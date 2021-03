Amazon otevřel v Londýně AI samoobsluhu. Funguje bez pokladních

Amazon se svými „checkout-free“ samoobsluhami expanduje mimo USA. První zahraniční pobočku pod názvem Amazon Fresh store otevřel v londýnské čtvrti Ealing. Obchod s potravinami funguje bez pokladních nebo samoobslužných pokladen.

Zákazníci díky technologii Just Walk Out mohou poté, co si vyberou zboží, rovnou odejít z obchodu. Systém provede platbu automaticky na základě toho, jaké zboží si vybrali. K tomu využívá umělou inteligenci, která kontroluje, jaké zboží zákazník vzal z regálu a vložil do košíku. Platba probíhá přes kartu spárovanou s aplikací Amazon Go.

Samoobsluha Amazonu v Ealingu má rozlohu přes 230 metrů čtverečních a nabízí potraviny od lokálního řetězce supermarketů Morrisons. Zákazníci v obchodě dostanou také zboží privátní značky Amazonu „By Amazon,“ která nabízí maso, drůbež, ryby, mléčné produkty, ovoce nebo zeleninu.

Server Engadget ale dodává, že v obchodě nejspíš nejsou dostupné chytré nákupní vozíky Dash Carts vybavené počítačovým viděním a umělou inteligencí, které poznají, jaké zboží do nich zákazník právě vložil.

Jak vypadá Amazon Go v Seattlu: