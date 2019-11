 »  „Zákony v kapse“ vysvětlují nejdůležitější nadcházející změny v právu

Programu „SummerStart“ pořádaného v létě StartupYardem se účastnil také projekt „Zákony v kapse“, který byl posléze spuštěn 30. září a jeho web je od té doby postupně rozšiřován o další obsah. Na smysl projektu jsme se vyptali jeho zakladatelky Mgr. Martiny Činkové:

Proč vznikl projekt Zákony v kapse?

Přibližně před dvěma lety jsem přemýšlela o nově chystaných zákonech účinných od 1. 1. 2014 a nad tím, že by mohlo být zajímavé vytvořit právní portál, na kterém by každý (podnikatel i nepodnikatel) našel základní informace o nové právní úpravě, a to psané srozumitelným a jednoduchým jazykem.

Záměr jsem si ujasnila letos v létě, kdy jsem se přihlásila do programu SummerStart od StartupYardu. Měla jsem tak možnost účastnit se různých zajímavých workshopů a především velmi přínosného mentoringu, v rámci kterého jsem konzultovala projekt s mnoha odborníky z různých profesí.

Než ses do projektu pustila, dívala ses, zda už je něco podobného?

Jistě, ale přišlo mi, že málokterý webový portál je zaměřený čistě na právo. Že je pro ně právo spíše jen doplňkem, zatímco „Zákony v kapse“ mají být portál čistě právní.

Velmi rozšířeným problémem je, že běžný člověk má z práva obavy, nerozumí mu, právo mu připadá příliš složité, nesrozumitelné. Cílem projektu je tuto bariéru prolomit.

Web je rozdělen na tři oddíly — podnikání, lidé a neziskovky. Má to svůj význam. I lidé podnikající formou akciovky nebo společnosti s ručením omezeným musí řešit běžné rodinné starosti, do toho řídit svůj podnik a k tomu třeba i přemýšlejí o tom, zda část své energie věnovat do neziskového sektoru.

Projektem chci ukázat, že právo se dotýká každého z nás, že nás provází každý den, ve zcela běžných situacích. Ukázkou toho, jak se život s právem prolíná, může být seriál Příběhy ze života, ve kterém ve dvanácti dílech ukazujeme odlehčenou formou na životě mladé rodiny, jak právo nenápadně a přitom zásadně v našich vztazích působí. Například hlavní hrdina začíná podnikat, dělá si přehled, jakou obchodní společnost může založit, co je to například tichá společnost, na co si dát pozor při uzavírání smluv; učí se, jak vytvořit obchodní podmínky pro svůj e‑shop, do toho uvažuje nad nájmem prostor sloužících k podnikání, a tak podobně. Vedle toho s manželkou řeší vztahy se sousedkou, s příbuznými to, jak naložit s majetkem v rodině pro případ smrti, zřizují svěřenský fond, vypořádávají podílové spoluvlastnictví na majetku atp. Právo se nás všech týká více, než si myslíme. Příběhy jsou doplněny ilustracemi od Dalibora City.

Na stránkách jsou další praktické články na téma podnikání, soukromého i neziskového sektoru. Čtenáře by mohlo zajímat třeba deset nejdůležitějších změn u akciovek a společností s ručením omezeným, které plánujeme zveřejnit v příštím týdnu. Dalších osm článků na téma TOP 10 změn postupně zveřejňujeme.