňující vizuálně upravovat věk. Lze tedy vzít obrázek člověka a přetvářet ho do jeho mladších či starších podob. Funguje to v rozmezí 18 až 85 let a autoři upozorňují, že vše nemusí být ještě dokonalé. Využívá se U-NET.

Americký čipový sektor chce dalších 30 miliard dolarů nad rámec již schváleného Chips Actu s 52 miliardami dolarů. Tentokrát mají peníze posílit zejména výzkum, vývoj a design polovodičů, zatímco Chips Act má posílit výrobu čipů na americkém území – podobně, jako to chce udělat evropský Chips Act u nás. Organizace SIA upozorňuje, že podíl USA na tržbách v designu čipů pomalu klesá.

TSMC ztrojnásobuje investice do čipové továrny v Arizoně, vloží 40 miliard dolarů. Na tchajwanského lídra v zakázkové výrobě tlačí americké firmy v čele s Applem, které po čipové a supply chain krizi chtějí výrobu blíže domovu. Očekávat lze 3nm proces. Kromě Applu zde chtějí vyrábět třeba Nvidia nebo Qualcomm. Do Evropy se TSMC i přes volání politiků moc nechce, zákazníci jako Apple zde totiž chybí. Pro TSMC, respektive Tchaj-wan, je projekt v Arizoně důležitý také jako páka vůči Číně.

USA investují 1,5 miliardy do rozvoje Open RAN, tedy otevřené alternativě k bezdrátovým mobilním technologiím od Huawei, Ericssonu nebo Nokie. Spojené státy už nějakou dobu nemají v této oblasti silné hráče a snaží se Open RAN prosazovat i politicky mezi spojenci. Absence vlastních firem v oboru je jedním z důvodů, proč USA tolik vystupují pro Huawei.

Xiaomi chystá představení a prodej vlastních stolních počítačů. Prozatím se ví o dvou modelech. Ten první bude alternativou k Mac Mini a Intel NUC. U druhého modelu se zatím neví. Oficiální představení bylo odloženo kvůli smrti čínského exprezidenta. Čínské firmy nicméně postupně úspěšně pronikají do oblasti notebooků nebo monitorů. Po amerických sankcích jde například o hlavní fokus spotřebitelské divize Huawei.

NATO s účastí Česka v Estonsku cvičilo na kyberválku. Cvičení Cyber Coalition 2022 přivítalo přes tisíc účastníků včetně čtrnácti lidí z NÚKIBu.

Vyšel Tor Browser ve verzi 12.0. Postaven je na Firefoxu 102 ESR. Mezi novinky patří podpora čipů Apple Silicon (M1, M2).

Apache vydává IoTDB ve verzi 1.0.0. Jde o zkratku pro Internet of Things Database. Slouží k ukládání hodnot v časových řadách na IoT strojích s malým výkonem. Vše potřebné najdete na GitHubu.

Nvidia v Evropě zlevnila nové grafiky o pět procent. Důvodem má být posílení eura vůči dolaru. Modely RTX 4080 a 4090 nicméně prozatím nemají masivní prodeje. Příčinou je jejich vysoká cena, nasycenost trhu a stav ekonomiky. Na trh brzy přijdou nové Radeony od AMD, což by s cenami mohlo dále hýbat.

Americké ministerstvo obrany rozdělí devět miliard dolarů na cloudové služby. Projekt dostanou Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud a Oracle Cloud. Projekt JWCC navazuje na dřívější desetimiliardový JEDI.

Severní Korea objevila zero-day zranitelnost v Internet Exploreru. Využila toho pro útoky na svého jižního souseda.

Šéf Slacku Stewart Butterfield v lednu skončí ve funkci. Jeho roli převezme Lidiane Jones, která doposud zastávala pozici viceprezidenta pro digital experiences v Salesforce.com, tedy novém vlastníkovi Slacku. Nedávno také nastaly změny přímo ve vedení Salesforce.

G-Skill začne prodávat paměti DDR5 s frekvencí 8 GHz. Nutný bude procesor od Intelu poslední generace (Raptor Lake) a zřejmě high-end čipset Z790. Časování bude CL38–48–48–128, k dispozici bude 32GB kit se dvěma 16GB moduly. Cenovka: 530 dolarů.

Samsung rozjel výrobu pamětí GDDR6W, které se objeví v grafických kartách budoucnosti. Propustnost na pin bude 22 Gb/s, celkově tedy až 1,4 TB/s, což už jsme někdy u HBM2E. Novinku můžeme očekávat od příštího roku.

Asahi Linux má nyní podporu ovladače GPU, takže je možné na macích s Apple Silicon provozovat akcelerovaný desktop. Na Asahi pracuje i český vývojář, zabývá se zvukem.

Apple vydal novou verzi frameworku Core ML, ve kterém přichází s optimalizací pro Stable Diffusion a jeho čipy ARM s Neural akcelerátory. Populární generátor obrázků tak bude lépe pracovat na M1 či M2. Projekt je na GitHubu.

Překladač GCC začne podporovat Rust. GCC tak bude schopné kompilovat kód napsaný v Rustu. Prozatím půjde o experimentální funkci.

Na IT trh zamíří další hromada peněz. Fond Thoma Bravo vybral 32,4 miliardy dolarů. Firma je aktivním investorem, stojí za firmami jako McAfee, Dynatrace, Qlik, Ping Identity, Sophos, SonicWall, SolarWinds a řadou dalších.

Startup NeuReality získal 35 milionů dolarů od firem jako Samsung, SK hynix a řady dalších. V příštím roce má dostat mezi první zákazníky svůj AI inferencing čip. Za projektem stojí lidé z Mellanoxu nebo Habana Labs.

GlobalFoundries propustí 800 lidí. Zakázkový výrobce čipů i přes aktuální rekordní výsledky očekává zhoršení situace v příštím roce. Očekávané ochlazení trhu s některými druhy čipů už hlásí i další firmy.

Samsung a jihokorejský internetový obr Naver společně vyvíjejí AI čip nasaditelný v hyperscale měřítku. Má mimo jiné řešit problémy s úzkými hrdly u pamětí.

Deutsche Bank uzavřela velké partnerství s Nvidií. Ve velkém měřítku se mají nasazovat technologie Nvidia ve finančním sektoru a zkoumat, co to udělá.