 »  Starý internet zemřel, ve videohrách se perou peníze a hack Cloud Hopper byl větší, než se říkalo

Švýcarský prezident má za to, že Libra v aktuální podobě selhala. Otázkou zůstává, proč to řeší zrovna švýcarský prezident. A další otázkou je, proč si myslí, že Libra potřebuje, aby centrální banky přijaly koš měn, ze kterých vychází. Jako každá cyberměna může Libra fungovat i bez tohoto mechanismu. Viz Facebook's Libra has failed in current form – Swiss president.

Indie vypíná internet a řadí se tak mezi represivní režimy omezující svobodu a cenzurující internet. Asi nepřekvapí, že čínská média to vítají. Jenže co když je internet skutečně nástrojem k vyvolávání nenávisti a násilí, jako tomu bylo třeba v Myanmaru či Bangladéši? Čtěte v The Guardian view on internet censorship: when access is denied.

Konec iTunes toho říká hodně o našich digitálních návycích, píší ve What the Death of iTunes Says About Our Digital Habits. Jedno z mnoha ohlédnutí za minulým desetiletím je zajímavé tím, že zmiňuje změnu návyků – od posedlosti elektronickou (obsahovou) hygienou až po shromažďovače zcela všeho. A platí to nejen o hudbě, kde je iTunes dobrý příklad něčeho, co dnes už skoro nemá smysl. V ještě větší míře to platí o fotografiích.

Videohry jsou snadný kanál pro praní špinavých peněz. Probírají to ve Video games are easy channel for money launderers a jako typický příklad se stačí podívat na Valve a Counter Strike (viz Key Change). Jinde to ale není o moc odlišné (zmiňována je i hra Fortnite s masivním prodejem V-bucks mimo hru), jakmile se někde objeví herní ekonomika, je jen otázkou času, kdy se na ni nabalí řada problematických aktivit. Až po právě zmíněné praní špinavých peněz v masivním měřítku.

TELEgraficky

rx ■ nodetube ■ NEJ hry pro iOS i Android ■ Povedená pozadí pro (nejen) iPhone ■ Windows 10 od Applu ■ Quo Vadis Chrome OS ■ Medium přišlo o 40 % SEO viditelnosti ■ Intel koupil Habana Labs ■ 80 dní na crack hry v průměru ■ Snapchat koupil AI Factory

WEBDESIGN, INTERNET

Starý internet zemřel a my se dívali a nic neudělali, píší v The Old Internet Died And We Watched And Did Nothing. Je to hezký přehled pro pamětníky. Friendster, Myspace, Flickr, Webshots, Photobucket, blogy, Tumblr, AOL Instant Messenger – to jsou věci, na které se dnes jen nostalgicky vzpomíná. Některé z nich přežily, ale jsou radikálně jiné. Poučení? Nic netrvá věčně.

Jak na SEO pro web s podcasty? Vlastně je to jednoduché. SEO vždy potřebuje text a nepotřebujete k tomu nic víc než základní porozumění, jak věci fungují. Nevěříte? Tak se začtěte do Google’s Mueller Answers How to SEO a Podcast Site. Zejména u českých podcastů myslete na to, že v žádné brzké budoucnosti nebude existovat nic, co by obsah vašeho podcastu přepisovalo za vás, aby to „zaindexovalo“ něco, kde máte jenom zvukové soubory.

Chraňte se před ukradením údajů v Google My Business. Upozorňují na to v Protect Your Restaurants Google Listing from Menu Provider Hijack, a jakkoliv se to týká hlavně restaurací, je to aplikovatelné na jakékoliv podnikání. Jen s těmi restauracemi je to v USA poněkud aktuální, pár tamních „chytrých“ podnikatelů si udělalo byznys právě z toho, že se přiživují v SEO na „poskytování“ služeb restauracím v podobě online menu.

Progressive Web Apps v roce 2020? Čtení, které by se mohlo hodit. Najdete v Progressive Web Apps in 2020.