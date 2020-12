Televize o Vánocích? Samé pohádky, v jedné se poprvé objeví virtual set

Zatímco komerční televizní stanice v divácky nejexponovanějším obdobím roku sahají po osvědčených českých pohádkách a filmech, veřejnoprávní televize už tradičně nachystala hned čtyři vánoční premiéry. Těmi plánuje doplnit svou už tak bohatou pohádkovou zásobu.

Na Štědrý večer bude vysílací čas od 19 hodin patřit pohádce O vánoční hvězdě. Její děj? Na zem shozená hvězda Denička pomáhá lásce učitele Václava a princezny Amélie. Spojení těchto dvou lidí čistou a nesobeckou láskou pro ni totiž znamená jediné: šanci zachránit se a vrátit se na nebe ke svému zářivému snoubenci Siriovi.

První program České televize bude bez většího překvapení vlajkovou pohádkovou stanicí v zemi. Na Štědrý den ve vysílání nabídne oblíbené příběhy: Zlatovlásku, Lotranda a Zubejdu, Nesmrtelnou tetu nebo Peklo s princeznou. Předskokanem hlavní štědrovečerní pohádky v režii Karla Janáka bude Jan Werich v pohádce Byl jednou jeden král. Ve 20.30 budou po premiérové pohádce na ČT1 následovat stále mimořádně populární Tři oříšky pro Popelku, které před desátou vystřídají Pelíšky.

O vánoční hvězdě přitom nebude jedinou novou pohádkou uvedenou na Štědrý den. Česká televize už tradičně přinese také pohádkový příběh ve znakovém jazyce. Loupežnická balada poběží kolem poledne na ČT2, dostupná bude jak se skrytými titulky, tak dabingem.

Také první svátek vánoční vyplní české pohádky. Během dne budou pro diváky připraveny filmy Císař a tambor, Duch nad zlato, Třetí princ. Na programu bude také rodinná komedie s Tomášem Holým Jak vytrhnout velrybě stoličku. Do prime time zamíří další premiérový příběh, tentokrát z dílny režisérky a scenáristky Jitky Rudolfové. Pohádka Hodinářův učeň, ve které si zahráli třeba Viktor Preiss, Václav Neužil, Jaroslav Plesl nebo Jana Plodková, vsází na klasický střet dobra a zla okořeněný humorem a zajímavými filmovými lokacemi, třeba Prachovskými skalami nebo zámkem Lednice.

Když byl tento snímek v kinech, nenechalo si ho ujít kolem 90 tisíc diváků. Před desátou večer jej pak nahradí komedie Marečku, podejte mi pero!

V sobotu 26. prosince ČT1 nasadí filmy jako Dařbuján a Pandrhola, RumplCimplCampr nebo Jak dostat tatínka do polepšovny. Hlavní vysílací čas bude patřit čtvrté premiérové pohádce, která vznikla v česko-slovenské koprodukci. O léčivé vodě je příběh s fantazijními prvky, který diváky zavede do podvodního světa s laskavou a spravedlivou Paní vod a pramenů.

Pod snímkem, který byl natáčen zvláštní technologií virtual set umožňující reálnější vymodelování podvodního světa, je autorsky podepsána dvojice slovenských scénáristů Michal Pusztay a Ján Sebechlebský, jenž se zároveň ujal režie. V pohádce se objeví třeba Linda Rybová nebo slovenští herci Darija Pavlovičová a Jakub Spišák.

Virtual set

Technologii virtual set využívají třeba americké sci-fi filmy, ale na Slovensku nebyla doposud využita. Virtual set byl postavený na míru a výlučně pro potřeby pohádky v kulturním domě v Bernolákově a funguje na principu velkoformátové LED stěny, na niž se promítá předem připravený obsah odpovídající scéně ze scénáře tvořící prostředí kolem herců. Velkou výhodou oproti tradičnímu zelenému pozadí, které se pro dané účely rovněž využívá, je snížení postprodukční náročnosti a uvěřitelnější vymodelování okolního světa včetně světelných odlesků nebo změn perspektivy v souladu s kamerou.

Zdroj: ČT

Technické zákulisí pohádky O léčivé vodě:

Po pohádce se pak diváci přemístí Na samotu u lesa. S pohádkovým programem ČT1 počítá také další dny. V neděli 27. prosince v prime time poběží nejúspěšnější pohádka poslední let Anděl Páně 2, o den později Šťastný smolař, 29. prosince Čertí brko a večer před Silvestrem Tajemství staré bambitky.

Tři bratři na Nově

Léty prověřené vánoční schéma připravila televize Nova. Na Štědrý den nabídne mix českých a zahraničních pohádek a filmů. Nebudou tak chybět Chobotnice z II. patra, pětašedesát let stará komedie Anděl na horách s Jaroslavem Marvanem, Hledá se Nemo nebo krátkometrážní animované filmy navazující na úspěšný snímek Ledové království.

Premiérové pohádce na ČT1 zkusí Nova konkurovat českou filmovou klasikou Princezna se zlatou hvězdou z roku 1959. Hlavním štědrovečerním filmem pak bude od 20.15 pohádka Tři bratři režiséra Jana Svěráka, na kterou naváže americká romantická komedie Pretty Woman.

Obdobně koncipované schéma televize nabídne také na první svátek vánoční. Kromě Z pekla štěstí 2 diváci uvidí třeba pohádku Honza málem králem, O statečném kováři nebo animovaný film Hledá se Dory. Hlavní vysílací čas bude patřit předposlední části čarodějnické ságy Harry Potter, kterou Nova přes Vánoce vysílá už několik let.

Na druhý svátek vánoční stanice zopakuje hned několik snímků odvysílaných v předchozích dnech. Do vysílání také zařadí starší české filmy jako O medvědu Ondřejovi, Císařův pekař nebo O princezně Jasněnce a létajícím ševci. V režii Zdeňka Trošky bude rovněž hlavní vysílací čas, Nova totiž nabídne Čertovu nevěstu.

V neděli 27. prosince poběží komedie století S tebou mě baví svět, o den později pohádka Řachanda z roku 2016, 29. prosince Nova v premiéře uvede animovaný film Yeti: Ledové dobrodružství, večer před Silvestrem nebude už tradičně chybět Mrazík.

Na Primě zůstane Kevin Sám doma

Televize Prima zahájí Štědrý den českým animovaným filmem Kozí příběh, přes den dále nabídne černobílé filmy jako Lízino štěstí nebo Provdám svou ženu. V programu je také animovaný film Trollové. Nové štědrovečerní pohádce ČT1 chce Prima konkurovat pohádkou Alice Nellis Sedmero krkavců z roku 2015. V hlavním vysílacím čase znovu nabídne americkou rodinnou komedii Sám doma, po které bude kolem 22.30 následovat premiéra snímku Matky na tahu o Vánocích.

Také 25. prosince stanice přes den nasadí klasiky české kinematografie. Dopoledne poběží snímek Madla zpívá Evropě, odpoledne zas Hotel Modrá hvězda nebo filmová pohádka Pyšná princezna. Prime time bude patřit druhému pokračování komedie Sám doma, tentokrát s podtitulem Ztracen v New Yorku. Na něj naváže kanadský snímek, ve kterém si mimo jiné zahrála česká zpěvačka Lucie Vondráčková – Dokonalý polibek.

Na druhý svátek vánoční Prima zopakuje filmy odvysílané v prvních dvou vánočních dnech. Program doplní romantickou komedií Prstýnek nebo americkým dobrodružným filmem Muž se železnou maskou. Večerní program otevře oblíbená česká pohádka S čerty nejsou žerty, na tu naváže fantasy film Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic.

Další dny televize v prime time nabídne film Jak se budí princezny, o den později pohádku Princ a večernice, 29. prosince muzikál Noc na Karlštejně a 30. prosince komedii Zdeňka Trošky Strašidla.

Barrandov téměř bez Jaromíra Soukupa

Televize Barrandov si jako hlavní štědrovečerní program připravila reprízový koncert André Rieu v New Yorku, následovaný pět let starým rozhovorem Kateřiny Brožové s Lucií Bílou, v němž zpěvačka „prozradí, co ji čeká v roce 2016“.

25. prosince ovládne barrandovský prime time Karel Gott. Nejprve v pořadu Všechny lásky Karla Gotta, poté s celou rodinou v archivním vydání magazínu Exkluziv a nakonec v pořadu Tajemství zlatých slavíků.

Na druhý svátek vánoční mohou diváci Barrandova vzpomínat na Ivetu Bartošovou. Hlavním pořadem budou Vánoce Ivety Bartošové, na něž naváže Vánoční koncert Kateřiny Brožové a Exkluziv Kateřiny Brožové s Annou K.

Postrádáte v nabídce pořadů majitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa? Nechte ho nabrat síly. 31. prosince totiž obstará Barrandovský Silvestr 2020. Podle programu bude mít jeho „večer plný zábavy“ stopáž 225 minut.