 »  Alza do Vánoc přidá další stovku AlzaBoxů

Karel Wolf

Největší český e-shop chce do prosince přidat 100 nových samoobslužných úložných schránek. Celkem by jich tak měl mít e-shop do konce roku ve finále 200.

Nové boxy přibudou zejména v menších městech (Klatovy, Otrokovice, Pelhřimov, Kroměříž, Jičín, Roztoky), objeví se ale také například zatím vůbec největší box pro výdej do hodiny od objednání v Horních Počernicích (jedenáctimetrová stěna s kapacitou 300 slotů), nebo další boxy za hranicemi (Bratislava a Budapešť). V Česku by měla mít Alza do konce roku 125 boxů, za hranicemi pak 75 (50 na Slovensku a 25 v Maďarsku).

„S blížícími se Vánocemi podíl osobního odběru na Alze stoupá. Těsně před Štědrým dnem už si pro své zboží přijde skoro 2/3 všech zákazníků. AlzaBoxy přitom patří vedle kamenných poboček k nejoblíbenějším způsobům vyzvednutí. Proto jich chceme během podzimu otevřít další stovku, abychom byli lidem ještě blíže, zejména v menších městech,“ komentuje krok e-shopu ředitel expanze a facility Jan Moudřík. Při výběru jednotlivých míst se Alza údajně řídila podněty zákazníků.

Loni si podle dat e-shopu nechali lidé doručit do boxů zboží za téměř 600 milionů korun. Rozšiřovat počet výdejních boxů chce firma i v příštím roce a to v řádu dalších stovek kusů. Zákazníci Alzy mohou ovlivnit jejich umístění prostřednictvím formuláře. Musí se nicméně jednat o místo (obec) s alespoň 5 tisíci obyvateli a box musí být na dobře viditelné volně přístupné ploše.