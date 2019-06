 »  YouTube maže historická videa, Instagram zavádí karaoke a iOS 13 má prodloužit životnost baterie

Lidé nově tráví na chytrých telefonech více času než sledováním televize. Ukazuje to eMarketer a týká se to pochopitelně pouze USA. Viz People Are Now Spending More Time on Smartphones Than They Are Watching TV a Average US Time Spent with Mobile in 2019 Has Increased.

Lidé používají internet, aniž by si toho byli vědomi. Vlastně to není nic nového, s nástupem mobilů se „internet“ skryl kamsi do pozadí a povědomí o jeho existenci i fungování postupně mizí. Viz In some countries, many use the internet without realizing it a nutno dodat, že tohle je také zádrhel ve výzkumech, které se na užívání internetu ptají.

Na telefonech lze „slyšet“, co píšete, a je to možné zneužít. Každý dotek na displeji totiž generuje vlnu, která se šíří displejem i vzduchem. A je detekovatelná mikrofonem telefonu. Viz Hearing your touch: A new acoustic side channel on smartphones a studie v PDF.

TELEgraficky

June 2019 Core Update ■ Twitter koupil Fabula AI ■ Infineon koupil Cypress Semiconductor ■ Jessica Jones: Season 3 ■ SEO Mythbusting ■ FedEx dal kopačky Amazonu ■ Amazon koupil Sizmek ■ Destiny 2 bude free-to-play ■ Zanzibar ■ VLC 3.0.7 ■ Thunderbird v Microsoft Store

WEBDESIGN, INTERNET

Google měl minulý týden z neděle na pondělí několik hodin trvající výpadky. Týkaly se ale hlavně USA a postihly YouTube, Google Mapy, Gmail a cloudové služby. Viz Google says issues affecting YouTube, Gmail, Google Cloud in U.S. resolved a Google Cloud Status Dashboard.

Dopady a důvody pondělního výpadku Google jsou popsané v An update on Sunday’s service disruption a je to poučné čtení v tom, že původně malá změna konfigurace serverů byla omylem aplikovaná na velké množství, což vyvolalo zásadní omezení kapacity sítě. Následně to omezovalo i možnost nápravy, na přetížené servery bylo těžké se dostat. Neméně zajímavé jsou dopady – o 10 % méně zhlédnutí na YouTube, 30% snížení komunikace v Google Cloud i dopad na zhruba 1 % uživatelů Gmailu. Zmíněno není, že to mělo dopad i na Snapchat, který zjevně používá právě Google Cloud.

Firefox začal blokovat cookies třetí strany. Enhanced Tracking Protection je v novém Firefoxu ve výchozím stavu aktivní (a pokud je aktivní, můžete to vidět jako ikonu štítu v adresním řádku). Není to ale blokování všech cookies třetí strany – jde o výběr těch, které slouží ke sledování uživatelů a inzerci. Pokud už máte Firefox, aktualizace nic nového nezapne – musíte funkci zapnout ručně, nebo počkat pár měsíců, až se zapne sama.

DailyMail po červnové aktualizaci algoritmů Googlu přišel o polovinu denní návštěvnosti. Viz DailyMail: 50% Drop In Traffic After Google June 2019 Core Update a nutno dodat, že to není až tak nic zvláštního. V únorové aktualizaci se totéž projevilo na @365tipů, kde do dubna návštěvnost klesla prakticky také na polovinu oproti lednu. U DailyMail je otázka, zda se to opravdu stalo kvůli Googlu – v odkázaném článku je docela zajímavé čtení.