 »  Žádné hraní. Jak firmy v Německu nasazují HoloLens a zkoušejí Internet věcí

To, co by mohlo přijít po tradičních počítačích, tabletech a chytrých telefonech, je podle představ Microsoftu takzvaná smíšená realita (Mixed Reality). Jde o jinak pojmenovanou rozšířenou realitu (AR), kterou Microsoft prosazuje prostřednictvím vlastních brýlí HoloLens a brzy i podobných headsetů od partnerů. Microsoft si od HoloLens slibuje nové odbytiště pro Windows a zejména všemožné cloudové služby.

Koncept smíšené reality ještě není zcela připraven pro běžného koncového uživatele. HoloLens nejsou zcela „plug-and-play“, chybí jim spotřebitelský obsah a také cena je poněkud vysoká – k dispozici jsou verze za tři a pět tisíc dolarů. „Máme vizi mít Mixed Reality u běžných uživatelů, ale až vše bude připraveno. Zatím je to záležitost vývojářů a průmyslu,“ říká pro Lupu Greg Sullivan z týmu HoloLens v Microsoftu.

A zdá se, že průmysl skutečně začal brát koncept AR za svůj. Za reálnými implementacemi je možné se vypravit třeba do Německa, kde tradičně průmyslové společnosti hodně rychle inovují a kde IT firmy díky digitalizaci výroby cítí mnoho příležitostí a peněz.

Tohle není hračka

„To, co tady vidíte, není žádný beta test a hraní si, to je reálné, produkční nasazení,“ popisuje v Düsseldorfu Andreas Schierenbeck ze společnosti Thyssenkrupp. Vedle něj má technik nasazeny brýle HoloLens, postupně se pohybuje po schodech nahoru, do rohů postupně přikládá pro AR připravenou destičku a gestem druhé ruky potvrzuje vybrání.



Autor: Jan Sedlák Thyssenkrupp a využití HoloLens v praxi

Během pár minut má takto zcela nasnímaný virtuální model celého schodiště. Ten pak může okamžitě odeslat ke zpracování a následně na reálné schodiště pomocí AR promítat to, jak na něm bude vypadat namontovaný speciální výtah pro vozíčkáře. Zákazníci si rovněž nasadí HoloLens, vše si prohlédnou a zadají objednávku.

„Dříve byl tento proces velice zdlouhavý, vše jsme dělali ručně, zanášeli řadu naměřených dat a snímků do počítače, dělali modely, a když něco nesedělo, měřili zase. Nyní jsme celý proces prodeje, výroby na míru a instalace schopní zkrátit na 15 dnů, to je čtyřnásobné zlepšení,“ navazuje Schierenbeck.

Thyssenkrupp je světový obr zabývající se výrobou a instalací výtahů, jezdících schodů či právě pojízdných plošin pro vozíčkáře. Ročně vygeneruje tržby kolem 7,5 miliardy eur, má 24 tisíc servisních techniků a 1,2 milionu zařízení pod správou.

Popisovaný příklad je jedním z využití HoloLens. Další aplikace umožňují třeba trénink nových techniků a zejména pak rychlejší servis. Thyssenkrupp se stará i o výtahy v mrakodrapech na Manhattanu. Technici nyní začínají do strojoven těchto výtahů nosit HoloLens, díky podrobné dokumentaci vidí potřebné informace a mohou vzdáleně komunikovat s centrálou.



Autor: Thyssenkrupp Thyssenkrupp a jak se to dělalo po staru

„S HoloLens jsme dělali stovky akcí v rámci pilotních provozů a letos vše reálně začínáme nasazovat do provozu,“ doplňuje Schierenbeck. „Vidíme v tom business case a návratnost investic, jinak bychom do toho nešli.“

Všichni jsou už v Německu

Firmy a projekty podobného typu jsou přesně to, co tradiční IT společnosti, jako jsou Microsoft, do Německa táhne. Nedávno jsme v naší reportáži popisovali, proč IBM do Mnichova nasměrovalo svoji největší evropskou investici za dvě dekády a otevřelo zde centrum pro Watsona, umělou inteligenci a Internet věcí. Důvodem je vyspělý německý Průmysl 4.0.