 »  Úřední kontrola České televize? Počty kamer hlídat nebudeme, vzkazují nejvyšší kontroloři

Sociální demokrat Petr Dolínek předložil ve sněmovně velmi krátký zákon, který rozšiřuje působení Nejvyššího kontrolního úřadu. Do současného znění přidává nový odstavec, který úředníkům umožňuje zkoumat „hospodaření s majetkem Českého rozhlasu a České televize a hospodaření s finančními prostředky vybíranými na základě zákona o rozhlasových a televizních poplatcích“.

Nápad, že by hospodaření veřejnoprávní televize a rozhlasu měl kontrolovat NKÚ, není nový. Záměr se v parlamentu probíral už několikrát, ale nikdy nakonec neprošel. Tehdy měla pod chystanou kontrolu spadat také tisková agentura ČTK, která sice žije ze své podnikatelské činnosti, ale může dosáhnout i na dotace ze státního rozpočtu. Aktuálně se třeba probírá příspěvek na digitalizaci jejího bohatého fotoarchivu.

Dolínkův návrh se týká jen České televize a Českého rozhlasu, ale může se v průběhu cesty vládou a parlamentem ještě změnit.

„Hospodaření Českého rozhlasu a České televize s jejich vlastním majetkem nemá charakter hospodaření se státním majetkem. Podle současné právní úpravy tedy Nejvyšší kontrolní úřad nedisponuje působností ke kontrole hospodaření s tímto majetkem. Tuto působnost naopak stávající právní úprava přiznává příslušným radám, tedy Radě České televize a Radě Českého rozhlasu,“ vysvětluje Dolínek.

Možnost kontrolovat nakládání s poplatky je v zákoně implicitně už teď a dala by se využít, není ale zmíněná výslovně. „Explicitním vyjádřením působnosti úřadu vůči hospodaření Českého rozhlasu a České televize a výkonem této působnosti mohou být rovněž bezezbytku rozptýleny pochybnosti o účelném hospodaření obou institucí a způsobu, jakým je hospodařeno s poplatky vybíranými na základě zákona o rozhlasových a televizních poplatcích,“ dodává poslanec v důvodové zprávě.

Jak zkontrolovat sportovní přenos

Ředitel komunikace Nejvyššího kontrolního úřadu Jaroslav Broža však při nedávném semináři ve sněmovně upozornil, že umožnění kontroly je jen začátek cesty. „Ptejme se, co očekávají ti, kteří po kontrole NKÚ volají, od jejích výsledků. A co se s těmi zjištěními o hospodaření bude dál dít? My jsme nezávislá ústavní instituce, což znamená, že podáme zprávu o tom, co jsme zjistili,“ připomněl Broža.

„Pokud bychom jako kontroloři přišli do České televize, tak nebudeme posuzovat, jestli mají při sportovním přenosu mezistátní zápas zabírat dvě, tři, nebo čtyři kamery. Ale půjdeme se podívat, jestli má vůbec televize tento přenos přenášet, jestli to má v zákoně, jak to celé probíhalo, kolik to stálo a zda to případně odpovídá vnitřním standardům pro sportovní přenosy. To lze případně doplnit o mezinárodní srovnání, jak to funguje v zahraničí,“ přiblížil zástupce kontrolního úřadu.



Autor: Česká televize Počet kamer při natáčení kontrolory zajímat nebude. Ilustrační foto z natáčení pořadu Hotel Hvězdář.

„Jestliže by NKÚ při své kontrole hledal, zda Česká televize měla, nebo neměla vysílat sportovní přenos, přebíral by pravomoci nejen Rady České televize, ale i managementu. Myslíte, že máte kompetence a schopnosti posuzovat, zda a který přenos je správný?“ kontroval ředitel korporátních vztahů a komunikace České televize Vít Kolář. „To jsme se nepochopili. My bychom vzali jako kritérium vaše interní materiály, zda máte, nebo nemáte takový přenos dělat, pokud to nemáte stanoveno v zákoně,“ uklidňoval Broža.

Ve světě je podle něj běžné, že instituce obdobné Nejvyššímu kontrolnímu úřadu kontrolují i média veřejné služby. Například National Audit Office prověřuje britskou BBC. Provádí finanční audit, při němž zkontroluje, zda finanční výkazy podávají věrný a poctivý obraz, co se v organizaci děje. Chystá také parciální audity, například v oddělení BBC Audiences. Tento tým monitoruje poslechovost, čtenáře, edukuje posluchače a diváky. Nezávislá kontrolní instituce přijde a podá objektivní zprávu, kolik BBC do této služby investuje, kolik ji stojí, jakou má efektivitu a jaké přináší výsledky.

Přímo volený ředitel?

S kontrolou České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím NKÚ počítá také vláda Andreje Babiše. Její návrh přišel do sněmovny na sklonku loňského roku. Momentálně je po projednání ve výborech ve fázi druhého čtení. Dolínek chce u vládního záměru uplatnit svůj pozměňovací návrh, aby se v něm výslovně mluvilo o hospodaření s televizními a rozhlasovými poplatky. Stejně postupuje u zákona, který už loni v červenci předložili Piráti.