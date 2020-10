Ant Group zažívá extrémní zájem o své IPO, ukončí institucionální nabídku o den dříve

Čínský technologický gigant miliardáře Jacka Ma, společnost Ant Group, zažívá extrémní zájem institucionálních investorů o své duální IPO, nabídku pro ně tak ukončí o den dříve, než bylo původně plánováno.

Nabídka byla přebidována jen hodinu poté, co ji čínský fintechový gigant v pondělí investorům zpřístupnil, ukončena tak bude proti původnímu plánu již ve středu.

Společnost, která je hlavním provozovatelem mobilních plateb v Číně, by se měla začít veřejně obchodovat 5. listopadu a to na burze v Hong Kongu. Nedlouho po té by měl následovat také vstup na burzu v Shanghai, pro vstup na druhý trh ale ještě nebylo zveřejněno konkrétní datum. Firma by vzhledem k vysokému zájmu investorů mohla vybrat za své akcie až 35 miliard dolarů (přibližně 808 miliard korun). IPO by tak mělo zlomit rekord nejen na technologickém trhu, ale za současné nálady aspiruje na největší IPO světové burzovní historie.

Cena akcií pro vstup na burzu v Šanghaji byla stanovena na 68,8 jüanu, s tím, že jich zde firma nabídne 1,67 miliardy. Shodný počet akcií nabídne i burza v Hongkongu, cena byla stanovena na 80 hongkongských dolarů.

Firma za uplynulý rok zpracovala platby za 118 bilionů jüanů (406,4 bilionů Kč) a od začátku letošního roku do září meziročně zvýšila hrubý zisk o 74 procent na 69,5 miliardy jüanů, tržby se společnosti zvedly o 43 procent. Společnost ale v současnosti nezažívá jen procházku růžovým sadem, je například v hledáčku čínských regulátorů kvůli nedostatečné ochraně uživatelských dat.