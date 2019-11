 »  Tomáš Peťovský (Uber Eats): do Brna či Plzně chceme, nemáme ale konkrétní časový plán

Ředitel české odnože Uber Eats Tomáš Peťovský vystudoval VŠE, po škole působil v evropské centrále Googlu v Irsku a svoji kariéru v Googlu zakončil v pozici Industry Managera Googlu na Slovensku. V roce 2016 absolvoval studium MBA na INSEAD v Singapuru a Francii a přesunul se do Uberu, kde do loňského roku zastával funkci Country Managera pro Česko a Slovensko. V roce 2018 stál za spuštěním Uber Eats v Česku a v současnosti je zodpovědný za další rozvoj a expanzi služby u nás.

Uber Eats vstoupil na český trh téměř přesně před rokem, jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti z trhu? Museli jste za tu dobu řešit situace, se kterými jste původně vůbec nepočítali, že by mohly nastat?

Máte pravdu, skutečně jsme nedávno úspěšně oslavili naše první výročí v Praze. Globálně jsme shodou okolností také nedávno oslavili i jiný milník, a to překročení jedné miliardy objednávek od doby, kdy byla aplikace Uber Eats veřejně před čtyřmi roky v Torontu spuštěna. Celkově jsme nyní přítomní v 36 zemích, více jak 500 městech a máme v síti 320 000 restaurací.

Myslím, že Uber Eats nabízí uživatelům bezprecedentní komfort doručení a naše zpětná vazba od Čechů je zatím pozitivní. Pokud jde o ty zvláštnosti, stále mě trochu překvapuje počet objednávek, které dostáváme ráno. To znamená, že stále více lidí experimentuje s dodáním v době, která byla pro většinu lidí v době amerického spouštění aplikace nemyslitelná. Ze snídaní na objednávku se stává regulérní trend.

Když jste vstoupili na trh, rozvážel Uber Eats de facto jen po užším centru Prahy, jak vypadá situace dnes? Podle mapy stále existuje pár bílých míst na okrajích města.

Momentálně už pokrýváme téměř celé hlavní město. Abych to uvedl do nějakého kontextu, oblast, kterou obsluhujeme, pokrývá s výjimkou čtyř všechny stanice pražského metra. Momentálně také tvrdě pracujeme na tom, abychom měli Prahu pokrytou komplet, a to v relativně dohledné budoucnosti.

Co zatím brání rozšíření služby do Brna a případně i do dalších velkých českých a moravských měst? Je něco takového vůbec ve vašem, řekněme, střednědobém plánu?

Rozhodně je neignorujeme, vidíme silný a rostoucí zájem o naše služby zejména z měst, jako je Brno, Ostrava nebo Plzeň. Udělali jsme vnitřní závazek, že ve střednědobé budoucnosti budeme skutečně expandovat i do dalších měst České republiky, ale v tuto chvíli nemáme pro to žádný konkrétní časový plán. Souvisí to i s tím, že nechceme zatím nijak kompromitovat náš růst v Praze a máme také vysoké standardy, takže všude, kde jsme přítomní, chceme poskytovat ve své třídě nejlepší služby na trhu, ať již současným stravovatelům, restauracím, nebo přepravcům.

Uber Eats vstoupil na pražský trh food delivery služeb jako třetí velký (a celkově dokonce čtvrtý) hráč. Uspíšilo oznámení finského Woltu příchod vaší služby na trh? Jak dlouho se vstup vlastně připravoval?

Skutečnost, že do České republiky přicházejí noví hráči na poli food delivery služeb, je jasným znakem toho, že se jedná o trh se silným potenciálem a spoustou prostoru (řekl bych dokonce potřebou) pro více hráčů. Konkurence je zdravá a nutí každého, aby se každý den zlepšoval. Náš vstup na trh nebyl ovlivněn jinými hráči, nicméně potvrdil náš názor, že je ten pravý čas a Česko je správný trh. Konkurenci vnímáme pozitivně, umožňuje strávníkům, restauracím, ale i kurýrním partnerům mít ty nejlepší nabídky na trhu.