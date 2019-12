 »  YouTube chystá čistku v účtech, TikTok má aféry a influenceři na Instagramu jsou drazí

Plex spustil zdarma dostupnou streamovací službu. Je dostupná ve více než 200 zemích, financovaná z reklamy a obsahuje filmy i seriály. Jedinečná je služba hlavně dosahem, konkurenční (Roku, Tubi, Crackle, Vudu) jsou dostupné jen v podstatně menším počtu zemí. Přístup je přes Plex software – fungující na řadě platforem včetně iOSu, Androidu, Xboxu, Playstationu a dalších. Viz Plex launches a free, ad-supported streaming service in over 200 countries a na webu Plexu to (ve středu) nehledejte. Celé je to stejně tak zmatené jako celý Plex. Zda je služba dostupná v Česku, je také otazník. Ani v aplikaci Plex se (ve středu) nic neukazuje. Velmi pravděpodobně je ale spouštění postupné, takže se to ještě může změnit.

Tradiční TV prohrává obsahovou válku, byť vám zástupci stanic budou tvrdit, že nic takového přece není možné. V This Chart Shows How Traditional TV is Losing the Content War je to vidět dost jasně. Nic nepomůže ani to, že to není český trh. Ten má jen mírné zpoždění, ale vývoj je neúprosný.

Fake News na Facebooku stále vedou. „Fact-checking“ nefunguje. V některých věcech se mu podařilo dosáhnout vlivu, ale dezinformace jsou stále o krok vepředu. Viz How Fake News Is Still Fooling Facebook’s Fact-Checking Systems a nutno dodat, že „fact-checking“, tedy kontrola nezávislými institucemi a společnostmi, se Česka samozřejmě netýká.

NotPetya zaútočil v roce 2017 a kompletně odstavil vše ve společnosti Merck. Merck cyberattack’s $1.3 billion question: Was it an act of war? se k tomuto zásadnímu útoku ransomwaru vrací. Hodně užitečné čtení z nedávné historie.

Larry Page a Sergey Brin se vzdávají řízení Alphabetu. Řídit jej bude současný CEO Sundar Pichai. Oznámili to v dopise ( A letter from Larry and Sergey ), kde zmiňují i několik předchozích podobně významných dopisů. Více viz Larry Page a Sergey Brin se stahují, řízení Alphabet přebírá Sundar Pichai .

T-Mobile (Deutsche Telekom) se (opět) soudí kvůli barvě. Pojišťovací startup Lemonade měl být dalším, kdo operátorovi ukradl barvu označovanou jako magenta (Pantone Hrodamine Red U). Čtěte v T-Mobile is suing a company for using magenta. Can it really ‘own’ a color?

YouTube varuje, budou padat čísla odběratelů kanálů. YouTube se totiž chystá udělat čistku v uzavřených účtech. Ty až doposud zůstávaly jako sledující. Když totéž před pár lety dělal Facebook, byl pokles i ve vyšších procentech. Vysvětlení v Removing closed accounts from Subscriber counts.

T-Mobile při výpadku pevného připojení dá zákazníkům neomezená data. Šikovné řešení pro poruchy i plánované odstávky, kdy postačí zapnout Wi-Fi hotspot a po dobu výpadku mít doma či v menší firmě stále přístup k internetu bez narušení. Viz T-MOBILE DÁVÁ ZÁKAZNÍKŮM NEOMEZENÁ MOBILNÍ DATA PŘI VÝPADKU PEVNÉHO INTERNETU.

Nedávno se někdo na Twitteru chlubil, že zcela předělal web na AMP a jak je fantasticky rychlý. Dost to zabolelo, protože AMP je podle mého názoru zlo likvidující internet. Rychlé weby můžete mít i bez AMP a zůstat nezávislí na Googlu. Čtěte v How to fight back against Google AMP as a web user and a web developer.

SOFTWARE

Za objevem nových obrazců na planině Nazca stojí i AI. Nebo lépe řečeno strojové učení a strojová analýza fotografií. Archeologové objevili 143 nových obrazců, jeden z nich prý měl objevit právě algoritmus a vědci ho začnou zkoumat. Viz Archaeologists found 143 more images among the Nazca Lines.

Firefox 71 je tu. Přináší lepší Lockwise a blokování šmírovátek a další novinky. Šmírovacích pokusů Firefox od července zablokoval už jeden bilion. Další novinky viz Firefox 71 arrives with better Lockwise and tracker blocking, Picture-in-Picture on Windows.

HARDWARE

Nejnovější telefony Huawei jsou „America-Free“, nejsou v nich žádné komponenty z USA. Pro americký ban pro Huawei to není dobrá zpráva, pro případné uživatele to ale moc podstatné není. Na zákazu obchodování s Huawei je největší problém v absenci kompletního a plně funkčního Androidu a Google Play. Viz Huawei’s Latest Smartphones, Network Gear are “America-Free” a Huawei Manages to Make Smartphones Without American Chips.

MacRumors: V roce 2021 dorazí iPhone bez lightning konektoru. A nebude tam ani žádný jiný, Apple prý chce u high-end telefonů mít kompletně bezdrátové provedení. Detaily v Kuo: Apple to Launch ‚Completely Wireless‘ iPhone Without Lightning Connector and ‚iPhone SE2 Plus‘ With Touch ID Power Button in 2021.

MARKETING A KOMUNIKACE

Americké prezidentské volby v roce 2016 se konaly za mohutné přímé podpory Facebooku. Tehdy Facebook přímo poskytl své lidi Donaldu Trumpovi. Více o tom v How Facebook's Embed in the Trump Campaign Helped the President Win a je to dost podstatné čtení s ohledem na blížící se prezidentské volby v USA v příštím roce.

DC Comics smazali plakát Batmana ze sociálních sítí. Nelíbil se Číně, prý podporoval protesty v Hongkongu. Viz DC Comics Comes Under Fire for Deleting Batman Poster That Sparked Chinese Backlash a DC Comics is criticized for bowing to Chinese pressure and DELETING new Batman ad after outcry that it showed support for Hong Kong protesters.

New York Times už skoro nepoužívají Facebook Pixel a připlácení na sociálních sítích řeší vlastním softwarem. Ten analyzuje zapojení vs. cílové skupiny a podle toho rozhoduje, kde má smysl připlácet a jak efektivně cílit. V How The New York Times mines data to pick articles to promote on Facebook and Twitter zmiňují, že tímto způsobem dosahují výrazně nižších nákladů oproti manuálnímu cílení.

Influenceři na Instagramu jsou drazí jako nikdy předtím. V Inside the Pricey War to Influence Your Instagram Feed to označují za cenovou válku a z tisíců dolarů se to vyšplhalo až na deseti- až statisíce. Má to ale i řadu dalších aspektů, včetně etických. Od hlediska dodržení zákonů a označování reklamy až po otázku působení na děti a mládež. Influenceři v řadě případů propagují cokoliv pochybného a závadného, aby získali příjmy. Zajímavé také je, že zapojení i dosah na sociálních sítích od Facebooku také stále soustavně klesá a influenceři v zásadě připravují Facebook o příjmy.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Estonský Sputnik (sputnik-news.ee) v Estonsku končí. Když se prostě chce, tak se stát umí ruské propagandy zbavit. Teď ještě to samé udělat v Česku. Viz Sputnik has to leave Tallinn office space due to sanctions, kde mimo jiné zjistíte, že Sputnik v Estonsku zaměstnává 35 lidí. Užitečné čtení najdete ve Sputnik’s secret network had 13 pages aimed at Estonia.

Operátoři implementují RCS (náhradu SMS) bez ohledu na bezpečnost. Zákazníky pak vystavují odposlouchávání, spamu, podvrhům telefonních čísel, úniku geolokačních informací a řadě dalších nebezpečí. Samotné RCS přitom problém není, skutečně jde jen o neschopnost ho bezpečně nasadit. Viz SMS Replacement is Exposing Users to Text, Call Interception Thanks to Sloppy Telecos.

Může Neues Museum vlastnit autorská práva k 3000 let staré bustě Nefertiti? Jak to vlastně bylo s kompletními detailními 3D tiskovými předlohami, které se objevily na internetu? The Nefertiti Bust Meets the 21st Century je nesmírně zajímavý příběh.

Genius žaluje Google a LyricFind, chce 50 milionů dolarů za ukradené texty písní. Viz Genius sues Google over allegedly stolen song lyrics.

iPhone 11 pracuje s geolokačními daty, i když mu to zakážete. Apple už potvrdil, že se to děje kvůli nové ultraširokopásmové (UWB) technologii, a nově slibuje, že to bude možné vypnout. Celé to ale mělo klasický vývoj. Brian Krebs nejprve v The iPhone 11 Pro’s Location Data Puzzler zveřejnil zjištění, že se v nejnovějším iPhonu děje s geolokací něco podivného, Apple na to reagoval tím, že „je to normální“ a „bez komentáře“, aby po pár dnech problém potvrdil a oznámil budoucí nápravu. Samotné poslední vysvětlení je ale také docela zvláštní, prý je to nutné k tomu, aby iPhone poznal, kde nesmí ony nové technologie používat. Celé se to ale odehrává čistě na telefonu a žádná data se nikam neposílají. Čtěte v Apple says its ultra wideband technology is why newer iPhones appear to share location data, even when the setting is disabled.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Singapur nařídil Facebooku, aby opravil příspěvek uživatele. Ten to odmítá udělat sám a Singapur si schválil „fake news“ zákony, které mu něco takového umožňují. Zákony, které pochopitelně neslouží jen pro boj s fake news. Opravovat se bude cokoliv, co se politicky nehodí. Viz Singapore tells Facebook to correct user's post under new ‚fake news‘ law a pokračování ve Facebook issues corrective label on user's post under new Singapore fake news law. Facebook se totiž nakonec podřídil, příspěvek ale nezměnil, pouze k němu doplnil informaci o požadavku singapurské vlády.

TikTok jako virální platforma? Nemožné, pokud se bude řídit čínskými pravidly, píše se v TikTok's catastrophic handling of a teen who posted anti-China videos shows it is almost impossible to run a viral platform while following China's rules. Týká se to cenzury videa, které kritizuje Čínu za zacházení s Ujgury. TikTok kompletně smazal účet děvčeti, které se této „hanebnosti“ dopustilo, aby účet později vrátil zpět a omluvil se. Pochopitelně ta omluva je omluvou stěží z poloviny a obsahuje řadu výmluv. Včetně toho, že prý TikTok dotyčný účet původně smazal ze zcela jiného důvodu.

TikTok zneviditelňuje videa uživatelů s postiženími. Problém je poškození obličeje, autismus i Downův syndrom a TikTok to zdůvodňuje tím, že je chce chránit před šikanou a napadáním. Zneviditelnění se primárně týká nemožnosti být viděn mimo zemi, ve které se uživatel nachází, nebo v okamžiku překročení určitého počtu zhlédnutí (6 až 10 tisíc). Video se ocitne v „nedoporučovaných“ a není šířeno. Viz TikTok curbed reach for people with disabilities.

Facebook umožní přenést všechny fotky a videa do Google Drive. Přímo, bez nutnosti si je stahovat (to můžete už teď). V Data Transfer Project: Enabling portability of photos and videos between services se z toho snaží co nejvíce vytěžit formou pozitivního PR o tom, jak velmi myslí na přenositelnost uživatelských dat. Realita je, že dostanete stejně jenom fotky zmenšené a zásadně poškozené kompresí a vaše ostatní data zůstávají stále exkluzivně v rukou Facebooku. Stáhnout si je sice můžete, ale dostanete záplavu dál nepoužitelných souborů a cokoliv jenom trochu cenné bude chybět.

Instagram bude od nových uživatelů chtít datum narození, prý aby jim mohl lépe poskytnout zážitky odpovídající věku. Stávajících uživatelů se to netýká, ale u nových to bude znamenat vynucení povinnosti věku třináct a výše. Viz Making Instagram Safer for the Youngest Members of Our Community.

Vypnutí internetu v Kašmíru zapříčinilo masivní mazání účtů na WhatsApp. Důvodem je to, že WhatsApp maže účty po 120 dnech neaktivity. Viz Kashmiris Are Disappearing From WhatsApp.

MOBILNÍ APLIKACE

Facebook pracuje na aplikacích pro cestování či podcasty. Míří i do pomůcek pro pracoviště či newslettery. Má na to nový tým, zodpovědný za budování firemní budoucnosti – New Product Experimentation Team (NPE Team). Výsledky jeho práce jsou už v některých případech známy – Aux (hudba), Bump (chat pro studenty). NPE Team je samostatná společnost, což je praktický způsob, jak řešit inovace v něčem tak gigantickém, jako je Facebook. Viz Podcasts and Travel Apps? Facebook Is Working on Those a Facebook’s App Factory Aims for Teens With Two New Apps.

80 % aplikací na Androidu šifruje data přenášena přes internet. Dost podstatný úspěch. Viz Google: 80% of Android apps now encrypt network traffic by default.

Americká FCC se pokusila poněkud upozadit, že tamní T-Mobile, US Cellular a Verizon přehánějí ohledně 4G pokrytí. Za klamání veřejnosti je nicméně žádný postih nečeká. Co myslíte, ověřuje český ČTÚ mapy pokrytí? Viz FCC tries to bury finding that Verizon and T-Mobile exaggerated 4G coverage.

Fotky Google jsou nově chatovací aplikace. Vážně. Sice to nikdo od téhle aplikace nečeká a Google má chatovacích aplikací až příliš (Talk, Hangouts, Allo, Duo, SMS Messenger, RCS Chat minimálně), ale proč by nemohli do Google Photos přidat něco navíc. Důvod k použití téhle už pár let zbytečné aplikace to ale asi nebude. Viz Google rolls out a chat feature in Google Photos — use it before it’s axed.

STARTUPY A EKONOMIKA

Black Friday v USA bořil rekordy. Prodáno zboží za 7,4 miliardy USD (o 1,2 miliardy více než v roce 2018), z toho 2,9 miliardy přes chytré telefony. Rekord ostatně pokořil i Den díkůvzdání (4,2 miliardy dolarů). Uvádí to Adobe a čísla se liší od odhadu společnosti Salesforce, která odhaduje 7,2 miliardy. Adobe vychází ze sledování prodejů 80 ze 100 největších prodejců v USA. Detaily v Black Friday sees record $7.4B in online sales, $2.9B spent using smartphones.

Amazon má opět problém s nelidskými pracovními podmínkami zaměstnanců. V Do you want to feel really good this Christmas? Boycott Amazon se věnují i nedávno otevřenému centru v Polsku, ale zmiňují i podmínky v USA. A vlastně tak trochu říkají, že bojkot Amazonu o těchto Vánocích by mohl být nejen dobrý pocit, ale také dobrý skutek.

Tier Mobility a Voi si myslí, že jejich konkurenti z USA utrácejí příliš. Jde přitom o mikromobilitu a startupy, které se snaží zaplavit svět sdílenými e-koloběžkami. Podle zmíněných jejich americkým konkurentům moc nezáleží na tom, kolik peněz za ovládnutí trhu utratí. Kritizují nejenom nadměrné utrácení, ale i chybějící znalosti v hardwaru, poukazují i na tří- až čtyřměsíční životnost koloběžek v USA. Tu označují za neudržitelnou, nevhodnou pro dlouhodobé podnikání. Čtěte v European Scooter Startups Tier Mobility And Voi Think U.S. Rivals Spend Too Much—Even As They Raise Their Own Big Rounds.

Huawei žaluje FCC za „neústavní“ zákaz využití federálních dotací na nákup jejich zařízení. Ve hře je až 8,5 miliardy dolarů a zákaz se týká i ZTE. Viz Huawei sues FCC over “unconstitutional” ban the use of federal subsidies to buy its equipment a Huawei asks court to overturn FCC order on government subsidy program.

Slacku se daří. Roste, překonal očekávání, ale nemá to snadné. Konkurentů je více a také se snaží. Zatímco Slack vyrostl na 12 milionů denních aktivních uživatelů, Microsoft Teams hlásí 20 milionů. Důležitou otázkou zůstává, kolik z nich je platících, a v případě Microsoftu také kolik reálných. Detaily ve Strong subscription growth drives Slack's earnings beat; shares rise.

