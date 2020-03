 »  Streamingové služby omezují kvalitu, 5G nezpůsobilo koronavirus a Policie ČR je na TikToku

Americký prezident v době epidemie šíří zásadní dezinformace („the single most potent force for misinforming the American public is the current president of the United States“), píše americký profesor Jay Rosen a navrhuje, aby se zásadně změnil způsob, jak novináři přistupují k Donaldu Trumpovi. Viz Today we are switching our coverage of Donald Trump to an emergency setting.

Patentový troll vlastněný SoftBank blokuje testování na koronavirus přes patenty Theranosu. Něco, co by nikoho soudného nenapadlo, ale když jde o peníze, tak se hodí jít i přes mrtvoly. Viz SoftBank Owned Patent Troll, Using Monkey Selfie Law Firm, Sues To Block Covid-19 Testing, Using Theranos Patents.

5G nezpůsobilo koronavirus. Jen je to vítané téma pro šiřitele konspirací a dezinformací. Výrazně se na šíření tohoto nesmyslu podílejí influenceři na sociálních sítích. Nechybí ani nesmysly o tom, že za to může Microsoft a Bill Gates a že jde o snahu, jak snížit zalidněnost Země. Viz These claims about the new coronavirus and 5G are unfounded a No, 5G didn't cause the coronavirus pandemic.

Gabe Newell (Valve): jsme Matrixu podstatně blíž, než si lidé uvědomují. Řekl to v rozhovoru pro IGN při příležitosti uvedení Half-Life: Alyx a možná je lepší to brát jako chytrou snahu, jak novou hru dostat co nejvíce do médií. Navíc to myslí hlavě z pohledu možnosti napojit se na lidská motorická a vizuální centra. Zajímavé čtení ve Valve president Gabe Newell: ‘We’re way closer to The Matrix than people realize’.

Apple obchody zavřeny do odvolání ■ PlayStation 5 tech specs ■ GitHub má novou aplikaci ■ Fugu. Open Source jailbreak ■ Šéf NYSE prostě věděl

Samsung PlayGalaxy Link končí k 27. březnu 2020. Game Streaming postavený na technologii od Parsecu byl spuštěný minulý rok.

Slack redesignoval. Měl by být jednodušší, věci lépe k nalezení, přichází univerzální vyhledávací políčko a akční tlačítka. Viz Introducing a simpler, more organized Slack.

Internet v některých velkých městech v USA zpomaluje. Vliv na to má samozřejmě zvýšená zátěž od lidí přinucených zůstat doma nebo pracovat z domova. Viz Internet speeds slowed down in some major cities after coronavirus forced people to stay home a hodí se podívat i na TRACKING COVID-19’S IMPACT ON GLOBAL INTERNET PERFORMANCE (UPDATED MARCH 19).

SOFTWARE

Microsoft zpřístupnil bezplatně Teams až do ledna 2021. Detaily v BLOG: Náš závazek vůči zákazníkům během COVID-19 a následek v Microsoft Teams goes down — just as everyone starts working from home.

Nintendo má potíže, lidé doma a v karanténě přetěžují jeho obchod i další služby. Menší potíže se objevily i u Xbox Live a Playstation Network. Výpadky zaznamenává Discord i Twitch. Viz It’s Not Just You: Nintendo, Xbox, Playstation and More Struggling to Handle Quarantined Gamers.