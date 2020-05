 »  Tři možnosti, jak si zprovoznit vlastní síť LoRaWAN pro internet věcí

Mimochodem, TTN stále běží na V2. V3 má některé funkce navíc, které si na TTN dnes nevyzkoušíte. Zejména je to podpora class C (B je na roadmapě). A také podpora LoRaWAN 1.1 (pokud máte takové zařízení). TTN by mělo přejít na V3 v průběhu tohoto roku (viz záznam z dubnové The Thing Conference ).

Dokumentace předpokládá, že trochu víte, co děláte a znáte použité technologie. Jinak můžete narazit na nepěkné oříšky, které vás potrápí. Povzbudit vás může skutečnost, že aktuální V3 je na tom, co se dokumentace týče, o několik řádů lépe než V2. Dokumentace k V2 byla v zásadě jedna stránka a k dispozici byl pouze CLI nástroj pro správu (web ani identity server ve V2 OSS nebyly). V3 se stále vyvíjí, a to včetně dokumentace (například poslat downlink zprávu z webové konzole ještě ve verzi 3.7 nešlo, v době psaní článku je aktuální 3.8).

The Things Stack (TTS) je to, co pohání komunitní The Things Network (TTN) . Autoři TTN od začátku samotný network server vyvíjí jako open source. TTN se skládá z mnoha komponent. Ne všechny jsou open source, nebo je open source pouze jejich odlehčená verze (například identity server).

Důvody mohou být různé. Ať už jsou to problémy s konektivitou do internetu (nemusí to být ani nedostupnost, ale například firemní politiky). Citlivá data, která nesmí opustit infrastrukturu. Nedůvěra ke cloudovému řešení (co si neudělám sám…). Nebo prostě chcete experimentovat, tak jako já. Pojďme se tedy podívat na tři open source implementace LoRaWAN, které můžete použít a vyzkoušet si, jaké to je provozovat vlastní síť.

Jedna z věcí, kterou jiné projekty nemají, je Packet Broker. Pomocí něj můžete zprovoznit peering mezi TTS a TTN, případně pasivní roaming mezi dalšími sítěmi. Podrobnosti třeba někdy příště.

ChirpStack (dříve LoRa Server) je další open source network server. Není tak „těžkotonážní“ jako TTS — přeci jen není navržený s ohledem na to, aby utáhl celé TTN. To mu ale neubírá na funkcích. Naopak některé funkce jako FOTA (firmware over the air upgrade) má TTS až v placené verzi. I webové rozhraní působí subjektivně víc dotažené. Nemluvě o podpoře class B i C.

V základu pak přímo obsahuje několik zajímavých integrací, které mohou ušetřit práci (například integrace na oblíbenou time-series databázi InfluxDB).



Autor: ChirpStack High-level architektura ChirpStack

ChirpStack má přívětivější instalaci, pokud vám jde o to si jej rychle vyzkoušet. V zásadě, první spuštění bude rychlejší a konfigurace zabezpečení a podobně vás čeká až později, pokud se rozhodnete u něj zůstat. TTS to má naopak. Nejednoduší je opět docker-compose, ale možností je víc, viz dokumentace.

Killer feature je předpřipravený image pro Raspberry PI (chirpstack-gateway-os-full), který obsahuje celý stack včetně gatewaye. Takže pokud máte LoRaWAN gateway postavenou nad Raspberry Pi, spustit na ní ChirpStack se vším všudy je otázka minut. Pro produkční nasazení se bez serveru neobejdete, ale na vyzkoušení je to geniální.



Autor: Adam Hořčica Ukázka webové konzole ChirpStack

Webové rozhraní je intuitivní a opět vás nepřekvapí, pokud znáte TTN. Máte pouze navíc věci, které na veřejném TTN nemáte po kontrolou (konfigurace sítě a různých profilů, organizací atd.).

Třetí projekt nese název prostě jen lorawan-server. Ze všech tří je to nejmenší a nejkompaktnější řešení (heslo zní: The server aims to be an all-in-one software package for small private LoRaWAN networks.).

Co se funkcí týče, nejsou zde nejmodernější výstřelky typu LoRaWAN 1.1 nebo class B, ale stále je to srovnatelné s tím, co máte k depozici v TTN.



Autor: lorawan-server High-level architektura lorawan-server

Pokud chcete mít co nejsnazší instalaci, je to asi ideální řešení. Opět je k dispozici Docker image (tentokrát opravdu pouze jeden image, žádný docker-compose), ale instalace mimo Docker je jednoduchá a popsaná v dokumentaci.



Autor: Adam Hořčica Ukázka dashboardu lorawan-server

Tento článek není vyčerpávající recenze (jak jste asi poznali – spíš fůra odkazů). Určitě se podívejte na vlastnosti a dokumentaci jednotlivých projektů a udělejte si vlastní obrázek. I pokud neplánujete provozovat vlastní síť je zajímavé podívat se, jaké možnosti má konkurence — např. všimli jste si v dokumentaci, že TTS umí generovat QR kódy pro převod zařízení mezi majiteli? Docela cool co?

Pokud víte o dalších open source LoRaWAN řešeních, které stojí za pozornost, dejte mi vědět. Rád je doplním.