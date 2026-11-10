Tohle v Česku zatím nemáme. Podívejte se do datacentra pro AI, které zvládne vytápět město

V Česku nemáme žádné datové centrum dedikované pro umělou inteligenci. České Radiokomunikace (CRA) a MasterDC už takové projekty staví (až 77, respektive 25 MW), zatím jsou u nás ale v chodu datacentra s kapacitou maximálně v jednotkách MW určená pro tradiční servery. Zároveň nelze počítat s tím, že by se zde množily komplexy se stovkami MW, na to kromě jiného chybí infrastruktura.
Ukázkou menšího, ale moderního projektu může být nové AI datacentrum v lotyšské Rize, kde se Lupa nedávno byla podívat.
Datacentrum, které si můžete prohlédnout v naší galerii, postavila tamní společnost Delska. Novou budovu “přilepila” ke staršímu datovému objektu. Jedná se o první datové centrum pro AI v zemi. Aktuální kapacita je 10 MW s tím, že se v budoucnu lze dostat na 30 MW. Celková plocha činí 7 100 metrů čtverečních.
Pro Lotyšsko jde o jeden ze strategických projektů v rámci snah modernizovat ekonomiku. Na otevírání datacentra dorazila i premiérka země Evika Silina (ve funkci skončila letos v květnu), což zdůraznilo důležitost této investice.
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Datacentrum leží na 100G optické trase nazvané Baltic Highway. Jde o důležitý spoj mezi Pobaltím a střední Evropou a zdejšími internetovými uzly. Trasa má propustnost 9,6 Tb/s a vede z estonského Tallinu přes Rigu, Vilnius, Varšavu až do Frankfurtu. Používá DWDM a má přibližně tři tisíce kilometrů. Tento spoj má pomoci Lotyšsku poskytnout datacentrum ne mezinárodních trzích.
Kapalina přímo k čipu
Datacentrum umí tradiční kolokaci, serverové rozvaděče (racky) ale zvládnou příkon až 250 kW. Pro srovnání, běžné racky standardně používají pět až patnáct kW. Díky tomu lze do racků dávat servery s moderními grafickými kartami typu Nvidia Blackwell nebo Vera Rubin. Prostor je pro zhruba tisíc racků. Jeden rack je až 52U, ale to záleží na typech serverů.
Příkon 250 kW na rack vyžaduje chlazení kapalinou, respektive technologii direct-to-chip. Kapalina se přivádí izolovaným potrubím k chladícím blokům umístěným na procesorech a AI akcelerátorech. Datové sály jsou vybaveny jednotkami CDU (Cooling Distribution Unit) oddělující primární chladící okruh od okruhu v racích. Dochází k přesnému řízení tlaku, průtoku a teploty chladícího média, aby se předešlo kondenzaci.
Pro standardní IT vybavení lze využít vzduchové chlazení s rozdělením na teplé a studené uličky. V Rize je velkou část roku chladnější počasí, tudíž se často bude používat nepřímý free cooling. Chladný venkovní vzduch dokáže ochlazovat chladící okruh bez nutnosti zapínat energeticky nároční kompresory.
Odpadní teplo se bude znovu používat. Systém má vracet sekundární teplo odebrané z AI serverů zpět do oběhu, z chladicího okruhu datacentra dodáváno půjde do sítě dálkového vytápění budov, primárně obytných domů. Delska počítá s tím, že i při vysoké zátěži dosáhne na energetickou efektivitu PUE pod 1,3.
Datacentrum splňuje certifikaci TIER III od Uptime Institute. Má tedy dvě plně oddělené napájecí větve. Napájení probíhá čistě skrze obnovitelnou energii.
Syntetické palivo
Bateriové sály jsou vybaveny nehořlavými bateriemi Li-Ion nebo pokročilými bateriemi VRLA s autonomií dimenzovanou pro bezpečný náběh a stabilizaci záložních generátorů. Záloha je postavena na soustavě průmyslových záložních generátorů v konfiguraci N+1 nebo 2N, připravených k automatickému startu a převzetí celé 10MW zátěže během 10 až 15 sekund od ztráty napětí v síti.
Záložní dieselgenerátorové agregáty využívají stoprocentně obnovitelnou naftu HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) od společnosti Neste. Toto syntetické palivo ze zbytků rostlinných tuků a olejů snižuje emise CO₂ až o 90 procent oproti klasické motorové naftě a nedegraduje při dlouhodobém skladování v nádržích. Na místě jsou instalovány podzemní/nadzemní provozní palivové nádrže dimenzované na minimálně 24 až 48 hodin plného provozu bez nutnosti doplňování paliva.
Hasící systém je poměrně tradiční. Při požáru dojde ke snížení podílu kyslíku ve vzduchu z 21 na necelých 17 procent. Člověk stále může dýchat, byť to “není ono”, a dojde k uhašení ohně. Pokud by došlo k poruše chlazení a servery dosáhnou na teplotu 70 stupňů Celsia, dojde k jejich automatickému vypnutí. Datacentrum má zároveň nádrže se studenou kapalinou, které dokáží dodávat chlazení i při výpadku.
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