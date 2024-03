Stovky monitorů a operátoři s neuvěřitelně vytrénovaným sluchem. Navštívili jsme technologickou centrálu Formule 1

Zhruba desetitisícové město Biggin Hill kousek od Londýna je zajímavé ve třech věcech. Zaprvé, jedna z ulic se jmenuje Bezdrátová (Wireless Road). Zadruhé, na kraji města operuje bývalé letiště RAF, kde dnes přistávají převážně soukromá letadla, včetně těch využívaných českými technologickými podnikateli a investory. A zatřetí, hned vedle letiště je komplex patřící Formuli 1, která odsud obsluhuje vysílání nejpopulárnějšího motorsportu do celého světa včetně Česka.

Formule 1 je poměrně velký mediální byznys. Společnosti Liberty Media, jež F1 provozuje, od roku 2020 opět rostou tržby – loni dosáhly na 3,2 miliardy dolarů s meziročním skokem o 25 procent. Skomírající zájem o závodění na okruzích pomohl oživit od roku 2019 existující seriál Drive to Survive, který F1 připravuje společně s Netflixem. F1 má dnes kolem 700 milionů fanoušků a s tím roste i prodej vysílacích práv.

F1 kromě samotných práv zajišťuje technické zpracování vysílání včetně detailních statistik. Soustava tmavých budov Biggin Hill funguje jako centrum, která má tyto aktivity na starosti. Liberty Media se rozhodla většinu vysílacích a technologických aktivit centralizovat na jedno místo, mimo jiné kvůli covidovým omezením a tlaku na větší udržitelnost a méně cestování.

Lupa měla možnost se do Biggin Hill podívat. Jde o „mozek“, kde se během závodů schází obraz, zvuk a data s tím, že se vše pomocí serverů, počítačů a lidské práce zpracuje a v upravené podobě pošle do světa koncovým konzumentům. F1 tento servis poskytuje nejenom partnerům typu ESPN, ale také v rámci vlastní služby F1 TV distribuované přes aplikace a podobně.





Dva desetigigabity

Aby mohl centralizovaný systém fungovat, na každém okruhu F1 je nutné vybudovat technickou stanici zvanou ETC. Ta dává práci 140 lidem (celkem jich pro F1 pracuje 600), připravuje se minimálně pět dní a zabírá plochu kolem 375 metrů čtverečních. Součástí je 750 kusů všemožného vybavení, 58 kilometrů optických kabelů a čtyři desítky antén.

Práce probíhají i na trati, kde je například umístěno 170 mikrofonů pro snímání zvuků vozů a okolí. F1 zapojuje i lokální partnery. Americký T-Mobile například loni koncem roku pomáhal při Velké ceně Las Vegas. Operátor na konferenci Mobile World Congress 2024 v Barceloně Lupě řekl, že kolem trati vybudoval 150 mobilních buněk a že na 5G síti se standalone jádrem použil network slicing. Sestava zajistila konektivitu pro návštěvníky nebo velké množství prodejních stánků.

Jak vypadá technologické a mediální centrum F1:

Stanice ETC každopádně slouží jako zdroj sběru dat na místě závodu. Video, zvuk a další informace odsud putují do Biggin Hill ke zpracování. Formule 1 vždy používá dvě dedikované 10Gb optické linky, za jejichž provoz zodpovídá indický telekomunikační a IT kolos Tata. Linky nejsou připojeny do internetu a slouží čistě účelům F1.

Během jednoho závodu se tímto způsobem přenese přes 500 TB dat. Vzdálený přenos je logicky doprovázený latencí. Technici F1 Lupě popsali, že největší zpoždění je vzhledem ke vzdálenosti při Velké ceně Austrálie, kde se podařilo dostat na asi 150 milisekund.





Vlastní datacentrum

Obraz z trati snímají 4K kamery, rozlišení 8K je zatím spíše v testovací fázi. F1 pro zlepšování diváckého zážitku přidává kamery na samotné vozy, díky čemuž je možné sledovat pohled z první osoby či okolí jedoucího auta. Na formulích už jsou i přístroje pro snímání obličeje (helmy) řidiče. Kamery dohromady vážící 1,7 kilogramu jsou ve vlastnictví F1 s tím, že týmy dovolují přístup k vozu.

Kamerový systém je připojen na výpočetní jednotku rovněž umístěnou na voze. Ta vše posílá do ETC. Děje se tak přes soustavu antén umístěných kolem trati. F1 si vyvinula vlastní systém komunikující přes frekvenci 9 až 11 GHz, detaily ale nekomentovala.

Téměř dvě stovky mikrofonů umístěných rovněž kolem trati a na autech komunikují s kamerami. Když je aktivní záběr z určité kamery, automaticky se aktivují na ní navázané mikrofony operující poblíž záběru.

F1 pro zpracování dat používá vlastní datové centrum, které je součástí Biggin Hill. Servery, superpočítačový cluster, datová úložiště a další prvky do něj dodala společnost Lenovo. F1 nekomentovala, kolik techniky v datacentru má ani jak přesně ji používá. Podle propočtů Lupy je nicméně v datovém komplexu kolem stovky serverových skříní (racků).

Budovy poblíž Londýna jsou pro Formuli 1 „mission critical“ záležitostí, umístěny jsou zde všechny core systémy. „Sice nejsme nemocnice, ale když například Ferrari dodáme něco trochu špatně či opožděně, je to vždy velký problém,“ shrnuli zástupci F1.

Lenovo dodává také další vybavení, jako jsou monitory, desktopy, notebooky, tencí klienti, tablety a chytré telefony Motorola (rovněž Lenovo).

Kritické technologie si F1 provozuje lokálně, cloud ale využívá také. V Amazon Web Services například využívá instance pro prvky umělé inteligence, díky čemuž lze simulovat věci, jako je aerodynamika vozů.

Velmi vytrénovaný sluch

Zbytek Biggin Hill se z velké části zaměřuje na samotné zpracování zvuku, obrazu a informací za pomocí lidské práce, tedy režisérů, komentátorů v různých jazycích a podobně. Centrální část má například 415 monitorů a displejů.

Mě osobně zaujal takzvaný Team Radio. Jde o skupinu osmi lidí zavřenou v poměrně malé komoře. V ní se během závodu sbíhají všechny hlasové linky z komunikace mezi řidiči a jejich stájí. Operátoři jsou schopní mít tyto linky puštěny zároveň a pomoci až nepochopitelně vytrénovaného sluchu (F1 na to má akademii) analyzovat, co pustit do režie. Jeden člověk se také zaměřuje na přepis komunikace, která je pak vidět v televizi. Zvládá sto slov za minutu.

S hlasy jezdců a jejich týmů se pracuje opatrně a se zpožděním. Díky tomu lze mimo jiné včas zastavit citlivé přenosy – dejme tomu bolestivý nářek řidiče v případě havárie.

Formule 1 má rovněž vlastní televizní studio vybavené trackovacím systémem a renderingem v reálném čase. Díky rozšířené realitě (AR) je možné rychle do skutečného světa vkládat virtuální objekty. Celá softwarová část je postavená na Unreal Enginu známému zejména díky hrám.

Výčet profesí v Biggin Hill doplňuje i tým pro výzkum a vývoj. Ten má na starost testování nových technologií a jejich následné nasazení do praxe. Stále více se například hledají cesty, jak snímat telemetrická data, jako je opotřebovanost pneumatik. Fanoušci si tyto a další údaje žádají a chtějí je vidět v aplikaci jako doplňující informace během závodu.