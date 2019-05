 »  Veeam překonal miliardu dolarů a na rozebraném trhu v Praze dá tři miliardy do vývoje

Ratmir Timashev je technologický podnikatel původem z Ruska a v některých ohledech je hodně podobný svému krajanovi, kterým je Eugene Kaspersky z Kaspersky Lab. Oba své softwarové společnosti alespoň částečně vlastní, neženou se s nimi na burzu a daří se jim dělat úspěšný mezinárodní byznys. Oba jsou zároveň stále neformální a na konferencích, večírcích a setkáních se bez problémů mísí do davů novinářů, partnerů i zákazníků, se kterými vedou poměrně otevřené debaty.

Timashev i Kaspersky se zároveň našli ve Švýcarsku. Kaspersky Lab v této neutrální zemi začal budovat datová a transparenční centra, aby vyvrátil obvinění z napojení firmy na ruský stát. Timashev svůj poslední podnik Veeam Software ve Švýcarsku začal stavět od začátku, a i když zakladatelé (druhým je Andrei Baronov) mají ruské kořeny, firma je považovaná za švýcarskou se vším všudy.

Veeam je v Rusku stále přítomen a konkrétně v Petrohradu provozuje své důležité výzkumné a vývojové centrum. V něm má otevřeno několik pracovních pozic, podle informací Lupy se ale řada klíčových lidí, kteří stojí za produktovým vývojem, postupně přesunula do Prahy. „Cílem je do Česka některé kapacity z Petrohradu stahovat,“ popisuje v rozhovoru Michael Cade, který má ve Veeamu pozici Global Technologist.

Přes tři miliardy do Prahy

Veeam se z Prahy rozhodl udělat své hlavní vývojové centrum a postavit ho právě vedle Petrohradu a rovněž Izraele (dále je významný i Boston). S lokálními programátory začal v roce 2015, kdy firma začala pracovat na „agentech“ pro Linux a Windows. V loňském roce společnost rozhodla o výrazném navýšení. Firma chce do pražských kanceláří vložit zhruba 3,4 miliardy korun (150 milionů dolarů) a počítá se zaměstnáním až pěti stovek lidí. Prostory v Holešovicích jsou zároveň dimenzovány až pro sedm stovek zaměstnanců.



Autor: Jan Sedlák Ratmir Timashev, Veeam

Švýcarská firma se na 500 lidí v Česku chce dostat do pěti let od oznámení plánu. Podle některých ohlasů z nitra podniku může jít o poměrně ambiciózní nápad. „Původně se to zdálo být jako vynikající myšlenka, protože v Praze je obecně dostatek kvalitních a technicky vzdělaných lidí. Nyní už se ale ukazuje, že je trh hodně rozebraný, ceny rostou a nábory určitě nejdou tak rychle,“ popisuje jeden z lidí z Veeamu obeznámený se situací.

Tak lze obecně popsat zřejmě trochu se přehřívající situaci na českém trhu s vývojáři, která graduje už několik posledních let. Veeamu se každopádně daří růst. V Praze má aktuálně na technických pozicích 151 lidí, přičemž vývojářů je 74.

Tito lidé jsou zapojeni do globálních týmů a v podstatě se podílí na většině technologií Veeamu (třeba zálohování pro Office 365, technologie pro Nutanix a řada dalších) a v největší míře se pak vedle Vltavy dělá na jednom ze stěžejních řešení v podobě Veeam Backup & Replication.



Autor: Veeam Vývojové centrum Veeam v Praze

„Máme poměrně propracovaný program na najímání lidí z ciziny, které se do Prahy snažíme dostat. Tyto snahy chceme soustředit na talenty i mimo Petrohrad, a to v rámci celého regionu,“ navazuje Cade. V Praze je nyní otevřeno několik pozic točících se kolem vývoje v C#, full stacku nebo QA.

Člen miliardového klubu

Náborová vlna jde ve Veeamu ruku v ruce s tím, jak se zvyšují finanční ukazatele. Společnost před pár dny oznámila, že se jí poprvé podařilo přesáhnout roční tržby jedné miliardy dolarů (takzvané annual bookings) a hranici 350 tisíc zákazníků. Na světě je prozatím 34 čistě softwarových společností, které tuto metu překročily.

Do firmy dále počátkem letošního roku přiteklo 500 milionů dolarů ve formě rizikového kapitálu. Peníze dodal investiční fond Insight Partners. Finance jdou právě do posilování vývojových kapacit, ale také do obchodu a dalších aktivit.