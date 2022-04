Americká StarDance už nebude v televizi, přesouvá se na Disney+

Autor: ABC Entertainment

Americká verze populární taneční soutěže StarDance se po 16 letech přestane vysílat v televizi. Na podzim se stane vůbec prvním živě přenášeným pořadem na streamovací službě Disney+. Pondělní večery na stanici ABC teď budou patřit sportu, konkrétně americkému fotbalu. Informovala o tom společnost Walt Disney, které patří stanice ABC i aplikace Disney+.

Dvě nové řady Dancing with the Stars uvidí předplatitelé Disney+ v USA a Kanadě. Firma chce tímto krokem oslovit novou skupinu zákazníků. Se zvědavostí toto rozhodnutí sleduje také držitel práv k tomuto formátu, kterým je BBC Studios, komerční odnož britské BBC. Taneční show patřila mezi nejsledovanější formáty na stanici ABC, zejména u dospělých diváků ve věku 18 až 49 let. Naposledy ji televizní diváci mohli vidět na podzim 2021.