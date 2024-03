25 let vězení: zakladatel burzy FTX dostal méně, než se čekalo

Autor: Depositphotos

Zakladatel zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX Sam Bankman-Fried (SBF) si od soudu vyslechl trest 25 let vězení. O jeho vině rozhodla porota už loni v listopadu. Tím, že připravil klienty, investory a přátele o více než deset miliard dolarů (zhruba 237 miliard korun), jde o zpronevěru, která znamená jeden z největších podvodů v americké historii.





Je to mnohem nižší trest, než se čekalo. Prokuratura pro SBF navrhovala 50 let ve vězení. Jeho obhájci naopak považovali za přiměřený šestiletý žalář. Odsouzenému uškodilo to, že neprojevil vůbec žádnou lítost. „Věděl, že to, co dělá, je trestné. Lituje jen toho, že špatně odhadl riziko svého dopadení. K ničemu se ale nedoznal,“ řekl soudce Lewis Kaplan.





„Lhal investorům, posílal zfalšované dokumenty věřitelům, pumpoval miliony dolarů do našeho politického systému a uplácel zahraniční činitele. Každý z těchto zločinů si zaslouží dlouhý trest,“ citovala agentura AP z prohlášení prokuratury.

FTX se pyšnila statusem druhé největší kryptoměnové burzy světa. Pro miliony lidí byla vstupní branou na trh s digitálními aktivy. O bankrotovou ochranu před věřiteli požádala v listopadu 2022. Následně letos oznámila, že se nehodlá pokoušet obnovit provoz a místo toho se zaměřuje na likvidaci svých aktiv a vrácení části finančních prostředků zakazníkům.