Lupa.cz  »  Americká Expo kupuje český SteerCode. Malý tým se má stát základem AI‑first mobilní platformy

Americká Expo kupuje český SteerCode. Malý tým se má stát základem AI‑first mobilní platformy

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

SteerCode Autor: SteerCode

Český startup SteerCode koupila americká společnost Expo, služba pro vývoj mobilních aplikací, která z něj má vytvořit svůj oficiální AI nástroj pro vývoj mobilních aplikací. Cenu transakce firmy nezveřejnily

Za SteerCodem stojí Adam Zvada a David Mokoš, společně s Ondřejem Korolem produkt budovali ve tříčlenném týmu. Vyvinuli AI kódovací agenty pro mobilní aplikace a umožnili okamžité sdílení a náhled aplikací přes odkaz, podobně jako u webů. Projekt rozvíjeli bez externího financování. „Naše mise a vize s Expem souzní – chceme demokratizovat tvorbu mobilních aplikací v centru umělé inteligence,“ uvedli zakladatelé v oznámení.

SteerCode označuje Expo za zajímavou volbu díky rozsáhlému ekosystému, nástrojům a důvěře vývojářů: „Nejde o budování okrajového nástroje – upgradujeme infrastrukturu, kterou komunita už používá,“ věří zakladatelé.

Původní aplikace SteerCode se začne od 20. února postupně vypínat. Uživatelům firma doporučuje do tohoto data synchronizovat projekty s GitHubem nebo exportovat kód. Projekty nezaniknou a bude je možné převést do nové, na Expu postavené aplikace. Expo podrobnosti nové podoby nástroje zatím neodhalilo, sdílet je má spolu s prvními vlnami přístupu.

Kdy už nám AI agenti vezmou práci? Sesbírali jsme zkušenosti z Česka Přečtěte si také:

Kdy už nám AI agenti vezmou práci? Sesbírali jsme zkušenosti z Česka

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Daň z příjmu fyzických osob

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).