T-Mobile v Česku vyčlení miliardovou pasivní infrastrukturu do nové firmy, následuje Vodafone

T-Mobile v České republice pravděpodobně chystá vyčlenění pasivní infrastruktury do samostatné společnosti. Prvky jako telekomunikační věže nebo stožáry v rámci vysílacích stanic (BTS) by měla převzít nově vyčleněná firma T-Mobile Infra CZ, která už byla jako společnost s ručením omezeným zapsána do obchodního rejstříku.

T-Mobile Infra CZ má jako předmět podnikání uvedený pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a správu vlastního majetku. Jediným vlastníkem je nizozemská pobočka Deutsche Telekomu, která zároveň ovládá zdejší T-Mobile. Jednateli jsou Marcel Peťko, seniorní manažer Slovak Telekomu (rovněž skupina Deutsche Telekom), a Dimitrios Kapoukranis, který působil v nizozemském T-Mobilu.

Podobný krok v létě roku 2020 uskutečnil Vodafone. Ten pasivní infrastrukturu převedl do podniku Vantage Towers. Motivace celé skupiny Vodafone jsou takové, že vyčlenění těchto aktiv sníží náklady na provoz a výstavbu sítě a umožní infrastrukturu nabízet dalším hráčům na trhu. U nás třeba Českým Radiokomunikacím, které si od Vantage Towers pronajímají 500 vysílačů pro IoT síť LoRa.





T-Mobile pro Lupu své plány nekomentoval. Není tedy jasné, jakou formou chce přesun pasivní infrastruktury provést. Pravděpodobně ale půjde o transakci, která se bude týkat aktiv za miliardy korun. Například Vantage Towers v Česku v roce 2020 měla tržby 1,3 miliardy korun.

Mateřská společnost T-Mobilu, německý Deutsche Telekom, před několika měsíci potvrdila, že zvažuje, co s pasivní infrastrukturou udělat. Deník Handelsblatt uvedl, že je ve hře jak vyčlenění, tak možný prodej. Vysílačový byznys německého operátora má mít hodnotu kolem dvaceti miliard eur. Objevily se zprávy, že o koupi této sekce mají zájem Cellnex, Vantage Towers, investiční skupina KKR nebo American Tower.

Do Česka také přichází nový telekomunikační hráč točící se kolem byznysu s vysílači nebo datovými centry. Londýnská společnost Telecom Industry Partners (TIP), jištěná kapitálem z Austrálie, začala skupovat nájmy týkající se pozemků, kde mají operátoři umístěny komunikační vysílače a další infrastrukturu.

TIP chce konsolidovat nájmy pozemků a ty pak operátorům nabízet v jednom balíku. Dle představ společnosti jim to má ušetřit náklady a práci spojené s vyjednáváním, zaváděním elektřiny či fakturacemi.

„V Česku je asi čtrnáct tisíc takových lokalit, my jich v této fázi chceme získat šest set,“ uvedl ředitel pražské pobočky TIP Maarten van Münster. Podnik chce u nás v první fázi investovat čtyři až pět milionů eur, do čehož nejsou započítány provozní náklady.

TIP rozjela aktivity zejména v západních zemích a Jižní Americe. Investiční fond AMP Capital firmě na rozšiřování slíbil investice 350 milionů dolarů.