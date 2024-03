Srovnání levných variant webhostingu

V dřevních dobách českého Internetu existovalo na trhu pouze několika málo profesionálních webhostingových firem (neberme v potaz lokální ISP, kteří na 64 kbps lince poskytovaly webhosting). Náklady na provoz byly vysoké a tomu odpovídaly i ceny. Jedna z prvních webhostingových firem u nás – Czechia – dokonce hostovala servery v USA, neboť v ČR byl tehdy problém umístit server tak, aby byl odkukoliv rychle dostupný (NIX v té době samozřejmě neexistoval). Ještě v roce 1999 nabízela společnost HOSTING CZ umístění 50 MB prezentace za 940 Kč.

Se snižováním cen za serverhousing, potažmo konektivitu vůbec začaly vznikat malé firmičky, které nabízely webhosting za několikanásobně nižší ceny, často však stavěly servery z low-endového hardwaru a kvalita služeb byla, eufemisticky řečeno, diskutabilní. Důležité ale je, že právě tyto subjekty donutily snížit ceny, respektive rozšířit služby těch velkých firem, co existují již řadu let.

Stále však existují zásadní rozdíly mezi malými levnými firmami a většími a dražšími. Globe Internet, Ignum nebo Explorer mají například zelené linky pro objednávky a technickou podporu. Samozřejmostí obvykle bývá 24 hodinový dohled a podpora (a to tak, že skutečně někdo sedí v kanceláři nebo je alespoň 100% dosažitelný na mobilu). Nemůže tak nastat situace, kdy je jediný admin zrovna na horách, offline a vrátí se za týden. Samostatnou kapitolou je nedodržování základních RFC (typicky realizace primárního i sekundárního name serveru ve stejném segmentu sítě nebo dokonce na jednom stroji), profesionální zálohování (přihlaste se ve fóru vy, kdo zálohujete pravidelně na pásky …). Důležitá je i schopnost reagovat v případě hardwarové havárie. Tipuji, že technici Globe Internet budou v pražské serverovně rychleji než Zdeněk Cendra (Superhosting.cz), který bydlí kdesi u Liberce (a nemá vzhledem ke svému věku ani řidičák). A tak by se dalo pokračovat. Je tedy zřejmé, že vyšší ceny mají své opodstatnění.

Do přehledu levného hostingu jsem zahrnul jedenáct největších webhostingových firem podle žebříčku czechweb.cz. V přehledu jsou zahrnuty jen čistě webhostingové firmy, vynechal jsem TELCO/ISP firmy, pro které není webhosting primárním byznysem (a jejichž ceny i služby jsou mnohdy na úrovní dřevních let českého Internetu).





Vybíral jsem vždy ten nejlevnější tarifní program, který daná společnost nabízela. Pro porovnání jsem kromě ceny zvolil velikost místa pro prezentaci, počet e-mailových schránek a podporu PHP a SQL.

poskytovatel tarif (cena) prostor e-maily PHP SQL Globe Internet static (149) 30 MB 10+1 NE NE P.E.S. Consult. pidi hosting (55) 1 MB 1 (za 45 Kč) NE NE Zoner Software s (145) 30 MB 5+1 NE NE Ignum fast! (150) 50 MB 10 ANO NE Explorer 123 Start (123) 30 MB 10 NE NE Web4U 100 Hit (100) 10 MB 3 NE NE Averest program X (145) 35 MB 7 NE NE Onlinehosting bez názvu (200) 350 MB 60 ANO ANO AYA start (90) 15 MB 5 ANO NE MITON CZ varianta 10 (85) 50 MB 1 ANO ANO Superhosting start 45 (45) 2 MB 1 NE NE HOSTING CZ super pakatel (41,50) 50 MB 5+1 NE NE Otoman bez názvu (9,90) 500 MB 50 ANO ANO Pipni bez názvu (0) 500 MB neomez. ANO ANO

Z tabulky lze vysledovat hned několik trendů. „Tradiční“ společnosti jako Czechia, Globe Internet, Ignum nebo Explorer nabízejí své nejlevnější tarifní programy poměrně draze – kolem 150 Kč. Naopak menší a mladší firmy jako Web4U, Aya nebo MITON CZ se pohybují kolem stokoruny. Extrémně levný je pak Superhosting, za 45 Kč nabízí ale i nejméně služeb (málo místa, pouze jeden e-mail).

V poslední době se snaží nalákat malé klienty i velké firmy, zároveň si ale nechtějí kazit své relativně vysoké ceny. Chytře tuto situaci vyřešil Globe Internet. Zakoupil ve své době tradiční webhostingovou společnost – HOSTING CZ a v rámci této značky (a i samostatné firmy) nabízí low-endové služb za low-endové ceny (pro zajímavost je nejlevnější program HOSTINGU CZ uveden v tabulce). Nezanedbatelným faktorem je i to, že HOSTING CZ není plátcem DPH a ceny jsou tedy konečné (což oceňují zejména nekorporátní zákazníci). Podobné řešení nabízí i MITON CZ se svým brutálně levným Otomanem, který nabízí na funkce bohatý webhosting (500 MB, PHP, SQL, …) za 9,90 Kč/měsíc. Výrazným omezením je však limit na 1 GB datových přenosů na měsíc.





Pro ty, kdo se rozhodují pouze podle ceny a nepožadují garance dostupnosti serveru, může být zajímavý projekt Pipni.cz. Ten nabízí zcela bezplatně hostování domén druhého řádu, 500 MB prostoru, 30 e-mailů, PHP, MySQL/PostgreSQL a velmi propracovaný administrační systém. Kvalita poskytovaných služeb je však velmi nízká, jak už to u freehostingů s povoleným skriptováním bývá. Server je velmi často nedostupný, jsou ořezány některé důležité funkce v PHP a navíc se chovají admini arogantně (viz fórum Pipni.cz). Podle mého názoru je tento freehosting vhodný maximálně pro „parkování“ domény s nějakou dočasnou stránkou. Najdou se však tací, kteří můj názor nesdílí a hostují na Pipni.cz firemní prezentace nebo dokonce elektronické obchody …

Podle čeho tedy levný hosting vybírat? Záleží vždy na individuálních požadavcích a finančních možnostech. Pro nefiremní uživatele může být výhodná firma, která není plátcem DPH (cena je o 22 procent nižší). U menších poskytovatelů webhostingu bývá výhodou osobnější přístup, možnost domluvit se. Mezi nevýhody patří obvykle neznačkový server, omezená technická podpora, horší konektivita serveru atd. Naopak ti větší mají obvykle bezvadně zvládnutou technickou stránku, avšak často se hůře řeší individuální požadavky. Obě varianty mají svá pro a proti, záleží na klientovi, jak se rozhodne.