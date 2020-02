 »  Sledujeme: První den slyšení kandidátů do mediálních rad

Rekordní tři dny se budou v Poslanecké sněmovně veřejně představovat všichni zájemci, kteří by chtěli usednout na volná místa v Radě České televize nebo v Radě Českého rozhlasu.

V televizní radě se na konci března uvolní šest míst, v rozhlasové dvě místa. Na Českou televizi by chtělo dohlížet kolem 90 zájemců, další tři desítky se zajímají o kontrolu Českého rozhlasu.

Veřejná slyšení potrvají celé úterý, středu a čtvrtek, vždy od 8 hodin ráno do večera. Na každého kandidáta bude čtvrt hodiny. V pátek 7. února 2020 následně mediální výbor sněmovny vybere 18 finalistů do televizní rady a 6 finalistů do rozhlasové rady. Z nich poslanci na březnové schůzi sněmovny tajným hlasováním zvolí nové radní.

Mandáty letos zvolených radních vyprší v roce 2026. Budou tedy mimo jiné v průběhu svého funkčního období vybírat nové generální ředitele Českého rozhlasu i České televize. Rozhodovat budou také o televizním, respektive rozhlasovém rozpočtu.

DigiZone vám po celé tři dny přinese online zpravodajství z veřejných slyšení.