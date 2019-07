 »  Vítězové a oběti streamingových válek. Kolik služeb si předplatíte?

„Přijde mi zajímavé, že žádná z těch služeb na trhu nenabízí stejné pořady. Nic z toho, co bude na Disney+, neuvidíte na Netflixu. A nic z toho, co je na Netflixu, nebude na plánovaných platformách. Všichni budou mít unikátní obsah,“ glosoval nedávno situaci na trhu šéf obsahu služby Netflix Ted Sarandos.

Obří rozměr investic, kterými Apple živí chystaný projekt, nejlépe přiblíží objev ekonomického deníku Wall Street Journal – jedna hodinová epizoda zmíněného sci-fi seriálu See vyjde až na 15 milionů dolarů (přibližně 340 milionů korun). To je sice srovnatelné se Hrou o trůny (Game of Thrones), ale ta se k takovému rozpočtu propracovávala osm sezon. Rozpočet chystaného seriálu The Mandalorian, jenž bude jedním z lákadel při startu konkurenční Disney+, byl prý také kolem deseti až patnácti milionů dolarů za epizodu.

Když se sečtou náklady na jednu kompletní řadu plánovaných seriálů, jde podle amerického deníku o sumy srovnatelné se spektakulárními filmy jako je aktuální Spider-Man: Daleko od domova. A to se při startu Domu z karet (House of Cards) před šesti lety pochybovalo, jestli Netflix nepřepísknul výdaje, když ho tehdy jeden díl stál 4,5 milionu dolarů.

Právě Netflix ale také dobře ví, co dokáže udělat kvalitní seriál s počty předplatitelů. Průzkum společnosti Cowen & Co. mezi zákazníky internetových videoslužeb zjistil, že 13 procent někdejších předplatitelů Netflixu si ho chce zase objednat, aby se mohli podívat na rekordně sledovanou třetí řadu seriálu Stranger Things. Téměř pět procent lidí, kteří si ještě Netflix nepředpláceli, by bylo ochotných zaplatit, aby tento hit také viděli.

Jiná analýza došla k závěru, že Netflix má velmi loajální publikum, které velmi rádo diskutuje o seriálech a jejich postavách, a méně si stěžuje na případné provozní a obsahové nedostatky. Naopak diskuse o Amazon Video Prime se týkají hlavně ceny a chabé nabídky obsahu, u Hulu si lidé stěžují na výpadky.

Na jaře 2020 bude Netflix čelit dalšímu vyzyvateli: platformě HBO Max. Od začátku na ní má být kolem 10 tisíc hodin seriálů a filmů. Je to méně než na Netflixu, ten ale postupně přijde o část lukrativního obsahu od externích dodavatelů – některé seriály si k sobě stáhne Disney, jiné přejdou na plánovaný web NBC Universal, jehož spuštění se očekává v roce 2021. Z Netflixu zmizí Přátelé (přesunou se právě na HBO Max) nebo Kancl (ten bude na NBC Universal).

Prozatím není jasné, kolik bude HBO Max stát – neoficiální informace mluví o 16–17 dolarech měsíčně, objevily se rovněž spekulace o levnějším předplatném doplněném o reklamy. Beta verze se má objevit na konci roku. Kromě obsahu od HBO, Cinemaxu, Warner Bros. nebo CNN mají být součástí seriály natáčené pro stanici The CW, například Batwoman. Opatrně se mluví o tom, že by zákazníky měla nalákat exkluzivní filmová knihovna, protože Warner Bros. drží práva třeba ke snímkům o Harrym Potterovi. Mělo by to jistou logiku, ale nikdo to oficiálně nepotvrdil. Vítaným zdrojem nových seriálů zřejmě bude produkční společnost Bad Robot, za níž Warneři nabízejí půl miliardy dolarů.

Netflix ale rozhodně nehodlá budoucím konkurentům situaci ulehčovat. Loni natočil seriály a filmy za 12 miliard dolarů. Letos utratí 15 miliard dolarů a zkracuje lhůty mezi natočením seriálů a jejich zveřejněním. Analytik oslovený magazínem Variety předpokládá, že výrobní náklady v roce 2020 vystoupají na bezmála 18 miliard dolarů.