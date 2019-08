 »  Skandál se soukromím na Instagramu, 8chan vyhozen z Cloudflare a Android nabídne výběr vyhledávače

Facebook přejmenoval Instagram i WhatsApp. Pokud vám to připadá bláznivé, tak ještě bláznivější je, že se má jednat o „Instagram from Facebook“ a „WhatsApp from Facebook“. Skoro to vypadá, že někdo velmi špatně nese rapidně klesající zájem o Facebook. Ale taky dost dobře možná o trik, jak začít udávat společná čísla jako jedno číslo Facebooku. Viz Facebook to Add Its Name to Instagram, WhatsApp a ať věříte, či ne, tohle je Facebookem potvrzeno. Navíc to už najdete i v nových verzích aplikací.

Donald Trump (opět) uvedl jako z jeden z faktorů, které vedou k hromadným střelbám v USA, násilné počítačové hry. Tentokrát přímo na tiskové konferenci. Je to staré a stále se vracející téma, které bylo mnohokrát vyvráceno i řadou vědeckých studií. Asi je čas připomenout čtyři roky starý článek Násilné hry nevychovávají děti k násilí, hraje je až polovina z nich.

Pojem warshipping znamená, že hackeři umístí zařízení k oběti tak, že ho prostě pošlou poštou. Funkčně je to podobné starému známému wardriving, s kterým má společné právě i využití Wi-Fi. Zařízení za zhruba 100 USD vybavené 3G modemem se po dosažení cílového místa vydá zkoumat, jak využít Wi-Fi pro průnik do sítí a počítačů. Viz With warshipping, hackers ship their exploits directly to their target’s mail room a Package Delivery! Cybercriminals at Your Doorstep.

Soukromí na Instagramu? Zapomeňte. Partner Instagramu ukládal příběhy a geolokaci uživatelů. Milionů uživatelů. Sběrem dat odporujícím pravidlům budoval masivní databázi o pohybech uživatelů i o jejich zájmech. Bez jakéhokoliv omezení, nepozorovaně. Skandál velikosti Cambridge Analytica má zatím jediný výsledek – Hyp3r dostal z platformy padáka a „musí smazat data“ (to jistě udělá, že?). Instagram tvrdí, že to, co dělal, už prý nebude možné. Tohle je velké. Instagram's lax privacy practices let a trusted partner track millions of users' physical locations, secretly save their stories, and flout its rules.

TELEgraficky

Mint 19.2 je venku ■ Easter Egg z roku 1977 ■ René Nekuda podcastuje ■ WPA3 je stále děravé ■ RIP Trips ■ The Signal From Tölva: The Art Of Tölva můžete mít ze Steamu ■ Seashells ■ Přehled GDPR pokut ■ Wine ve Windows 10, vážně ■ Děravý Steam ■ Gannet (USA Today) mění majitele ■ Cisco koupilo Voicea ■ Firefox Site Compatibility Tools ■ State of JavaScript

WEBDESIGN, INTERNET

Firma Cloudflare ukončila služby pro 8chan. Stalo se tak v reakci na to, že web opět sloužil k prezentaci záplavy příspěvků oslavujících masovou střelbu. Děje se tak vždy, když k nějakému podobnému útoku dojde, a provozovatelé 8chan nijak nevhodný a nebezpečný obsah neřeší. Co hůře, útočníci pravidelně využívají 8chan ještě před vlastním útokem. Pro další útočníky pak slouží jako zdroj inspirací. Viz Terminating Service for 8Chan, kde Cloudflare připomíná i to, že něco takového udělali před dvěma roky s Daily Stormer. Neonacistický web to nepoložilo, našel nového ochotného poskytovatele služeb. Celé je to ještě zajímavější v tom, že 8chan se původně (po ukončení služeb Cloudflare) chtěl přestěhovat ke společnosti Epik, ale ta si hardware pronajímá od někoho dalšího. Tím dalším je Voxility. Ti po zjištění, o co jde, obratem 8chanu znemožnili provoz. Navíc říkají, že už to byl druhý problematický příklad s jejich odběratelem. Více v Epik CEO Rob Monster statement on 8chan a 8chan goes dark after hardware provider discontinues service.

Google upravil algoritmus. Když budete hledat „lesbian“, dostanete méně porna. Píší to v Google tweaks algorithm to show less porn when searching for ‚lesbian‘ content a na českém Seznamu v hledání obrázků stále můžete najít vše potřebné prostým zadáním „porno“. Ani věk po vás nebude chtít. A samozřejmě „lesby“ či „lesbičky“ vám porna najdou vrchovatě.

SOFTWARE

FileMaker má velké plány, které zahrnují i návrat k původnímu jménu Claris. A to celé má ještě zajímavější historii, kde hlavní součástí je Apple. Čtěte v Apple subsidiary FileMaker returns to its original name from the ’80s a v An introduction.

Google Follow Your World končí 30. září. Máte čas si stáhnout data, pokud jste službu používali. Před osmi lety spuštěná služba umožňovala zjistit nové snímky v Google Earth a Mapách Google. Z informací o náhradním řešení moc moudří ale nebudete.