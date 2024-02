Sporty TV startuje 1. března. Je zdarma, do nabídky ji přidávají další operátoři

V pátek 1. března v 15.00 hod. začne ostré vysílání nové bezplatné sportovní televizní stanice Sporty TV. Vysílá po celé republice ve stejné digitální síti, kde je například TV Seznam, TV Barrandov nebo Spektrum Home.

Diváci by měli kanál Sporty TV vidět automaticky, jeho pozice se dřív technicky jmenovala Test-1. Až do ostrého startu bude v éteru testovací smyčka.

Rozlišení obrazu bude 1440 × 1080p 50i – jde tedy o vysoké rozlišení, ale ne Full HD. Ve stejné kvalitě vysílá TV Seznam.

Orientační mapa pokrytí celoplošného DVB-T2 Multiplexu 23 Autor: Český telekomunikační úřad

Kromě DVB-T2 Multiplexu 23 by se Sporty TV brzy měla objevit v nabídkách poskytovatelů placené televize. Majitel licence potvrdil jednání s trojicí O2 TV, T-Mobile (Magenta TV) a Vodafone TV. Zájem projevily rovněž firmy SledováníTV, Lepší.TV, Nej.cz, PODA nebo Grape SC. Poslední jmenovaná zařadí Sporty TV do své televizní služby už od pátku.





Prvním pořadem Sporty TV bude diskuse, kde sportovní šéfredaktor Jiří Kalemba představí celé programové schéma včetně magazínů vlastní tvorby.

„Nechceme konkurovat velkým sportovním stanicím. Naší největší snahou je podpořit a popularizovat český sport. Zejména ten, který nemá z různých důvodů na televizních obrazovkách dostatečný prostor. Zaměříme se na domácí ligové soutěže, ženský a mládežnický sport. Součástí vysílání budou ale i soutěže zahraniční,“ vysvětluje Jan Smíšek, výkonný ředitel společnosti Perinvest Group, která je vlastníkem Sporty TV.

Kanál divákům plánuje nabídnout také přenosy italské basketbalové ligy, cyklistický závod Tour de Pologne, maraton z Říma nebo prestižní atletický halový mítink v Madridu.

Právě halová atletika z Madridu se na obrazovkách objeví hned první vysílací týden. „Kromě madridského mítinku divákům hned ze startu nabídneme play-off zápasy florbalu a volejbalu, čtvrtfinále FIBA Europe Cupu a velmi kvalitní italskou basketbalovou ligu, kde hrají euroligové týmy,“ upřesňuje Smíšek.

Vybrané pořady v prvních dnech vysílání Sporty TV





Pátek 1. 3. 2024 Živě: Volejbalové brněnské derby Šelmy Brno – VK Královo Pole Brno Pátek 1. 3. 2024 Utkání hvězd 2. hokejové ligy Sobota 2. 3. 2024 Poslední kolo florbalové Livesport Superligy Bohemians – Tatran Střešovice Sobota 2. 3. 2024 Kladno volejbal CZ – VK Trox Příbram Neděle 3. 3. 2024 Italská basketbalová liga, Emporio Armani Milano – Varese Úterý 5. 3. 2024 Volejbal, předkolo play-off extraligy mužů Středa 6. 3. 2024 Basketbal, čtvrtfinále FIBA Europe Cupu Nymburk – Varese Čtvrtek 7. 3. 2024 Livesport Superliga – osmifinále, muži, florbal Čtvrtek 7. 3. 2024 Boxlakros Jižní Město Pátek 8. 3. 2024 Volejbal, předkolo play-off ČEZ muži Neděle 10. 3. 2024 Florbalová ČEZ Extraliga, 4. čtvrtfinále, ženy Neděle 10. 3. 2024 Italská basketbalová liga, Segafredo Bologna – Milano

Hlavními pilíři vysílání budou nejvyšší ženské a mužské soutěže v házené, basketbalu, volejbalu a florbalu. Program doplní ale například i 2. liga ledního hokeje, 2. fotbalová liga, hokejová extraliga juniorů, tenis, dostihy, americký fotbal, curling, baseball, boxlakros, bojové sporty, motorsport a další.

Cílovou skupinou diváků Sporty TV by měli být muži starší 15 let. Při prodeji reklamního času využije svůj vlastní tým obchodníků a později zřejmě také externí agenturu. Do roka a půl by chtěla dosáhnout podílu na sledovanosti 0,3 % ve všeobecné cílové skupině 15+. V elektronickém měření sledovanosti se ale zatím neobjeví.

Společnost Perinvest Group má v mnoha sportovních halách automatické AI kamery. „V tuto chvíli máme chytrými kamerami vybaveno devadesát pět hokejových a třicet florbalových stadionů po celé České republice. Přenosy jsme dosud zprostředkovávali výhradně skrze platformy czechicehockey.tv a ceskyflorbal.tv. Nyní určitě plánujeme některý obsah vysílat i na Sporty TV. Bude se jednat hlavně o 2. hokejovou ligu, extraligu dorostu a juniorů,“ dodal výkonný ředitel Jan Smíšek.

V pláni jsou podle Jiřího Kalemby i nové formáty talk show, využití statistik či tvorba podcastů. Časem by mělo dojít na streamování souběžných přenosů prostřednictvím HbbTV. V čase mezi sportovními přenosy poběží na televizních obrazovkách magazíny vlastní tvorby.

Marian Jelínek (vlevo) a Michal Novotný (uprostřed) budou mít na Sporty TV vlastní pořady Autor: Perinvest Group

Podle Evy Dekařové, programové ředitelky Sporty TV, si tyto magazíny kladou za cíl přilákat široké publikum, nejen to sportovní: „Jednou z hlavních myšlenek televize je také edukovat. V dnešní době naprosto postrádáme širokou platformu, která by přilákala mládež zpátky ke sportování, ať už na vrcholové, nebo hobby úrovni, a dokázala jim nejen vysvětlit, o čem konkrétní sport je, ale hlouběji se zamyslela nad systémem tréninku ve všech jeho aspektech.“





Svůj pořad Sám sobě koučem uvede Marian Jelínek, který mnoho let spolupracoval například s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem. „Díky tomuto jedinečnému formátu mohou diváci projít self koučinkem, a to zcela zdarma a z pohodlí domova. Hned v prvních dílech se naučí ovládat myšlenky chtěné i nechtěné a spoustu dalších technik self koučinku,“ řekla produkční ředitelka Sporty TV Venuše Baxová.

Logo Sporty TV. Staniční barvou je svítivě zelená. Autor: Perinvest Group

Do zákulisí sportu se diváci dostanou se světoznámým fyzioterapeutem Michalem Novotným. V jeho pořadu Sport bez obalu bude se svými hosty řešit aktuální témata, ale i zajímavé postřehy získané během své profesní kariéry, kdy léčil světové sportovní a hollywoodské hvězdy.

Pořadem TessFlow provede influencerka Tereza Peterová, která prostřednictvím rozhovorů přinese zajímavosti ze života sportovců, odborníků z různých sportovních odvětví, ale i hvězd českého showbyznysu.

S kuchařkou a účastnicí posledního ročníku MasterChef Česko Petrou Kamencovou se diváci v pořadu Zdravě na talíři naučí připravovat nutričně vyvážené pokrmy, které jsou nápadité, ale především vhodné pro všechny profesionální i hobby sportovce.