Apple v ČR ve vývoji a podpoře otočil 1,2 miliardy a staví vývoj operačních systémů

Autor: Jan Sedlák

Apple opět v Česku zvýšil čísla. Firma ve fiskálním roce končícím 30. září 2021 udělala tržby 1,22 miliardy korun, meziročně zhruba o 200 milionů více.

Přes 997 milionů míří za podporou prodeje a marketingových služeb. Tyto služby česká entita poskytuje centrále v Irsku.

Zbylých 226,5 milionu jsou investice do pražského vývojového centra spadajícího pod Apple Inc. Rok předtím to bylo přes 171 milionů. Apple u nás navýšil počet zaměstnanců, a to z 85 na 93. Většina jsou právě vývojáři. Na mzdy šlo 151,5 milionu. Zaměstnanci také dostávají akcie a slevy na akcie.

R&D centrum Applu u nás funguje díky dřívější akvizici firmy AuthenTec. Jedna z největších firem světa se u nás soustředí na výzkum a vývoj kolem biometrie, senzorů, zpracování dat a podobně.

Apple také začal do Prahy nabírat lidi na vývoj operačních systémů, spadají pod tým Core OS. “Tým Core OS je zodpovědný za vývoj nového jádra operačních systémů a systémových funkcí pro všechny produkty. Také je zodpovědný za vývoj našeho softwaru pro čipy ARM a Intel. Core OS přispívá k úspěchu produktových řad iPhone, iPad a Mac,” uvedla společnost.