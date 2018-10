 »  Televizi Barrandov opouští moderátoři Aleš Cibulka a Michal Jagelka

Mezi pořady, které tato moderátorská dvojice na televizi Barrandov uváděla, patří Můžu dál?, Roztoč to, Aféry nebo Život na houpačce. Podle tiskové zprávy skupiny Empresa Media se jmenované relace nesetkaly s takovou diváckou podporou, která by je udržela v aktuální programové nabídce televize Barrandov . Podle citované tiskové zprávy totiž skupina kontinuálně zvyšuje svůj podíl na trhu sledovanosti, přičemž koncem léta se její podíl na trhu pohyboval okolo jedenácti procent . To by mělo znamenat meziroční nárůst o 42 procent.

U všech formátů vlastní tvorby je pro nás klíčová sledovanost, která je téměř jediným kritériem pro nasazení pořadů do vysílání. Hledat za jakýmkoli naším krokem něco jiného je bezpředmětné. Jsme soukromá televizní skupina, kde platí, že o všech věcech od programu až po výběr nebo nasazení moderátorů rozhoduje generální ředitel, uvedl v této souvislosti Jaromír Soukup, generální ředitel TV Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media.