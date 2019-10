 »  Soud může přikázat Facebooku smazat i kopie protiprávních komentářů

Po nedávném rozsudku o souhlasu s ukládáním cookies je tady další významný verdikt Soudního dvora Evropské unie (SDEU), který upravuje pravidla online světa. Případ C-18/18 se týká konkrétně Facebooku, ale také dalších služeb, které umožňují nahrávání uživatelského obsahu (tzv. poskytovatelé hostingu).

Soudy v členských zemích podle verdiktu mohou vydat příkaz, který Facebooku uloží smazat kromě konkrétního komentáře, který byl shledán protiprávním (protože je například lživý nebo urážlivý), také jeho další (například sdílené) kopie:

„Vzhledem k tomu, že sociální síť usnadňuje rychlý přenos informací ukládaných poskytovatelem hostingu mezi jejími jednotlivými uživateli, existuje skutečné nebezpečí, že informaci, která byla kvalifikována jako protiprávní, bude následně reprodukovat a sdílet jiný uživatel této sítě. Má-li být za těchto podmínek dosaženo toho, aby dotyčný poskytovatel hostingu předešel jakýmkoli dalším poškozením dotčených zájmů, příslušný soud po něm může oprávněně požadovat, aby zablokoval přístup k ukládaným informacím, které mají stejný obsah jako informace, která byla dříve prohlášena za protiprávní, nebo aby tyto informace smazal bez ohledu na to, kdo požádal o jejich ukládání,“ argumentuje SDEU.

Jde o zásadní rozhodnutí. Poskytovatele služeb se dosud povinnosti vyhledávat a mazat kopie nebo obdobný obsah bránili a k akci přistoupili obvykle jen tehdy, když jim někdo konkrétní protiprávní obsah nahlásil. Umožňuje jim to článek 15 odstavec 1 směrnice o elektronickém obchodu (2000/31). Členské státy podle něj nesmí nutit provozovatele aktivně vyhledávat protiprávní obsah nebo preventivně kontrolovat, co uživatelé na jejich servery nahrávají – nesmí jim tedy ukládat „obecnou povinnost dohlížet na jimi přenášené nebo ukládané informace nebo obecnou povinnost aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní činnost.“

Rovnocenný obsah

Podle SDEU ale povinnost smazat i další kopie protiprávního obsahu tento článek neporušuje. A soud šel ještě dál – podle verdiktu mohou soudy po Facebooku chtít smazat i obsah, který je sice jinak formulován, ale má stejný obsah jako původní protiprávní komentář (má tedy tzv. rovnocenný obsah).

„V opačném případě by totiž bylo možné účinky takového soudního příkazu snadno obejít tak, že by se ukládala sdělení jen nepatrně se lišící od sdělení, která byla dříve prohlášena za protiprávní, v důsledku čehož by byla dotčená osoba nucena podávat řadu návrhů na zahájení řízení o zdržení se jednání, které ji poškozuje,“ říká SDEU.

V takovém případě musí ale autor soudního příkazu podle SDEU velmi konkrétně popsat, jaký obsah považuje za rovnocenný. „Rozdíly ve formulaci tohoto rovnocenného obsahu v porovnání s obsahem, jenž byl prohlášen za protiprávní, každopádně nesmí být takové povahy, aby byl dotyčný poskytovatel hostingu nucen uvedený obsah samostatně posoudit,“ vysvětluje soud.

Soudní dvůr Evropské umie navíc rozhodl, že soud může Facebooku (nebo jinému tzv. poskytovateli hostingu) přikázat smazat protiprávní obsah celosvětově. Je to ale možné pouze v rámci existujícího mezinárodního práva, dodává soud:

„… vzhledem ke globálnímu rozměru elektronických služeb měl unijní normotvůrce za to, že je nezbytné zabezpečit soudržnost unijních předpisů vztahujících se na tuto oblast s předpisy, které se použijí na mezinárodní úrovni. Je na členských státech, aby zajistily, že opatření, která přijímají a která vyvolávají účinky na celosvětové úrovni, posledně uvedené předpisy náležitě zohledňují.“

SDEU rozhodoval v případu rakouské političky Evy Glawischnig-Piesczek. Ta se v roce 2016 na Facebooku domáhala smazání příspěvku, který ji urážel a pomlouval. Firma nejdřív její žádosti nevyhověla, a tak se spor dostal k soudu. Ten Facebooku přikázal smazat kromě původního komentáře i jeho další kopie nebo rovnocenný obsah. Po odvoláních se případ dostal až k nevyššímu rakouskému soud, který v této otázce požádal o stanovisko Soudní dvůr Evropské unie.