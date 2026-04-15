Američan řeší bizarní problém. Nemůže se přihlásit do iPhonu, protože v hesle použil český háček

Jan Sedlák
Dnes
Apple iPhone 15 Pro Autor: Apple

Uživatelé chytrých telefonů Apple iPhone mohou narazit na nepříjemný problém spjatý s českou klávesnicí, konkrétně se znakem háčku. Web The Register popsal případ amerického studenta, který si háček zvolil jako jeden ze znaků v rámci svého přístupového hesla do systému. Jenže Apple později háček odstranil a student se nemůže do svého iPhonu dostat.

Student začátkem dubna aktualizoval svůj iPhone 13 verzi iOS 18 na iOS 26.4. Od té doby se do zařízení nemůže přihlásit. Verze iOS 18 totiž byla poslední, která umožňovala háček jakožto součást hesla zadat a používat ho. Student původně háček zvolil kvůli silnější bezpečnosti, takže místo čtyřmístného číselného kódu používal alfanumerický řetězec.

Novější iOS mu v rámci zadání hesla neumožní háček napsat. V rámci české klávesnice se sice háček nadále nachází, ale zmizela možnost ho používat jako znak v heslu.

Zmíněný nešťastný student tak nemá přístup ke svým datům. Applu mu zatím nijak neporadil a pouze doporučil restart do továrního nastavení, čímž by se sice šlo dostat k telefonu, ale ne datům.

Je možné, že Apple časem vydá opravu tohoto problému. Jelikož ale tento způsob využití háčku zmizel po verzi iOS 18, která byla vydána v roce 2024, nemusí se tak stát.

Takže se opět potvrdilo, že čeština je sice pěkný, ale složitý jazyk s mnoha specifiky, který dokáže cizincům komplikovat bytí.

Populární česká aplikace je pod palbou pirátů na App Storu. Nic neuděláme, běžte za právníky, vzkazuje Apple Přečtěte si také:

Populární česká aplikace je pod palbou pirátů na App Storu. Nic neuděláme, běžte za právníky, vzkazuje Apple

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Další pokuta za švarcsystém, tentokrát pro kadeřnice

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Po návratu z dovolené skončila dívka na dialýze

Evropa bez amerických plateb: Digitální euro hledá cestu

Lékaři odpojili dívce zadní část mozku, aby ji zbavili epilepsie

Meta představuje nový AI model Muse Spark

