 »  Jak bude svět vypadat za 20 let? Soutěž pro malé i větší kreslíře

Je zcela jedno, jestli vám jsou teprve čtyři roky, nebo už deset, vezměte si vodovky, fixky nebo jen tužku a nakreslete, jak bude Česko a vlastně celý svět vypadat v roce 2038. Ti nejlepší vyhrají ceny od firmy Ravensburger, která je partnerem našeho speciálu k 20. výročí založení serveru Lupa.cz.

Klidně se poraďte i s tatínkem nebo maminkou. Ti ať si v klidu projdou pravidla naší soutěže.

Pravidla (hlavně pro rodiče)

Naše soutěž je určena dětem do 15 let. Obrázky můžete posílat od 9. dubna do 15. května, hlasovat o nich budeme do 20. června a vítěze vyhlásíme 29. června 2018.

Je úplně jedno, pro jaké dílo se vaše děti rozhodnou. Ideální je kresba, ale pokud budou chtít něco vymodelovat a svůj výtvor potom vyfotí a pošlou jako obrázek, nemáme s tím problém. Originálním nápadům se rozhodně nebráníme, jen je nutné držet se tématu soutěže: Jak bude vypadat svět za 20 let?

Díla můžete za své děti poslat dvěma způsoby:

1) Buď klasicky poštou na adresu naši firmy: Internet Info, s.r.o., Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6.

2) Lepší ale bude, pokud obrázek/malbu/grafiku vašeho dítěte vyfotíte třeba na mobilní telefon či fotoaparát a snímek pošlete na adresu redakce@lupa.cz. Do předmětu napište „Soutěž – svět za 20 let“. Prosíme jen, abyste se pokusili díla zachytit v dobré kvalitě. Obrázky můžete posílat do 15. května 2018.

Budeme zároveň od vás potřebovat tyto údaje: Jméno a příjmení dítěte, věk, e-mailovou nebo poštovní adresu. A samozřejmě připojte své jméno jako zákonného zástupce. Nemusíte se bát, nikde tyto údaje nebudeme zveřejňovat. U publikovaného obrázku uvedeme jen křestní jméno a věk autora či autorky, nic víc.

Soutěž o pět cen

Co se bude dít dál? Z došlých obrázků nejprve vybere naše redakční porota 20 děl, která postoupí do finále. Ta následně 21. května zveřejníme na serveru Lupa.cz, případně na sociálních sítích.

O tom, kdo nakonec ceny od Ravensburgeru vyhraje, rozhodnou čtenáři serveru Lupa.cz v internetovém hlasování, které poběží od 21. května do 20. června. Vítěze vyhlásíme na našich stránkách 29. června.

Jaké ceny (každá je v hodnotě kolem 2 tisíc korun) mohou vaše děti vyhrát? Firma Ravensburger je celosvětově známým výrobcem puzzle. Pro naší soutěž vybrala například ty s motivy z Hvězdných válek, světových staveb nebo animovaných filmů z produkce společnosti Disney. Součástí každého výherního balíčku je i 3D puzzle některé ze známých světových budov.

Čtyři výherci vzejdou z hlasování na internetu, jednoho si vyberou sami zástupci společnosti Ravensburger.

Všechny výherce pak oznámíme na serveru Lupa.cz a samozřejmě je zkontaktujeme pomocí e-mailu kvůli zaslání výhry. Pokud by si náhodou cenu nepřebrali, předáme ji dalším finalistům v pořadí podle hlasování.

Malou cenu dostane i zbylých 15 méně úspěšných účastníků soutěže.

Do soutěže se nesmějí zapojit příbuzní zaměstnanců společnosti Internet Info, spol. s r. o., která je provozovatelem serveru Lupa.cz.

Posláním příspěvku souhlasíte, že bude snímek díla pro účely soutěže vystaven na serveru Lupa.cz a na profilech na sociálních sítích a zavazujete se dodržovat pravidla soutěže. Společnost Internet Info si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ceny výhercům předá zástupce společnosti Internet Info v sídle organizátora soutěže po předchozí dohodě s výherci. Výhry je možné zaslat poštou, společnost Internet Info ale neručí za poškození ceny při doručování.