 »  Slovenský Tachyum vyvíjí vlastní univerzální procesor. Má překonat klasické procesory i grafiky

Oblast kolem Mission College Boulevard v kalifornském městě Santa Clara letos na podzim dostala nového nájemníka. Mezi kanceláře procesorových a čipových gigantů Intel, AMD a Nvidia se se svými třiceti zaměstnanci vměstnala mladá firma, která si říká Tachyum.

Jde o symbolický krok, protože se Tachyum v některých ohledech chystá těmto zavedeným značkám konkurovat. Kořeny má na Slovensku, kde ve vývoji zaměstnává dalších dvacet lidí, a slibuje, že na trh dodá univerzální procesor pojmenovaný Prodigy.

Ten má podle oficiálních prohlášení v určitých typech úloh překonat jak běžné procesory (CPU), tak grafické karty (GPU) a rovněž AI procesory TPU od Googlu. Tachyum slibuje vyšší výkon, na jedno vlákno vyšší než Xeon od Intelu, a zároveň menší rozměry procesorových jader, než jaké má ARM. Prodigy má nabídnout 64 jader (4 GHz), 7nm výrobní technologii FinFET a celkové rozměry 290 milimetrů čtverečních.

„S masovou výrobou chceme začít v roce 2021, rozjede se na Tchaj-wanu. Prodigy se pak na trh dostane v první polovině stejného roku. Nyní jsme ve fázi vývoje. Počátkem roku 2020 bychom se měli dostat na 90procentní osazení čipu obvody,“ popisuje pro Lupu zakladatel Tachyum Radoslav Danilák. „V počáteční fázi plánujeme vypustit několik tisíc kusů Prodigy (samples) a u masové výroby očekáváme objemy v milionech kusů.“

Dva prodané startupy

Právě Danilák, který už řadu let žije ve Spojených státech, je v případě nového projektu ze značné části vracejícího se na Slovensko důležitou postavou. Tachyum prozatím nezveřejnil příliš konkrétních detailů toho, jak by Prodigy přesně měl pracovat a jak dokáže překonat CPU, GPU i TPU zároveň. I proto celý koncept u některých lidí budí pochybnosti. Danilák má ovšem za sebou v branži s čipy a procesory velkou historii.



Autor: Tachyum Radoslav Danilák, Tachyum

Úspěšný Slovák se do USA vydal ještě koncem devadesátých let, kdy nastoupil do společnosti Gizmo Technologies a podílel se na vývoji 64bitového x86 procesoru. Následně přešel do Toshiby, kde pracoval jako procesorový architekt a společně se svým týmem stál za vývojem čipu používaným v herní konzoli PlayStation 2.

Na pozici vedoucího architekta pokračoval i v Nvidii, kde dostal na starost nForce 4. Podílel se rovněž na vývoji čipu pro superpočítač Tianhe-1A, který je umístěn v Číně a nějakou dobu byl nejvýkonnějším strojem svého druhu na světě.

Poté se začal věnovat vlastním projektům. Prvním z nich byl startup SandForce vyvíjející čipy pro SSD disky (mimo jiné se díky SandForce podařilo výrazně srazit jejich cenu). Nakonec se jich prodalo kolem 53 milionů a objevily se třeba v noteboocích MacBook Air. SandForce byla poté v roce 2011 koupena podnikem LSI Corporation, který z ní udělal divizi pro flash komponenty. Odkupní částka činila 377 milionů dolarů při původní investici 60 milionů dolarů.

Úspěšně prodán byl i druhý Danilákův projekt. Skyera vyvíjela storage systémy a v roce 2014 ji za nespecifikovanou částku koupil Western Digital (který mimo jiné investoval do brněnského RISC-V hráče Codasip).

Peníze i od slovenské vlády

Slovenský technolog a podnikatel část získaných peněz dal na prvotní investici do Tachyum. Jeho třetí startup pak nedávno získal investici ve výši 25 milionů dolarů. Vedl ji slovenský investiční fond IPM Group, který vkládá peníze do slibných technologických firem různého zaměření – mimo jiné do slovenského „létající auta“ Aeromobil.