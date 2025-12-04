Lupa.cz  »  Aplikace SledováníTV zařadila do nabídky tři hybridní filmové kanály

Aplikace SledováníTV zařadila do nabídky tři hybridní filmové kanály

Filip Rožánek
Dnes
Sledování filmů, seriály, popcorn, kino, streaming Autor: Pixabay

Internetová televize SledováníTV začala nabízet tři nové kanály zaměřené na filmovou produkci. Nejedná se však o televizní vysílání v tradičním smyslu. Jde o samostatně volitelné tematické playlisty s vkládanou reklamou, které kombinují videotéku s klasickým lineárním vysíláním.

SledováníTV je technicky označuje za „EPG kanály“. Dá se na ně přepnout přes elektronického programového průvodce. Kanálové pozice s názvy SledovaniTV Family, SledovaniTV CZ/SK a SledovaniTV Comedy jsou dostupné uživatelům trvale ve všech typech předplatného.

Obsah není vysílán v reálném čase formou klasického streamu. Po výběru konkrétního titulu z programu divák zhlédne reklamní blok, následně je však film přehráván bez dalších reklamních přerušení. Tento hybridní model umožňuje sledovat pořady nejen v čase jejich naplánování v programu, ale také zpětně či v předstihu, jelikož veškerý obsah je současně dostupný v rámci videotéky operátora.

Obsahová náplň je rozdělena podle žánrů a cílových skupin. Stanice SledovaniTV Family se zaměřuje na rodinné tituly, jako jsou Tři přání pro Popelku nebo Ztracen v Džungli. Kanál SledovaniTV CZ/SK agreguje domácí a slovenskou tvorbu včetně snímků Poslední závod či Vlastníci. Třetí okruh, SledovaniTV Comedy, nabízí zahraniční i české komedie, například oscarový snímek Všechno, všude, najednou. Filmová nabídka by se měla pravidelně obměňovat.

Zavedení těchto kanálů je výsledkem technologické a obsahové spolupráce s firmou Starmax Media. „Divákům přinášejí inovativní způsob doručování obsahu a jednodušší přístup k zábavě,“ uvedl k technickému řešení spolumajitel Starmax Media Radek Přikryl. Firma spolupracuje s technologickou firmou TIVIO Studio na monetizaci obsahu prostřednictvím dynamické reklamy.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

